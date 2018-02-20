Dha Yurt Bülteni-14

Esnaftan askere Türk bayraklı pizza ve tatlı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde esnaf, 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında görev yapan askerlere moral için kolları sıvadı. İlçedeki 35 esnaf, 60 kişilik Türk bayrağı motifli pizza ve tatlı hazırladı. Türk bayrağı motifli pizza yapan Ali Eker, "3 tarafı denizlerle, 4 tarafı hainlerle kaplı bir ülkede gidecek bir yerimiz yok. Cephede olan komutanlarımız ve askerlerimize moral olmak istedik. Reyhanlı'nın yöresel yemekleri belki onlara acı gelebilir diye pizza hazırladık. 60 kişilik pizza ikram edeceğiz. Çarşımızın tatlıcısı da çok güzel ve enerji deposu tatlı hazırladı. Bizler bu harekatta en azından karınca misali katkımız olsun, safımız belli olsun istiyoruz. Yaptığımız pizzalar ve tatlılar askerlerimize inşallah daha çok güç ve kuvvet verir" dedi.

Doping niteliğinde bir tatlı hazırladığını kaydeden tatlıcı Abdurrahman Bozalan ise 'Tatlının içerisinde kivi, tahin, muz, çilek ve ceviz var. Bunu yiyen asker değil Afrin'i, Münbiç'i de alacak. Yüzde 100 atom. Vurduk mu, yüzde 100 vuracağız. Bu enerji Türk askerlerimize gidiyor" diye konuştu. Hazırlanan pizza ve tatlılar askerlere gönderildi.

MEHMETÇİĞE 1 TON CEZERYE

Mersin'den, Rayhanlı'ya gelen Mersinliyim Mersin'e Sahip Çıkalım Diyenler Derneği üyeleri de askerlere cezerye getirdi. Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında cephede savaşan askerler için kolları sıvayan dernek üyeleri, Mersin'in geleneksel tatlılarından olan cezerye hazırladı. Rebirth Motorsiklet Kulübü ile Mersin Bisiklet Derneği'nin de destek verdiği organizasyon kapsamında, birer kiloluk paketler halinde bir ton cezerye hazırlanarak Reyhanlı İlçesi'ne getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü harekatta yer alan askere moral ve enerji vermek için yapılan organizasyon kapsamında, ilk olarak İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan askerlere cezerye ikram edildi. Ardından askerler eşliğinde Hudut Karakoluna giden Dernek Başkanı Adem Özcan ve beraberindekiler, askerlerle sohbet ederek moral verdi. Cezeryeleri yiyen askerler enerji depolarken, dernek üyeleri askerlerle hatıra fotoğrafları çektirdi. Üyeleriyle askerlerin yanında olduğunu söyleyen Özcan, "Amacımız Mersin halkının Afrin'de çatışma halinde olan Mehmetçiğinin yanında olduğunu göstermek ve psikolojik destek olmaktır. Mersin halkının gönlünden kopan cezeryeler derneğimizde toplandı. Paketlendi ve Reyhanlı'ya getirdik. Devletimiz, askerimizin her türlü ihtiyacını karşılıyor bundan eminiz. Bizim amacımız halkta birlik ve beraberlik oluşturmak, birliğin desteğini Mehmetçiğe göstermek" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Pizza hazırlanırken

-Esnaflar pizza yaparken

-Türk bayrağı motifli pizzalar

-Tatlı hazırlanırken

-Abdurrahman Bozalan'ın konuşması

-Ali Eker'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 489 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE-HATAY,

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Yaşlı adamın hac parasını çalmak için çıplak fotoğrafla şantaj

Antalya'da S.M.'nin (85) çıplak fotoğraflarını silah zoruyla çekip, şantaj yaparak, yaşlı adamın hac için biriktirdiği 12 bin lirayı gasp etmeye çalışan E.S. (39) ve sevgilisi Y.E. (37) adlı kadın, polisin operasyonuyla yakalandı.

Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi'nde yalnız yaşayan S.M., evine giren silahlı bir kişinin kendisini darp ettiği, parasını almaya çalıştığı, para bulamayınca da yanında temizlikçi olarak çalışan kadın ile çıplak fotoğraflarını çekip şantaj yaptığı ve kendisini tabancanın kabzasıyla dövdüğü iddiasıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne başvurdu. S.M.'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis, 100'e yakın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri inceledi. Polis, şüphelinin daha önce de kaydı bulunan E.S. olduğunu belirledi. Polis şüphelinin, S.M'nin yanında temizlikçi olarak çalışan Y.E.'nin sevgilisi olduğunu da ortaya çıkardı. S.M.'nin hac parası için 12 bin lira biriktirdiğini Y.E.'ye söylediği, kadının da sevgilisi E.S. ile plan yapıp, yaşlı adamın parasını gasp etmeye çalıştıkları belirlendi. E.S.'nin 5 yıldır cezaevi firarisi olduğu ve kardeşine ait kimlikle yaşadığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Zanlıların şubeden çıkarken görüntüsü

-Birlikte ekip arabasına yürümeleri

-Zanlıların araca binmesi

-Şantaja uğrayan Süleyman Mutlu'nun opak fotoğrafı

"31. 4 MB// 59 SN"

Haber. kamera Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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Sivas'ta 20 kaçak Afganlı yakalandı

Sivas'ta jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada yurda kaçak yollardan giriş yaptıkları belirlenen 20 Afgan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Erzincan-Tokat D-100 karayolu üzerinde yol kontrol ve arama faaliyeti yaptı. Gölova ilçesi Boğazköy mülki sınırları içerisinde sabah saatlerinde bir minibüs durduruldu. Yapılan aramada yurda yasadışı yollarla girdiği tespit edilen 20 Afganistan uyruklu şahıs ile bu şahıslara organizatörlük yapan 1 şüpheli gözaltına alındı. Yabancı uyruklu kişilerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği açıklandı. Olayda kullanılan minibüse el konulurken, sürücüsü ve sahibine toplamda 3 bin 68 lira idari para cezası uygulandı.

