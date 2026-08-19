Haberler

Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi

Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde vücuduna yapışan keneyi fark ettikten sonra Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastaneye kaldırılan 32 yaşındaki çiftçi Aziz Kaya, yoğun bakımda hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası Kaya'nın vefatıyla birlikte, kentte bu yıl keneden yaşamını yitirenlerin sayısı 13'e ulaştı.

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastanede tedavi gören 32 yaşındaki çiftçi Aziz Kaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Son vefatla birlikte şehirde bu yıl kene kaynaklı ölümlerin sayısı 13'e ulaştı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Belcik köyünde çiftçilikle uğraşan, evli ve iki çocuk babası Aziz Kaya’nın (32) vücuduna yaklaşık 20 gün önce kene tutundu. Kene temasından bir süre sonra fenalaşan Kaya'nın durumunun kötüleşmesi üzerine yakınları harekete geçti.

YAPILAN MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Yüksek ateş, kusma ve halsizlik gibi şikayetlerle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Aziz Kaya, KKKA şüphesiyle anestezi ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yoğun bakım servisinde günlerdir yaşam mücadelesi veren genç çiftçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kaya’nın cansız bedeni, hastane morgunda tamamlanan işlemlerin ardından ailesine teslim edilerek son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Belcik köyüne götürüldü.

CAN KAYBI 13'E ÇIKTI

Sivas ve çevre illerden (özellikle Tokat'tan) sevk edilen vakalarla birlikte, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bu yıl KKKA hastalığı sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 13'e yükseldi. Uzmanlar, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi riskine karşı vatandaşların kene teması konusunda son derece dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli

Dengeleri değiştirecek sözler! Bahçeli'den sürpriz seçim çağrısı
Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi

81 ile genelge gönderildi! Okula giderken artık önlük giyecekler

Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı, detaylar ortaya çıkıyor! “Emanetçi üye” oyunu

Kuytulcular operasyonunda bomba detay! Bu yöntemi ilk kez duyacaksınız
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir işlemleri tamamlandı

Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir işlemleri tamamlandı
Lig başlamadan küme düşen takımda taraftarlar tesisi bastı

Lig başlamadan küme düşen takımda taraftarlar tesisi bastı
İsrail, Filistinli bakanı gözaltına aldı

İsrail, Filistinli bakanı gözaltına aldı
Şüphelenen koca eşinin yasak aşkını belgeledi! Görüntüler hayli vahim

Şüphelenen koca eşinin yasak aşkını belgeledi! Görüntüler hayli vahim
Olay Türkiye'de yaşandı! Sabah uyandığında çocuğunun eline ayağına bakan anne şoke oldu

Sabah uyandığında çocuğunun eline ayağına bakan anne şoke oldu
Kaymakamlıkta etrafa ateş açan personele verilen ceza olayı gölgede bıraktı

Kaymakamlığa silahlı saldırı! Personele verilen ceza olayı gölgede bıraktı
Sınırımızın dibindeki üssü vuran İsrail'den küstah Türkiye çıkışı

Sınırımızdaki üssü vuran İsrail'den küstah Türkiye çıkışı