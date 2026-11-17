Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

2 yorum · Sen de yaz

ABD dolarının güçlenmesi ve Fed'in aralık ayında faiz artıracağına yönelik beklentilerin artması, altın fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürüyor. Önceki işlem gününde Ekim 2025'ten bu yana en düşük seviyesine gerileyen ons altın, salı günü yatay bir seyir izledi.

Spot altın, Türkiye saatiyle 07.01 itibarıyla 3.869,13 dolardan işlem gördü. ABD'de aralık vadeli altın kontratları ise yüzde 0,5 yükselişle 3.872,10 dolara çıktı.

DOLAR 19 AYIN ZİRVESİNE ULAŞTI

ABD dolarının salı günü son 19 ayın en yüksek seviyesine ulaşması, altın üzerindeki satış baskısını artıran başlıca gelişmelerden biri oldu.

Doların değer kazanması, dolar üzerinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getirerek talebi olumsuz etkiliyor.

Capital.com Kıdemli Finansal Piyasa Analisti Kyle Rodda, altın fiyatlarının ABD'nin gelecek yıl izleyeceği para politikasına ilişkin beklentiler doğrultusunda hareket ettiğini belirtti.

Rodda, yatırımcıların ABD'de faiz oranlarının ne kadar yükselebileceğini anlamaya çalıştığını ifade ederek önceki işlem gününde altın piyasasında yaşanan sert satışların da bu beklentilerin bir yansıması olduğunu söyledi.

FED'İN FAİZ ARTIRMA İHTİMALİ YÜZDE 95,5

Piyasalarda Fed'in aralık ayında faiz artıracağına yönelik beklentiler güçlenirken CME FedWatch verileri de bu beklentiyi destekledi.

Verilere göre Fed'in 25 baz puanlık faiz artırımına gitme olasılığı yüzde 95,5 olarak fiyatlandı. Daha güçlü bir adım olan 50 baz puanlık faiz artışının ihtimali ise yüzde 4,5 seviyesinde hesaplandı.

Faiz oranlarının yükselmesi, faiz getirisi bulunmayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltıyor. Özellikle doların güçlendiği dönemlerde bu durum, değerli metal üzerindeki satış baskısını daha da artırabiliyor.

GÖZLER FED TOPLANTI TUTANAKLARINDA

Yatırımcıların odağında, Fed'in 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdiği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının çarşamba günü yayımlanacak tutanakları bulunuyor.

Toplantı tutanaklarının, Fed'in gelecek dönemde izleyeceği faiz politikasına ilişkin yeni ipuçları sunması bekleniyor.

Özellikle faiz artışlarının ne kadar süreceği ve para politikasında nasıl bir yol izleneceğine ilişkin değerlendirmeler, altın ve diğer değerli metallerin fiyatları açısından önem taşıyor.

ANZ'DEN ALTIN TALEBİNE İLİŞKİN UYARI

ANZ analistleri, altına yönelik talebin bugüne kadar dirençli kaldığını ancak makroekonomik koşulların giderek zorlaştığını belirtti.

Banka analistlerine göre artan ekonomik baskılar, yatırım amaçlı altın talebini zayıflatabilir. Böyle bir gelişme, altın piyasasını fiyatları destekleyen önemli unsurlardan birinden mahrum bırakabilir.

ANZ, gümüş fiyatlarının altındaki hareketlere daha yüksek duyarlılık gösterdiğine de dikkat çekti.

Gümüşün kendi talep dinamiklerinin de zayıf olduğunu belirten analistler, kalıcı bir toparlanmanın büyük ölçüde altın fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesine bağlı olacağını ifade etti.

GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUM YÜKSELDİ

Altın fiyatlarının yatay seyrettiği salı günü diğer değerli metallerde ise yükseliş görüldü.

Önceki işlem gününde Ekim 2025 sonundan bu yana en düşük seviyesini gören spot gümüş, yüzde 1,2 değer kazanarak 47,57 dolara yükseldi.

Platin fiyatları yüzde 1,6 artışla 1.472,65 dolara çıkarken paladyum da yüzde 1 yükselişle 978,19 dolardan işlem gördü.

Değerli metal piyasalarında bundan sonraki fiyat hareketlerinin, doların seyri ve Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler doğrultusunda şekillenmesi bekleniyor.

İlgili Haberler