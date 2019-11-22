DHA YURT BÜLTENİ- 4

22.11.2019 10:43 | Son Güncelleme: 22.11.2019 10:43

"Barış Pınarı'yla ilgili kara propagandaya 46 gözaltı

Adana'da TSK'nın Suriye'de sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı sırasında, sosyal medyadan halkı kin ve nefrete sürükleyen paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 46 şüpheli gözaltına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, sosyal medya hesaplarından Barış Pınarı Harekatı'na yönelik halkı kin ve nefrete sürükleyen paylaşım yapan 46 kişiyi tespit etti. Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. 46 şüpheli, gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme', 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Zanlıların adli tıp birimine getirilmesiAdli tıp biriminden çıkarılması

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Kazada 2 kız kardeş öldü, anneleri ve kuzenleri yaralı Sakarya'nın Karasu ilçesinde, minibüs ile otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada Melisa (7) ve Kardelen (11) Şahin kardeşler yaşamını yitirdi, anneleri ve 2 kuzenleri yaralandı. Kaza, dün akşam, Limandere kavşağında meydana geldi. Karasu yönüne giden M.U.'nun kullandığı 34 LC 0519 plakalı minibüs ile Yasemin Tekbıyık yönetimindeki 59 UG 091 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan Kardelen Şahin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan Kardelen'in annesi Yasemin Tekbıyık, kardeşi Melisa Şahin ve kuzenleri Barış Demirelli (20) ile Nail Karpuz (16) ise ambulanslarla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Melisa Şahin de doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

HABER: Aziz GÜVENER/KARASU (Sakarya),

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Otomobil, otobüse arkadan çarptı: 2 yaralı

Bursa'da kırmızı ışıkta bekleyen belediye otobüsüne arkadan çarpan otomobilde sıkışan sürücü Mehmet Bektaş (25) ve arkadaşı Uğur Sürür (27), itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar hastanede tedaviye alındı.Kaza, saat 09.00 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Otosansit Kavşağı'nda meydana geldi. Deniz P. idaresindeki 16 BHV 39 plakalı belediye otobüsü, kavşağa geldiğinde kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada arkadan gelen Mehmet Bektaş idaresindeki 16 AFM 583 plakalı otomobil, otobüse arkadan çarptı. Bektaş ve arkadaşı Uğur Sürür otomobil içinde sıkıştı. Olay yerine çağrılan itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkarılan Bektaş ve Sürür, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından uzun araç kuyruğu oluşurken, araçların çekilmesiyle yol trafiğe açıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturmaya başladı.

Görüntü Dökümü-------------Kaza yerinden görüntüler-Ekiplerin incelemesi-Trafikten görüntüler-Detaylar

Haber-Kamera: Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA,

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Tornavidalı gaspçılar yakalandı

Adana'da, 3 kişiye tornavida gösterip, cep telefonlarını gasbettikten sonra motosikletle kaçan Medet K. (23) ve Serhat U. (18), güvenlik kameralarından tespit edilerek, yakalandı. Medet K. ile Serhat U., birer gün arayla Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde, tornavida göstererek, Mehmet Salih P. (19), Melili A. (22) ve H.Ö.'nin (16) cep telefonlarını gasbetti. İkili, gasp olaylarının ardından motosikletle olay yerlerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgede araştırma başlatan Gasp Büro ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyip, kimlik tespiti yaptı. Emniyette sabıkalarının olduğu belirlenen Medet K. ve Serhat U., kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Cep telefonları ise sahiplerine teslim edildi. Sorgularında suçlarını kabul eden Medet K. ve Serhat U., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü------------Zanlıların adli tıp birimine getirilmesiAdli tıp detaylar

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Balkondan düşüp ölen profesöre hüzünlü tören

