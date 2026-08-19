İstanbul’a 4. Köprü geliyor! Çalışmalar havadan görüntülendi

Kanal İstanbul projesi kapsamında Sazlıbosna Baraj Göleti'nin iki yakasını birbirine bağlayacak köprüde gündüz ve gece çalışmalar sürüyor. Havadan çekilen görüntülerde köprünün yanı sıra Sazlıbosna'dan Küçükçekmece Gölü'ne ve Marmara Denizi'ne doğru uzanan güzergah da dikkat çekiyor. İnşaatta 17 ana tabliyeden 11'incisinin montaj aşamasına gelinirken, karşılıklı kaldırma işlemlerinde yaklaşık 500 tonluk yük dengesinin yönetildiği belirtiliyor.

250 TONLUK DEV TABLİYELER YERLEŞTİRİLDİ

Köprü inşaatının en dikkat çekici aşamalarından biri, yüzlerce ton ağırlığındaki çelik tabliyelerin yerlerine taşınması. Projede görev yapan Sancak Operatörü Berkay Mutlay'ın verdiği bilgiye göre köprü toplam 17 ana tabliyeden oluşuyor.

Her bir tabliyenin ağırlığı 250 ile 252 ton arasında değişiyor. Ana açıklık ve yan açıklık tarafındaki tabliyelerin karşılıklı kaldırılması sırasında köprü gövdesinde toplamda yaklaşık 500 tonluk bir yük dengesi kontrol altında tutuluyor. Tabliye kaldırma planlamasının ocak ayında yapıldığı, fiili çalışmaların ise şubat ayında başladığı ifade ediliyor.

STRANDJACK VİNÇLER VE LAZERLİ ÖLÇÜM DEVREDE

Dev çelik parçaların yükseltilmesinde Strandjack vinç sistemlerinden yararlanılıyor. Tabliyeler hedeflenen seviyeye ulaştırıldıktan sonra süreç yalnızca vinç operatörleriyle sınırlı kalmıyor.

Harita mühendisleri lazerli sistemlerle tabliyenin konumunu kontrol ediyor. Yaklaşık bir gün süren hassas yerleştirme çalışmasının ardından çelik bölüm belirlenen noktaya oturtuluyor ve bağlantı işlemlerine başlanıyor.

CIVATALAMA İŞLEMİ 12-13 SAAT SÜRÜYOR

Sazlıbosna Köprüsü'ndeki montajın teknik açıdan öne çıkan bölümlerinden biri de cıvatalama sistemi. Tabliyelerin konumlandırılmasının ardından başlayan bağlantı işleminin yaklaşık 12 ila 13 saat sürdüğü belirtiliyor.

Projede kullanılan özel cıvatalı birleştirme yöntemi, Sazlıbosna Köprüsü'nü Türkiye'deki büyük ölçekli eğik askılı köprüler arasında farklı bir noktaya taşıyor. Proje ekibinin aktardığına göre bu teknoloji, bu ölçekte kapsamlı biçimde kullanılan örneklerden biri olma özelliği taşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı