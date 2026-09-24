Ordulu kadının paylaşımı izleyenleri ikiye böldü

Ordu’da yaşayan bir kadın, harmana serilen fındıkların arasına ayağını soktuğu anları kayda alarak sosyal medyada paylaştı. Kadın paylaştığı görüntüye, "Arkadaşlar üzgünüm ama bizim Ordu’da fındığa ayak vurmak diye bir şey var, kuruması için" notunu düştü.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Paylaşımın ardından görüntüler hızla yayılarak tartışma başlattı. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı hijyen kurallarına dikkat çekerek duruma sert tepki gösterdi. Bir diğer kesim ise bunun Karadeniz'de fındığın daha hızlı kuruması amacıyla yapılan geleneksel ve sıradan bir uygulama olduğunu belirterek kadına destek verdi.