Dha Yurt Bülteni-18

PKK/PYD-YPG terör örgütü bölgede çocukları silah altına alıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede ; PKK/PYD-YPG terör örgütünün bölgede çocukların zorla silah altına alındığını bildirildiğini belirtti

Görüntü Dökümü

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Haber: HATAY

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Hatay'dan Afrin'e 40 top atışı yapıldı

HATAY'ın Suriye sınırındaki Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki hudut karakollarından Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mevzileri vuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik operasyon hazırlığını sürdürürken Hatay'ın Hassa ilçesinin sınır karakollarından 10 top atışı yapıldı. Gün buyunca Kırıkhan, Hassa ve Reyhanlı ilçelerindeki karakollardan yapılan top atışları ise akşam saatlerine kadar 40'a kadar ulaştı. Özellikle askeri yığınak yapılan Hassa'nın Sugediği bölgesinden aralıklarla tanklarla yapılan atışlarla Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mevzileri vuruldu. Terör örgütünün taciz atışlarına karşılık verildiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Askeri araçlardan görüntü

-İş makinelerinden görüntü

-Sınırdan görüntüler

-detaylar

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU- Faruk KAHRAMAN/ REYHANLI(Hatay), -

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Rakka'da ölen 'kırmızı fularlı kız'a 55 ay hapis cezası

ANTALYA'daki Gezi olayları nedeniyle yargılanan ve geçen sene Suriye'nin Rakka kentinde terör örgütü PKK saflarında DEAŞ'la girdiği çatışmada ölen Ayşe Deniz Karacagil (24), 55 ay hapse mahkum edildi. 'Kırmızı fularlı kız' olarak tanınan Karacagil'in, nüfus kayıtlarında 'sağ' göründüğü kaydedildi.

Antalya'daki Gezi Parkı protestolarına katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan Ayşe Deniz Karacagil, 2 Ekim 2013 günü tutuklandı. Polis sorgusunda taktığı 'kırmızı renkli fuların sosyalizmi simgelediği' yönünde sorular yöneltilen Karacagil, 11 Ekim günü Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi'nden Alanya- Mahmutlar L Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledildi. Ayşe Deniz Karacagil hakkında Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 'kamu malına zarar vermek', 'kamu görevlisine karşı direnmek', 'toplantı gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet', 'terör örgütü üyeliği' ve 'kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşleri düzenlemek' suçlamalarından ve bu suçları birden fazla işlemekten 24 yıldan 98 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ayşe Deniz Karacagil hakkında ayrıca Hatay'da, Ahmet Atakan'ın ölümünü protesto gösterilerine katılmaktan, 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle Antalya 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde de dava açıldı. 4 ay 6 gün tutuklu kalan Karacagil, 6 Şubat 2014'te yurtdışı yasağı ve her hafta polis merkezine imza verme koşuluyla tahliye oldu.

Eylemler sonrasında Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) örgütü üyesi olmakla suçlanan ve tutukluluk günlerinin büyük bölümünü Alanya- Mahmutlar L Tipi Kapalı Cezaevi'nde, PKK terör örgütü üyeliğinden tutuklu 13 kadınla birlikte geçiren Ayşe Deniz Karacagil'in, 20 Mayıs 2014'te PKK'ya katılarak dağa çıktığı iddia edildi.

Dağda 'Destan Yörük' kod adını aldığı belirtilen Ayşe Deniz Karacagil'in, örgüt elebaşlarından Murat Karayılan'la Kandil'de çektirdiği fotoğraflar ve röportajı, PKK'yla aynı çizgide olan bir gazetede yayımlandı. Ayşe Deniz Karacagil, ana omurgasını PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin DEAŞ'a karşı düzenlediği Rakka operasyonuna katıldı. Geçen 29 Mayıs'ta Rakka'da DEAŞ'la yapılan çatışmada öldüğü belirtilen Ayşe Deniz Karacagil, Kobani'de defnedildi.

55 AY HAPİS

Bugün Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Ayşe Deniz Karacagil hakkındaki davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmaya Karacagil'in avukatı Hakan Evcin katıldı. Mahkeme heyeti, Ayşe Deniz Karacagil'in yeni istenen nüfus kayıtlarında halen sağ göründüğünü gerekçe göstererek, sanığı eylemlerinden dolayı 55 ay hapse mahkum etti.

