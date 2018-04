Dha Yurt Bülteni-5

Gaziantep'te 23 Nisan kutlamaları

Gaziantep'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Atatürk anıtına çelenk koyma töreni ile başladı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törene İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Cengiz Mete yanındaki 2 öğrenciyle alanda bulanan Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Tören saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu. Kutlamalar Festival Park'ta düzenlenecek etkinliklerle devam edecek.

İzmir'de 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de törenlerle kutlandı. Kendilerine armağan edilen bayramın coşkusunu yaşayan öğrenciler, şiirler okudu, gösterilerini sundu.

İzmir'deki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na saat 09.30'da, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin çelenk sunmasıyla başladı. Kutlamalarda öğrencilerin gösterilerinin bulunduğu program da saat 10.00'da yine aynı alanda, gerçekleştirildi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun tören alanına gelmesiyle kutlamalara başlandı. Kutlamalarda protokol üyeleri de öğrencileri yalnız bırakmadı.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ KONUŞMA YAPTI

Törende öğrencilere seslenen İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "Tarihinin her döneminde ayrı başarı hikayelerine imza atan aziz milletimiz, İstiklal Harbi esnasında bir büyük seferberlik gerçekleştirmiş, birlik ve beraberlik içinde mücadele vererek zafere ulaşmış, tam bağımsızlık konusundaki azim ve kararlığımızı tüm dünyaya ilan etmiştir. 23 Nisan 1920'de, 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' şiarıyla kurulan Meclisimiz, necip milletimizin, vatan ve bayrak sevgisinin, bağımsızlığa olan aşkının, milli iradenin neticesidir. Bugünümüzün neşesi ve yarınımızın umudu, en güzel hayallerimizin mimarı çocuklarımız, varlığımızın teminatıdır. Dünyaya çocukların gözünden bakabilseydik eğer, ne savaşlar ne yokluk ne acılar kalırdı. Her çocuk özeldir, her çocuk geleceğe ekilen bir fidandır. Sevgiyle, ilgiyle, bilgiyle ve şefkatle sulayacağımız fidanların kökleri toprağa daha sıkı sarılacaktır. Milli, manevi değerlerimizle, al bayrağın gölgesinde büyüyen çocuklarımız, yarının güçlü Türkiye'sinin mimarları olacaktır. Gelecekte ülkemizin sorumluluğunu devredeceğimiz çocuklarımızın milli ideallerimize sarılmaları, manevi değerlerimizle donanmaları ve dünyaya açık olarak yetişmeleri en büyük arzumuzdur" diye konuştu. Konuşmasını sürüren Ömer Yahşi, "Sevgili çocuklar, ülkemizin yarınlarına yön ve istikamet verecek sizlersiniz. Bizim en kıymetli hazinemizsiniz. Milletimizin kuvvet kaynağı, sınırsız hayallerisiniz. Sizler bedensel ve zihinsel anlamda gelişip büyürken ruhen huzurlu, fikren güçlü, mutlu nesiller olmanız en büyük temennimizdir. Geleceği şekillendirmek demek, gelecekle ilgili fikri hazırlığı yapmak demektir. Yarının bahçesine yeni bir tohum atın, bu tohum da bilgi olsun, iyilik olsun, bizi biz yapan, bu toprakları vatan yapan tüm değerler olsun. Bu tohumu samimiyetle, azminizle ve inançla sulayın. Ülkesine ve bayrağına tutkulu; okuyan, araştıran, düşünen bilimi ve teknolojiyi yararlı bir şekilde kullanan, kendine güvenen bir nesil olmanız; sizi, ailenizi milletimizi ve insanlığı yüceltecektir. Güneş yüzlü evlatlarım! Siz Türkiye gibi aydınlık ve güzelsiniz. Şanlı tarihimizden alacağınız özgüvenle, el ele verip samimiyetle gayret gösterdiğinizde bu cennet vatanımız, bölgemizdeki ve dünyadaki tüm mazlumlara umut ve ilham kaynağı olacaktır" dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Yahşi'nin konuşmasından sonra Karabağlar Şehit Komando Er Fatih Özcan İlkokulu öğrencisi Hande Reyhan Ömüralp, '23 Nisan', aynı okuldan Ulaş Reyyan Ömüral ise '23 Nisan Çocuğuyum' adlı şiirleri okudu. Ardından kentteki 30 okuldan gelen bin 300 öğrenci, farklı bölgelerin oyunlarını sundu, gösteriler yaptı. Günlerdir bu gün için hazırlanan çocuklar sırasıyla, 'Geçmişten Geleceğe Anadolu' adlı otantik tablo, 'Ümidimiz Gençliktedir' isimli çağdaş tablo, 'Memleket Sevdası' isimli dinamik tablo ve 'Atatürk Çocuklarıyız' adı altında da final tablosu oluşturdu. Gösteriler, büyük ilgiyle izlendi. Gösteriler sırasında çalınan hareketli müzikler, protokol üyeleri ve seyircileri de eğlendirdi.

Alkollü sürücü motosiklete çarptı: 2 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Zonguldak-Alaplı karayolu tersaneler bölgesinde meydana geldi. Ali A.(34) yönetimindeki 67 LN 377 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra arkadan gelen Mehmet Ali Akkaya'nın(17) kullandığı 67 SG 853 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Akkaya ve arkadaşı Furkan Uçar(17) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Ali A.'nın yapılan muayenesinde 132 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Evine giderken otomobile çarpan motosikletli öldü

Antalya'da, akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi Burhan Çiftçi (24), evine giderken, motosikletiyle otomobile çarptığı kazada yaşamını yitirdi. Ölüm haberini alıp, olay yerine gelen ağabey Hakan Çiftçi (26), sinir krizi geçirdi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi Özkarayolular Caddesi'ndeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Pompacı olarak çalıştığı akaryakıt istasyonundan evine gitmek üzere yola çıkan Burhan Çiftçi'nin kullandığı 07 NUV 39 plakalı motosiklet, Medine Sena Kurt (34) yönetimindeki 34 SF 0811 plakalı otomobile çarptı. Motosikletiyle kaldırıma fırlayan Çiftçi, yaşamını yitirdi. Kaza sonrası haber verilmesiyle annesiyle olay yerine gelen Hakan Çiftçi, kardeşi Burhan Çiftçi'nin cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi. Hakan Çiftçi, kendisine engel olmaya çalışan polislere rağmen kardeşinin cenazesine son kez bakıp, uzun süre gözyaşı döktü. Polis, otomobil sürücüsü Medine Sena Kurt'u gözaltına alırken, Burhan Çiftçi'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Rubledeki değer kaybı, Rus turist rezervasyonunu duraklattı

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, ABD ile yaşanan gerginlik sonrası Rus rublesinin ABD doları karşısında değer kaybettiğini, bunun sonucunda turizm rezervasyonlarında duraksama yaşandığını söyledi. Osman Ayık, "Bunun geçici olmasını arzu ediyoruz" dedi.

Turizmcilerin 'rekor yıl' olarak gösterilen 2014 rakamlarını yakalama ve geçme hedefini dillendirdiği 2018 turizm sezonu özellikle Rusya'dan yoğun erken rezervasyonlarla başladı. Son dönemde ise Rusya ve ABD arasında yaşanan gerginlik nedeniyle rublenin, ABD doları karşısında değer kaybetmesi Rus turist rezervasyonlarını durdurdu.

'TÜKETİCİNİN ALIMINDA DURAKSAMAYA NEDEN OLDU'

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, "Biz şu andaki durgunluğun geçici olmasını arzu ediyoruz. Çünkü bu sene genel anlamda bakıldığında 2018 yılına dönük erken rezervasyonlarda çok ciddi artışla başladık. Geçen sene de Rusya Federasyonu ve Bağımsız Devletler Topluluğu'nda tarihi bir rekor kırmıştık. O nedenle 2018 beklentilerimiz son derece olumlu ve yüksekti. Bunu da destekler mahiyette erken rezervasyon rakamları ve sayıları oluşunca, sektör olarak ciddi beklenti içine girdik. Ama son günlerde yaşadığımız birtakım ekonomik çalkantı hem Türk lirasının hem de Rus rublesinin ciddi anlamda değer kaybetmesi ve dalgalanması ister istemez tüketicinin alımlarında duraksamaya neden oldu" dedi.

'HEDEFLERİMİZİ HALA KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Buna benzer sıkıntıyı iç pazarda da gözlemlediklerini vurgulayan Osman Ayık, "Dolayısıyla bunun geçici bir dönem olmasını arzu ediyoruz. En kısa süre içerisinde tekrardan eski sayılara dönmeyi bekliyor ve arzu ediyoruz. Hedeflerimizi hala korumaya çalışıyoruz. Koruyoruz da. İnşallah 2018 yılında başta Rusya Federasyonu ve Bağımsız Devletler Topluluğu olmak üzere iç pazarda da beklenen büyüme trendi rakamlarının oluşmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Burdur'dan 3 ayda 33,6 milyon dolarlık maden ürünü ihracatı

Burdur Doğal Taş ve Madenciler Derneği (BURDOĞTAŞ) Başkanı Nasuh Ekinci, 2018 yılının ilk 3 ayında 33 milyon 612 bin dolarlık maden ürünleri ihracatı gerçekleştirildiğini söyledi.

BURDOĞTAŞ Başkanı Ekinci, 2018 yılının ilk 3 ayına ilişkin ihracat rakamları hakkında bilgi verdi. Burdur'da yılın ilk 3 ayında 41 milyon 869 bin dolarlık ihracatın 33 milyon 612 bin dolarını maden ürünlerinin oluşturduğunu belirten Ekinci, "Bu ihracat rakamımız, 2017'nin ilk 3 ayına göre, yüzde 17'lik artışı gösteriyor. Burdur'umuz için sevindirici bir durum. Bu yıl geçen yıla göre daha fazla mermer ihracatı gerçekleşeceğini tahmin edebiliyoruz" dedi. Mermer ve doğal taş sektörünün, Burdur'un toplam ihracatı içinde yüzde 81- 82'lik payı olduğunu aktaran Ekinci, henüz sezon başında olduklarını, sezon başladığında ihracatın çok daha fazla olacağını düşündüğünü kaydetti.

'SATILMAZ DEDİĞİMİZ TAŞLAR SATILMAYA BAŞLADI'

Geçen ay İzmir'de düzenlenen fuarda, Burdurlu mermercilere Hindistan ve Libya gibi ülkelerden de müşteri geldiğini anlatan Başkan Ekinci, "Şu anda doğal taş sektöründe taş renkleri ve çeşitliliği oldukça arttı. Önceden satılmaz dediğimiz taşlar satılmaya başladı. Bunu da şuna bağlayabiliriz; iç mimarlar ve mimarlar, dizaynlarında yeni renkler istiyor. Sektörümüzdeki üyelerimizin her çıkardığı taşı sattığı bir pozisyon içerisindeyiz" diye konuştu.

'YETİŞMİŞ ELEMAN BULMADA SIKINTI YAŞIYORUZ'

Sektörde kışın istihdamın azaldığını dile getiren BURDOĞTAŞ Başkanı Ekinci, sezonda mermer ocağı ve fabrikalarda yaklaşık 10 bin kişinin istihdam edileceğini vurguladı. Ekinci, "Yetişmiş eleman bulmada sıkıntı yaşıyoruz. Özellikle maden mühendisi bulamıyoruz. İhracat yapan firmalarımız Çince bilen eleman sıkıntısı yaşıyor. Üyelerimiz, derneğimize müracaat ederek, Çince bilen eleman aradıklarını belirtiyor" dedi.

