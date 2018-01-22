Dha Yurt Bülteni-15

KİLİS'E 2 ROKET DAHA DÜŞTÜ, AT YARALANDI

Kilis'te kent merkezindeki Ekrem Çetin Mahallesi'nde 2 roket daha düşüp patladı. Bir ev ile boş araziye isabet edip gürültüyle meydana gelen patlamada şans eseri yaralanan olmazken, yoldan geçen bir at şarapnel parçalarıyla yaralandı. Yaralı at, görevliler tarafından tedavi edildikten sonra bölgeden uzaklaştırıldı. Patlama sonrası evde hasar meydana geldi. Kilis'e gün içerisinde düşen roket sayısı 5'e yükseldi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Mücahit YOLCU/ KİLİS

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Kazada ölen ikiz kardeşler son yolculuklarına uğurlandı (2)

BABASI, İKİ KEZ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Manisa'da 4 kişinin öldüğü trafik kazası kurbanları arasında yer alan ve otomobilde bulunan lise son sınıf öğrencisi Aleyna Savaş, Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Kısık Camii'nde ikindide kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Aleyna Savaş'ın tabutunun üstüne duvak örtüldü. Cenaze töreninde anne Huriye Savaş ve baba Saim Savaş, ayakta durmakta zorlandı. Baba Savaş, kızının tabutuna bakarak gözyaşı döktü. Saim Yavaş'ın kalp hastası olduğu ve kızının ölüm haberini alınca iki kez kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Cenazede, Aleyna Savaş'ın sınıf arkadaşları da gözyaşlarına boğuldu. Kılınan namazın ardından Aleyna Savaş'ın cenazesi, babasının ve yakınlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı. Genç kız, Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ANNESİ CENAZEYE GELEMEDİ

Kazada ölenler arasında bulunan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Ahsen Doğan'ın cenazesi de Muradiye Mahallesi İstasyon Camii'nden yine ikindide kaldırıldı. Kızının ölüm haberini alan anne Birgül Doğan, rahatsızlık geçirince cenaze namazına katılamadı. Fabrika işçisi baba Aziz Doğan ile erkek kardeşi Hasan Doğan, cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti. Ahsen Doğan'ın tabutunun üzerine de duvak örtüldü. Cenaze namazında baba Aziz Doğan ayakta durmakta zorlandı. Kazada yaşamını yitiren Ahsen Doğan, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığındaki aile kabristanında toprağa verildi.

Otomobildekilerin gezinti için İzmir'in Çiğli ilçesine gittikleri öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ölen Aleyna Savaş'ın cenaze namazından görüntü

Aleyna Savaş'ın tabutundan genel görüntü

Baba Saim Savaş'ın gözyaşlarından görüntü

Aleyna Savaş'ın cenaze aracına taşınması

Ölen Ahsen Doğan'ın cenaze namazından görüntü

Babası Aziz Doğan'dan görüntü

Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU/ MANİSA,

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TAVUK YETİŞTİRİCİLERİ DERTLİ

MANİSA Tavuk Yetiştiricileri Birliği (MAYTEB) Başkanı İsmail Hakkı Kırlı, girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle üretim yapamaz hale geldiklerini söyledi. Broiler tavuk üreticilerinin bankaların ve entegre tesislerin oyuncağı haline geldiğini belirten Kırlı, Hükümet yetkililerinin sorunlarına çözüm bulmaması halinde üretim durdurma kararı aldıklarını söyledi.

Manisa'da broiler tavuk yeştiricileri, yılbaşı itibari ile elektrik, işçilik, kömür ve çeltik gibi üretim girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle sıkıntıda olduklarını belirtti. Manisa Tavuk Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Hakkı Kırlı, bir grup tavuk üreticisi ile Akhisar'daki Birlik binası önünde basın açıklaması yapıp, sorunlarını dile getirdi, yetkillerden çözüm için destek istedi. Kırlı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm bakanlıklara, tavuk entegre tesislerine ve kömür şirketlerine kadar her yere sıkıntılarını ilettiklerini belirtip, "Birlik olup, birlikte yürürsek, ancak o zaman bu sorunlarımaz çare bulabiliriz. Bakanlıklardan hepsine tek tek teklif gönderdik. Randevular çıktı. Önümüzdeki hafta gidip, bakan ve milletvekillerimiz ile görüşme yapacağız. Öncesinde sorunlaımızı kamuyona da duyurmak istedik. Entegre tesisler bize daha fazla yaklaşmazlarsa, Manisa bölgesindeki tavuk üreticileri olarak üretim durdurma kararı adık. Kararımız kesindir" dedi.