Görüntü Dökümü:

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-Yakalanan minibüs (Jandarma kamerası)

-Araçtan indirilen kaçak göçmenler

Haber: SİVAS,

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Otomobil ile telefon direği arasında sıkışan kadın yaralandı

Karabük'te, otomobilin çarpması sonucu araç ile telefon direği arasında sıkışan 70 yaşındaki Safiye Karakuş yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Karabük'ün Cumayanı Köyü'nde Eşref Eymez yönetimindeki otomobil, karşıdan çıkan otomobili görünce frene bastı. Ancak hızını kesemeyen otomobil bu sırada oğlu ve torunuyla sohbet eden Safiye Karakuş'a, çarptı. Ahşap telefon direği ile otomobil arasına sıkışarak yaralanan Karakuş, aracından inen sürücü Eymez'in tekrar aracına binip geri manevra yapması ve çevredkilerinde aracı itmesiyle kurtarıldı. Bu sırada geri manevra yapan sürücü, yardım için duran başka bir sürücünün otomobilinin kapısına çarptı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Karakuş'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tüm bu yaşananlar ise bir bakkalın güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güvenlik kamerasına yansıyan kaza anı ve sonrası

-Kaza yerinden detay

Süre: (02.05) Boyutu: (232 MB.

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

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Üniversite öğrencisi kazada öldü, 2 arkadaşı yaralandı

Gaziantep'te, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada üniversite öğrencisi Betül Urtekin (20) yaşamını yitirdi, 2 arkadaşı yaralandı.

Kaza, dün gece Gaziantep- Oğuzeli Karayolu'ndaki Hasan Kalyoncu Üniversitesi kavşağında meydana geldi. Şehir merkezi yönüne ilerleyen Şükür Topal yönetimindeki 52 FL 833 plakalı otomobil, kavşaktan dönerek üniversiteye gitmek isteyen Muhammet Durmaz yönetimindeki 33 SZ 747 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, Durmaz'ın otomobilinde bulunan Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Betül Urtekin ve isimleri öğrenilemeyen 2 arkadaşı yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Yaralılardan Betül Urtekin tedavi için götürüldüğü Sani Konukoğlu Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların ise tedavilerinin devam ettiği belirtildi. Otomobiller çekici yardımıyla otoparka götürülürken, polis sürücüleri ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kazanın meydana geldiği yer

Kazaya karışan otomobiller

Polislerin çalışması

Olayş yerinedki vatandaşlar

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 138 MB

Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Mustafa KANLI- GAZİANTEP,

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Gasp ve silahla yaralama olayına karışan 5 kişi yakalandı

Çorum'da silah zoruyla bir kişinin 700 lirasını gasp ettikleri ve bir kişiyi de yaraladıkları iddia edilen 5 kişi, polis tarafından yakalandı.

İddiaya göre, Çorum'un Yavruturna Mahallesi Emek Caddesi'nde 38 yaşındaki Osman K.'yı tabancanın kabzasıyla darp eden Beytullah D. (23), Ali Yılmaz B. (21), Halil İbrahim G. (20), Erdoğan D. (19) ve Turgay G. (18), darp ettikleri kişinin üzerindeki 700 lirayı alıp kayıplara karıştı. Polis kaçan kişileri belirleyip yakalama çalışması başlattı. Yine aynı kişiler 4 gün sonra bir başka olaya karıştıkları tespit edildi. Eski Ekin yolu üzerinde Enes G.'nin (19) bacağından silahla vurulma olayını da karışan 5 kişi İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, tarafından yakalandı. Polis, yaptığı aramada 2 tabanca ve iki tüfek ele geçirdi. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, "Ateşli silahla yaralama, kasten yaralama, yağma, kişi hürriyetinden yoksun bırakma, tehdit, hakaret" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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Zanlıların adliyeye getirilişi

-Detaylar

(SÜRE: 1.00 dk ) (BOYUT 40 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

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Kayıp Muhammet, apartın terasında uyurken bulundu

Adıyaman'da, dünden beri haber alınamayan Suriye uyruklu Muhammet Taha (3), aynı mahalledeki 4 katlı apartın terasında, uyurken bulundu.

Merkez Altınşehir Mahallesi'nde, dün kağıt toplayan Suriyeli Ahmet Taha, oğlu Muhammet'i el arabasının yanına bırakıp, çevrede atık malzeme aramaya başladı. Döndüğünde Muhammet'i bulamayan Ahmet Taha, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polisler, çevrede araştırma yaptı. Oluşturulan özel ekip tarafından güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle küçük Muhammet'in, aynı mahalledeki 4 katlı aparta girdiği belirlendi. Polis ekiplerince binada yapılan incelemede Muhammet Taha, çatı katındaki terasta uyurken bulundu. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ambulansa aldığı küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yolunu kaybettiği için kapısı açık olan binaya girip, terastaki yatakta uyuyakaldığı belirtilen Muhammet Taha, ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Bulunma anı

Çatı katından çocuğun çıkartılması

Sağlık ve polis ekipleri

Sağlık görevlileri çocuğa bakması

Ambulans ayrılması

Anne ve babası

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 260 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN,