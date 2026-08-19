Haberler

Richarlison Süper Lig devini bekliyor! Şampiyonlar Ligi faktörü devrede

Richarlison Süper Lig devini bekliyor! Şampiyonlar Ligi faktörü devrede
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'da transfer gündemine Tottenham'ın Brezilyalı hücum oyuncusu Richarlison girdi. Sarı-kırmızılılara önerilen 29 yaşındaki futbolcunun Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'a sıcak baktığı ve gelecek haberi beklediği belirtildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine Tottenham forması giyen Richarlison geldi. 29 yaşındaki Brezilyalı hücum oyuncusu sarı-kırmızılılara önerildi. Galatasaray yönetimi ise Richarlison transferi konusunda şu ana kadar herhangi bir adım atmadı.

GALATASARAY'DAN HABER BEKLİYOR

Richarlison'un Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'da forma giymeye sıcak baktığı belirtildi. Deneyimli futbolcunun sarı-kırmızılıların transfer konusunda vereceği kararı beklediği ifade edildi.

EVERTON DA DEVREDE

Richarlison için eski kulübü Everton da harekete geçti. İngiliz ekibinin Brezilyalı yıldızı yeniden kadrosuna katmak için yürüttüğü görüşmelerde önemli mesafe aldığı belirtildi. Tottenham formasıyla geçen sezon 43 karşılaşmaya çıkan Richarlison, 12 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

SÖZLEŞMESİNDE SON YIL

Tottenham ile sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Richarlison'un güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
ABD'nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı

ABD'nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı
Zamanlama manidar! İsrail Genelkurmay Başkanı işgal altındaki Suriye topraklarında

Sınırımızda neler oluyor? İsrail'den gerginliği tırmandıracak hamle
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tır şoförü kazadan 1 saat önce canlı yayında şarkı söylemiş

Yanarak can veren tır şoförünün son görüntüleri ortaya çıktı
Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi

81 ile genelge gönderildi! Okula giderken artık önlük giyecekler

Ümraniye’de çocuklar emin ellerde: Suça sürüklenmeden önce erken müdahale

Ümraniye’de çocuklar emin ellerde: Suça sürüklenmeden önce...
Genç sosyal medya fenomeninin motosiklet tutkusu sonunu getirdi

Tutkusu canından etti: Genç fenomene acı veda
'Dur' ihtarına uymadı, ortalığı savaş alanına çevirdi: Alkollü sürücü 4 aracı biçti

'Dur' ihtarına uymayınca olanlar oldu! Nedeni belli oldu
Karısını kurt sanıp öldürdü! İşte o koca için verilen karar

Karısını kurt sanıp öldürdü! İşte o koca için verilen karar
Türkiye ile İsrail arasında çatışma riski! ABD hemen harekete geçti

Türkiye ile İsrail çatışmanın eşiğinde! ABD hemen devreye girdi