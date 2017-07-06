Dha Yurt Bülteni - 14
Niğde'de kaza: 3'ü çocuk, 4 ölüNİĞDE'de hafif ticari araç ile içinde 11 kişinin bulunduğu otomobil, kafa kafaya çarpıştı.
Niğde'de kaza: 3'ü çocuk, 4 ölü
NİĞDE'de hafif ticari araç ile içinde 11 kişinin bulunduğu otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 3'ü çocuk, 4 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Niğde-Adana karayolu Kaynarca Köyü yakınlarında meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen, çoğu çocuk, içerisinde 11 kişinin bulunduğu 81 BL 813 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 51 DN 156 plakalı hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 3'ü çocuk, 4 kişi öldü, Hatice, Nurettin, Enes, Ramazan ve Muhammed Karaduman, Buse ve Oğuz Tunçer ile ismi öğrenilemeyen bir kişi de yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kazayı haber alan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, hastaneye gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.
Yaşamını yitiren 4 kişinin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
ÖLENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU
Niğde'de meydana gelen kazada, yaşamını yitiren 4 kişinin isimleri belli oldu. Kazada ölenlerin Ebru Tuncer ile çocukları Yaren ve Belinay Tuncer ile Hazan Karaduman olduğu bildirildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Kazaya karışan araçlardan görüntü
Jandarma ekiplerinin kaza yerinde inceleme yapması
Araçların yola savruların parçalarından görüntü
Kaza yerindeki polislerden görüntü
Kaza yerindeki ambulanstan görüntü
Genel ve detay görüntüler
Süre: 03'25" Boyut: 212 MB
Haber-Kamera: Ali KADI / NİĞDE,
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Kılıçdaroğlu: Adaleti siyasetin emrine verirseniz Türkiye'nin başı beladan kurtulmaz (7)
POLİS OĞUZKAN K.'YI BÖYLE YAKALADI
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Adalet Yürüyüşü'ne minibüs ile saldırı planladığı iddia edilen Oğuzhan K.'yı adım adım takip ettiği operasyonun görüntülerini paylaştı. Polis adım adım takip ettiği şüphelinin otomobilini, D-100 karayolu Köseköy mevkiinde oluşturduğu polis noktasında durdurdu. Özel Hareket polisleri ve Terörle Mücadele polisleri, hızla otomobile yönelirken, bu sırada beton bariyerlerin gerisinde önlem alan polisler de birden ortaya çıktı. Minibüsten indirilen şüpheli Oğuzhan K. yere yatırıldı, üzerinin aranmasının ardından kelepçelendi. Gözaltına alınan Oğuzhan K., Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Operasyon görüntüleri
GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ
Haber: Ergün AYAZ / KOCAELİ,
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Bahçede tüfekle vurularak öldürüldü
SAKARYA'nın Sapanca İlçesi'nde, 44 yaşındaki Şenol Potur bahçede tartıştığı akrabası tarafından tüfekle vuruldu. Ağır yaralanan Şenol Potur kaldırıldığı hastanede öldü.
Olay, Sapanca Kurtköy Yavuz Selim Mahallesi Kale Sokak üzerinde bulunan bahçe içerisinde meydana geldi. Şenol Potur ile akrabaları arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bir kişi tüfekle ateş ederek Şenol Potur'u vurdu. Ağır yaralanan Şenol Potur olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şenol Potur yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Polis, olayla ilgili olarak ismini açıklamadığı kişiyi gözaltına alırken, soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Yaralı halde hastaneye getirilmesi
Haber-Kamera: İsa ÇİÇEK / SAPANCA(Sakarya),
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Gaziantep'te silahlı saldırı: 1 ölü
GAZİANTEP'te kimlikleri belirsiz kişiler tarafından pompalı tüfek ve tabancayla ateş açılan minibüsün sürücüsü 49 yaşındaki Ali Çelik yaşamını yitirdi. Saldırganlar plakası belirsiz otomobille kaçtı.
Olay, gece saatlerinde Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Çelik, Hafız Tevfik Caddesi'nde park ettiği 27 V 9563 plakalı minibüste otururken, kimliği belirsiz kişiler tarafından pompalı tüfek ve tabancayla ateş açtı. Silahlı saldırganlar, plakası belirlenemeyen otomobille kaçtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Ali Çelik, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Çelik, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Olay yerindeki boş kovan ve fişekleri toplayan polis, camları kırılan ve saçma ve kurşunlarla camları kırılıp hasar gören minibüste inceleme yaptı. Çelik'in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, faillerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Olay yeri
Polis ekipleri
Ölen şahsın vurulduğu minibüs
Olay yeri incelemesi
Çevredeki kalabalık
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Mücahit YOLCU - Ahmet ÖZER / GAZİANTEP,
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Osmaniye Belediye Başkanının koruması silahlı saldırıda yaralandı
OSMANİYE Belediye Başkanı MHP'li Kadir Kara'nın yakın koruması Savaş Çapar, evine girerken uğradığı silahlı saldırıda hafif yaralandı.
Olay, saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 1518 Sokakta meydana geldi. İşten çıkan ve otomobiliyle evine gelen Başkan Kara'nın yakın koruması Savaş Çapar'a arabadan indiği sırada kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açıldı. Saldırıda ayüağına isabet eden iki kurşunla hafif yaralanan Çapar, ambulansla Özel Yeni Hayat Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye giden Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara ile İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Çapar'ı ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı. Polis şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Olay yeri genel görüntü
Savaş Çapar'ın aracından görüntü
Olay yerindeki polislerden görüntü
Polis araçlarından görüntü
Olay yeri güvenlik şeridinden görüntü
Genel ve detay görüntüler
Süre: 01'57" - Boyut: 62.4 MB
Haber-Kamera: İbrahim EMÜL / OSMANİYE,
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Eskişehirspor taraftarları nöbette
ESKİŞEHİRSPOR taraftarları, yarın yapılacak olağanüstü kongre saatine kadar tesislerde nöbet tutma eylemi başlattı. Taraftarlar, kulüp başkanlığı için aday çıktığında eylemlerini sonlandıracaklarını belirti.
Akşam saatlerinde Vali Henefi Demirkol Tesisleri'ne gelen Eskişehirspor'un taraftar temsilcileri nöbet tutma eylemine başladı. Eylemlerin yarınki Eskişehirspor'un olağanüstü kongresinin başlayacağı saat 17.30'da kadar süreceğini açıklayan Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri şunları söyledi:
"Yarım asırlık tarihimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Göğsümüzü gere gere geçirdiğimiz şanlı mazimizin son 3 senesi hüsran şarkıları söylemekle geçti. Başarmaya çok yakınken, bugünlere gelmek tarifi mümkün olmayan duygular yaşatıyor. Bu sürecin başlıca sorumlusunu veya sorumlularını hepimiz biliyoruz. Ancak gelinen noktada kulübümüzde kimse kalmadı. Bizler atkılılar olarak şu an Eskişehirspor tesislerine geldik. Yarın akşam kongre saatine kadar burada olacağız. Bu takımın kapanmaması için kellesini koltuğunun altına alacak olan kahramanlarımızı buraya bekliyoruz. Gönül ister ki iyi günde Es-Es'li olan bu şehrin işadamı, idarecisi, atanmışı, seçilmişi kötü günümüzde de yanımızda olsun. Akıl ve gönül birliği yapıp, elini taşın altına sokup, ortak bir liste oluştursalardı, olmadı. Yapamadılar, biz de şaşırmadık. Bizler olmayana karalar bağlayıp bahaneler üreten taraftar kitlesi değiliz. Her şeyin farkındayız. Sadece Es-Es'in yanındayız. Safını sonuna kadar mücadele olarak seçen tüm renkdaşlarımızı, işadamlarımızı, seçilmişlerimizi, atanmışlarımızı davet ediyoruz. Arma aşkına, forma aşkına son direniş için tesislerdeyiz. Sen de gel."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Eskişehirspor taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri'nin konuşması,
-Murat Diri'nin ve yanında oturanların,
-Tesislerin çekilen görüntüsü
Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK - ESKİŞEHİR,
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Cezaevinden izinli çıktı, eşini boğazından bıçaklayıp, öldürdü
MANİSA'nın Kula İlçesi'nde cezaevinden izinli çıkan 36 yaşındaki Murat Özkara, tartıştığı eşi 33 yaşındaki Hatice Özkara'yı boğazından bıçaklayarak öldürdü.
Olay bugün saat 19.30 sıralarında Akgün Mahallesi'nde meydana geldi. Kablo hırsızlığı suçundan girdiği cezaevinden izinli çıkan Murat Özkara ile eşi Hatice Özkara arasında evde, belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Özkara, mutfaktan kaptığı bıçakla eşi Hatice'yi boğazından bıçakladı. Ağır yaralanan Hatice Özkara, can havliyle yardım istemek için koşarak evden çıktı. Ancak Hatice Özkara, sokakta kanlar içerisinde yere yığıldı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Hatice Özkara'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Özkara'nın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
Polis, olaydan sonra kaçarak izini kaybettiren zanlı Murat Özkara'yı yakalamak için çalışma başlattı.