Avukat Hakan Evcin, müvekkilinin öldüğünü belirterek, "Kanunlar kişinin ölmesi halinde davanın düşürülmesini hükmeder. Nüfus kayıtlarında sağ gözüküyor olsa bile ölüm olayını herkes bilmektedir. Biz mahkemeden beraat kararı verilmesini bekledik. Ceza verilmesi düşünülüyor ise de savcılık tarafından nüfus kaydının düzeltilmesi davasının açılması gerekiyordu. Ancak bu dava açılmadığı için mahkemeye nüfus idaresinden gelen yazıda müvekkilim sağ gözüktü. Bu nedenle de ceza verildi" diye konuştu.

Haber: Süleyman EKİN/ANTALYA, -

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Çanakkale'de evli çift kaza kurbanı oldu

Çanakkale'de cezaevine ait nakil aracı ile motosikletin karıştığı trafik kazasından, motosiklet sürücüsü Fatih Karak (36) ve eşi Gülay Karak (29) olay yerinde hayatını kaybetti.

Feci kaza bugün saat 15.00 sıralarında Çanakkale-Bursa karayolu, Çan köprülü kavşağı katılım yan yolu üzerinde meydana geldi. Kavşaktan il merkezi istikametine dönüş yapan Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevine ait Tarık Tasar'ın kullandığı 17 UU 476 plakalı nakil aracı ile özel güvenlik görevlisi Fatih Karak'ın yönetimindeki 17 GM 955 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Fatih Karak ile arkasında oturan eşi Gülay Karak olay yerinde feci şekilde can verdi. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi ve savcının incelemesinin ardından, çiftin cenazesi Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cezaevine ait nakil aracını kullanan sürücü Tarık Tasar ise, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan kazada hayatını kaybeden Fatih Karak ve Gülay Karak çiftinin Asya isminde 4 yaşında bir kız çocukları olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden genel ve detay görüntüler

-Motor, kask ve cezaevi nakil aracından görüntüler

-Hayatını kaybeden Fatih Karak ve Gülay Karak opak fotosu görüntüsü

1 dakika 19 saniye

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE,

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Mahalle muhtarından "İstek sepeti" uygulaması

Çorum'da bir mahalle muhtarı, muhtarlık binasının bulunduğu alandaki ağaca çocuklar için istek kutusu oluşturdu.

Muhtarlık binasının bulunduğu alandaki ağaca istek kutusu oluşturan Çöplü Mahallesi Muhtarı Yılmaz Kılcı, ilgi odağı oldu. İstek ağacının ilk mektuplarının gelmeye başladığını, iki çocuğun laptop, bir çocuğun da bisiklet istediğini söyleyen Çöplü Mahallesi Muhtarı Yılmaz Kılcı, bugüne kadar en çok giyim eşyası isteği olduğunu ve bu istekleri yerine getirdiğini ifade etti. Bir başka çocuğun da bisiklet istediğini belirten Yılmaz Kılcı, bu isteği de yerine getirdiğini söyledi. Çocukların taleplerini karşılamaya devam edeceğini belirten Muhtar Kılcı, "Çocukların İkisi mektup bırakarak laptop istedi. İnşallah çocukların bu isteğini en kısa zamanda yerine getireceğiz. Ben 9 yıldır muhtarım ve en iyi hizmeti vermeye çalışıyorum. Ben böyle bir uygulamayı hayata geçirdim. Çınar ağacımıza istek sepetini astım. Mahallemin çocuklarının isteklerini bir mektupla belirtmelerini istedim. Projemize hayırseverlerin katkıda bulunmasını istiyorum. İnşallah tüm çocuklarımızın isteklerine hep birlikte cevap vereceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Çocukların istek kutusuna mektup bırakmaları

-Çöplü mahallesi muhtarı Yılmaz Kılcı açıklama

-10 yaşındaki Ömer Sönmez'e muhtar tarafından bisiklet verilmesi

-10 yaşındaki Ömer Sönmez açıklama

-Detaylar

(SÜRE: 03.30 Dk ) (BOYUT: 190MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,