"TAVUK ÜRETİCİSİ BANKALARIN VE ENTEGRELERİN OYUNCAĞI HALİNE GELDİ"

Manisa Tavuk Yetiştiricileri Birliği Üyesi Ali Rıza Şakrak da Birlik olarak, broiler tavuk popülasyonu bakımından yıllık 260 milyonu aşan üretimi 1500'e yakın üreticisi ve 2 milyon metrekarelik üretim alanıyla adeta tavukçuluğun başkenti olduğunu belirttiği Manisa'yı temsil ettiklerini söyledi. Broiler tavuk yetiştiricilerinin temel gider kalemlerine gelen büyük zamların üreticileri zor duruma düşürdüğünü vurgulayan Şakrak, "Neredeyse üretim yapamaz hale geldik. 2018 yılı başı itibariyle elektriğe yüzde10, işçiliğe yüzde 15, soğuk kış günlerinde kümesleri ısıttığımız kömüre yüzde 50 ve çeltiğe (kavuz) yüzde 100 zam gelmiştir. Broiler tavuk üreticisi bu şartlar altında üretim yapamaz duruma düşmüş, bankaların ve entegrelerin oyuncağı haline gelmiştir. Entegrelerin ödeme dönemlerin' ve üretim ücretlerini istedikleri gibi değiştirmeleri ve hükümetin temel girdilerde yaptığı orantısız zamlardan dolayı üreticimiz finansman sıkıntısı çekmekte ve bankalara mecbur hale gelmektedir" dedi.

TALEPLERİNİ SIRALADI

Şakrak, sorunlarının çözümü için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'a seslenip şu taleplerde bulundu:

"Üretim girdilerine yapılan zamlar geri çekilmeli ya da makul hale getirilmelidir. Üreticiler, elektrik borcunu tıpkı diğer çiftçiler gibi üretim dönemlerine göre vadeli yapabilmelidir. Entegreler girdi maliyetlerini göz önünde bulundurarak yeni üretim fiyatları belirlemeli ve üreticilerin hakedişleri zamanında ödenmelidir. Bu haklı taleplerimizin karşılanması için bu hafta içinde hükümet nezdinde bakanlarımızla ve entegrelerin yöneticileriyle bir araya gelip sorunlarımıza çare bulmaya çalışacağız." Manisa Tavuk Yetiştiricileri Birliği'nin açıklamasına İzmir Tavuk Yetiştiricileri Birliği Başkanı Dinçer Aktaş, Balıkesir Tavuk Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Duran, Uşak Tavuk Yetiştiricileri Birliği Başkanı Necdet Özen, Çanakkale Tavuk Yetiştiricileri Birliği Başkanı Sezai Özer ve yönetim kurulu üyeleri de katılarak destek verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Manisa Tavuk Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Hakkı Kırlı'nın açıklaması

-Manisa Tavuk Yetiştiricileri Birliği Üyesi Ali Rıza Şakrak'ın açıklaması

Haber-Kamera: Barış GEZİCİ/ AKHİSAR (Manisa),

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Elazığ'da kaçak kazı yapan 3 defineci suçüstü yakalandı

ELAZIĞ'da sit alanında kaçak kazı yaparak define arayan 3 kişi, jandarma ekiplerinin yaptığı baskın ile suçüstü gözaltına alındı.

Elazığ Merkez Yenikapı köyündeki sit alanında kaçak kazı yapıldığı yönünde aldıkları bir istihbaratı değerlendiren Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Kaçak kazı yapanları tespit eden ekipler, şahısların kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı. Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada, kepçeler aracılığıyla kazı bölgesinde yaklaşık 11 metre çukur kazıldığı tespit edildi. Jandarma ayrıca 1 adet hilti, 4 adet kürek, 100 metre elektrik kablosu ve 2 adet kazma ele geçirdi.

Kaçak kazı ile ilgili jandarmanın başlattığı soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

-Kaçak kazı yapanların yakalanması

-Kazı yapılan yerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Görüntü Dökümü:

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-Kaçak kazı yapanların yakalanması

-Kazı yapılan yerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, -

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Zeytin dalı harekatı aleyhinde paylaşıma 2 gözaltı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sosyal medyadan 'Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili paylaşım yaptığı öne sürülen 3 kişiden 2'si yakalanarak gözaltına alındı. 1 kişinin de arandığı belirtildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Zeytin Dalı Harekatı' aleyhinde sosyal medya hesaplarında paylaşım yapan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı. Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Bodrum'da yaşayan HDP Muğla İl Eşbaşkanı F.A.(Fatoş Ay) ile birlikte M.P.'yi (Mehmet Polat) gözaltına alındı. Şüphelilerin sosyal medyadan harekat aleyhine paylaşımda bulunarak halkı kin ve düşmanlığa tahrik edip, terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirtildi. Z.H. adlı bir şüphelinin ise arandığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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F.A. ve M.P.'nin Bodrum Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne getirilişlerinden görüntü,

Acil genel detay görüntüsü vardır.

Haber: Nilüfer DEMİR- Kamera: Hülya ELTEŞ/ BODRUM (Muğla),

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1 TÜRK ASKERİ, 1 ÖSO'LU YARALANDI

Afrin'de yürütülen 'Zeytin Dalı' harekatında yaralanan 1 Türk ve 1 ÖSO mensubu daha teröristlerle girdikleri çatışmada hafif şekilde yaralandı. Yaralı askerler Gülbaba Tahliye Noktasına getirilip sahra hastanesinde tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Hastane önünden görüntü

Haber-kamera: Mücahit YOLCU - Kilis

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