Haber: Hasan YİĞEN / MANİSA,
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Tartıştığı babasını tabancayla vurdu
GAZİANTEP'te 25 yaşındaki Resul Yavuz, bilinmeyen nedenle tartıştığı babası 46 yaşındaki Kemal Yavuz'a tabancayla ateş açıp kaçtı. Sol bacağından yaralanan Kemal Yavuz, hastanede tedaviye alındı.
Olay, gece saatlerinde Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Kemal Yavuz ile oğlu Resul Yavuz arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkelenen Resul Yavuz, yanında bulundurduğu tabancayla babası Kemal Yavuz'a ateş açtı. Kemal Yavuz sol bacağına isabet eden kurşunla yaralanırken, Resul Yavuz ise plakası belirsiz motosikletle kaçtı.
Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Yavuz, acil serviste tedaviye alındı. Jandarma, babasının Resul Yavuz'u yakalamak için çalışma başlattı.
Haber: Mücahit YOLCU / GAZİANTEP,
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Emniyet Müdürü, engelli çocuklarla film izleyip pamuklu şeker dağıttı
ADANA Emniyet Müdürü Osman Ak, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği'nin birlikte organize ettiği etkinlikte engelli çocuklarla film izledi, kendi elleriyle yaptığı pamuklu şekerleri çocuklara dağıttı.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nün 'Sokak Sineması' projesi kapsamında Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği işbirliği ile Seyhan İlçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir parkta 'Kız Kardeşim Mommo' adlı filmin gösterimi yapıldı. Adana Emniyet Müdürü Osman Ak da etkinliğe katılarak, filmi izleyen zihinsel engelli çocuklar ile vakit geçirdi. Daha önce çeşitli etkinliklerle engelli çocukların sevgisi kazanan ve çocukların 'Osman ağabey' diye hitap ettiği Emniyet Müdürü Ak, etkinlikte ilgi odağı oldu. Polis üniforması giyen engelli çocuklar, "Osman ağabey seni çok seviyorum" diyerek Emniyet Müdürü Ak'a sarılıp, fotoğraf çektirdi. Film gösterimi sırasında Ak, yanına gelen bir engelli çocuğa ise kelepçe hediye etti.
ÇOCUKLARA ELLERİYLE PAMUKLU ŞEKER YAPTI
Film gösterimi sırasında Toplumsal Destekli Polislik Şube ekiplerinin parkın yanına kurduğu pamuklu şeker tezgahının başına geçen Ak, engelli ve mahalleli çocuklara kendi elleriyle hazırladığı pamuklu şekerleri dağıttı. Çocuklar, Ak'ın elinden pamuklu şeker almak için birbirleriyle yarıştı. Bu tip etkinliklerin devam edeceği, çocukların ve polislerin eğlenceli organizasyonlarda bir araya getirileceği belirtildi.
Haber: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,
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Sinop'ta yol çalışmasında göçük : 1 ölü
SİNOP'ta yol çalışması sırasında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti.
Türkeli ile Ayancık ilçeleri arasında bir süredir devam eden yol çalışması sırasında göçük meydana geldi. Bu sırada iş makinesinin ismi henüz belirlenemeyen operatörü, toprak altında kaldı. Olay yerine sevk edilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından göçük altından çıkarılan operatörün, hayatını kaybettiği belirlendi.
Operatörün cesedi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Haber: İbrahim ASLAN / SİNOP,
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Kolu kırılan dağcı kurtarıldı
NİĞDE'nin Çamardı İlçesi'ndeki Demirkazık Dağı'nda tırmanırken düşüp kolunu kıran dağcı, 57 yaşındaki Turgay Özbursalı, kurtarıldı.
Demirkazık Dağı Yedigöller bölgesinde tırmanış yapan Turgay Özbursalı, düşüp kolunu kırdı. Özbursalı'nın cep telefonuyla ulaştığı arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye UMKE, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dağcı Özbursalı'ya ulaşan UMKE ekipleri, kırık olan kolunu sabitleyerek yerel rehbere ait katırlar ile dağ evine getirdi. Yaralı dağcı, dağ evine gelen ambulans ile Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Özbursalı, katır üzerinde çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, yakınlarına durmunun iyi olduğunu bildirdi.
Haber: ALİ KADI / NİĞDE,
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