Samsun'da 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Prof. Dr. Emine Coşkun (52) için görev yaptığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi önünde tören düzenlendi. Olay, dün sabah saatlerinde Atakum ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. İşe gitmek üzere apartmandan çıkan M.O.A., düşme sesi duyması üzerine apartmanın bahçesine yöneldi. 4'üncü katta oturan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'nde görevli komşusu Prof. Dr. Emine Coşkun'u yerde hareketsiz yatarken gören M.O.A. durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Coşkun'un hayatını kaybettiği belirlendi. GÖREV YAPTIĞI ÜNİVERSİTE TÖREN Eğitim Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldıktan sonra otopsisi yapılan Coşkun'un cansız bedeni, sabah saatlerinde tören için görev yaptığı OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi önüne getirildi. Törende, Çoşkun'un ailesi, mesai arkadaşları ve öğrencileri gözyaşlarına boğuldu. Tören alanına babaları Mustafa Coşkun'un koluna girerek gelen kardeşler Ali Tolkun ve Orkun Çoşkun ise annelerinin tabutunun başında büyük üzüntü yaşadı. Törende konuşan Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Kasap, "Emine, bizim için bir mesai arkadaşının ötesinde, güler yüzlü bir dost olarak kalacak. Onu hep öyle hatırlayacağız. Allah mekanını cennet etsin, çok üzgünüz" dedi.Coşkun'un cenazesi, Giresun'da ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü-------------Cenazenin alana getirilmesi-Akademisyen arkadaşlarından ve öğrencilerinden detaylar-Helallik alınması -Cenazenin memleketi Giresun'a gönderilmesi

Haber-Kamera: Tayfur KARA-Hüseyin KALAY/SAMSUN,

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Tarladaki yazıyı uzaylılar değil, Sefa yazmış

Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesine bağlı Tuzcu köyündeki yaklaşık 20 dönümlük boş bir tarlanın neredeyse tamamına yazılan, İngilizce'de 'dava' anlamına gelen 'case' yazısının sırrı çözüldü. Görenlerin, "Uzaylılar tarafından yazılmış" dediği yazıyı, Sefa Laç'ın (27), babasına kendisini ispatlamak için tarlayı traktörle sürerek yazdığı ortaya çıktı. Erzurum- Bingöl Karayolunun Tuzcu köyü mevkisinde, bir süre önce tarlaya yazılan 'case' yazısı merak konusu oldu. Çeşitli yorumlara neden olan yazıya birçok kişi de, "Uzaylıların işidir" diyerek nokta koydu. Sosyal medyada da günün konusu olan yazının Tuzcu köyünde geçimini babası ile birlikte çiftçilik yaparak sağlayan evli ve 2 çocuk babası Sefa Laç tarafından yazıldığı belirlendi. Babasına çok iyi bir traktör sürücüsü olduğunu ispatlamak için bu yazıyı yazdığını söyleyen Laç, "Yıllardır traktörle tarla sürerim. Tarlayı bir nakış gibi işlerim. Babama çok iyi bir traktör sürücüsü olduğumu ispatlamak için komşumuza ait Erzurum-Bingöl karayolunun hemen yanındaki boş bir tarlaya, kullandığım traktörün markasını arkasına pulluk takarak yazdım. Devasa yazı yoldan geçenlerin dikkatini çekmiş. Hatta çoğu bunun uzaylıların işi olduğuna inanmış. Bu uzaylıların değil, benim işim. Yazın tarlanın etrafı yeşerince daha çok belli oluyor. Yakında ay-yıldız işlemeli 'Türkiyem' yazacağım" diye konuştu.Her sabah çalıştığı işyerine giderken gördüğü yazıya bir anlam veremediğini söyleyen Ahmet Çol ise "İşyerine giderken tarlada büyük harflerle 'case' yazısı hep dikkatimi çekiyordu. Bunu yapabilecek kimse aklıma gelmeyince uzaylıların yazmış olabileceğini düşündüm" dedi.

Görüntü Dökümü-------------Sefa Lac yazdığı yazıyı gösterirken-Vatandaşlarla röp-Sefa Laç ile röp-Drone ile çekilen case yazısıHaber: Turgay İPEK/ Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

Kaynak: DHA