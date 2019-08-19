DHA YURT BÜLTENİ-13

19.08.2019 18:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stratonikeia Antik Kenti'ni gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Yatağan ilçesinde Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan Stratonikeia Antik Kenti ve ören yerini ziyaret etti. Ziyarette Erdoğan'a Muğla Valisi Esengül Civelek ve Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz eşlik etti.

Erdoğan çifti, ziyaret sırasında bölgede bulunan vatandaşlarla sohbet etti, ikramlardan tattı, tarihi eserler hakkında bilgi aldı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

MUĞLA -YATAĞAN

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Bakan Pakdemirli, İzmir'deki orman yangını bölgesini havadan inceledi -EK

YANGIN BEYLER MAHALLESİ ÇEVRESİNDE ETKİLİ OLUYOR

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki ormanlık alanda dün başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Çok sayıda ekip alevlerin tehdidi altındaki Seferihisar'ın Beyler Mahallesi'ne yönlendirildi. Bir türlü söndürülemeyen alevler en çok Seferihisar ilçesine bağlı Beyler Mahallesi çevresinde etkili oluyor. Yangının ilerleyişini sürdürdüğü bölgeye 17 helikopterin de desteğiyle yoğun bir şekilde müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına karadan katılan ekiplerin sayısı da artırıldı. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen 100'e yakın arazöz ve itfaiye ekiplerine vatandaşlar da yardım ediyor.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de yangının ilçeye bağlı Beyler Mahallesi'ni tehdit etmesi nedeniyle tüm iş makinelerini bu mahalleye yönlendirdiklerini bildirdi. Yetişkin, "Eski Orhanlı Mahallesi'nde tehlike geçse de Beyler Mahallesi halen tehdit altında. Rüzgar müdahaleyi zorlaştırmaya devam ediyor. Tüm iş makinalarımızı öğleye doğru Beyler'e gönderdik" dedi.

Görüntü Dökümü

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Beyler Mahallesi ve yangından görüntü

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM/ İZMİR,

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Salda Gölü davasında mahkeme yetkisizlik kararı verdi

Isparta idare Mahkemesi, Salda Gölü'nde Millet Bahçesi projesinin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle açılan davayı yetki yönünden reddederek, dava dosyasının Ankara İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine ait Sosyal Donatıları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi ihalesi hakkında Yeşilova sakinleri Aysel Alp, Meral Türkoğlu, Osman Altınışık, Özdemir Korkmaz ve Gazi Osman Şakar tarafından ağustos ayının başında dava açıldı. Isparta İdare Mahkemesi, 31 Temmuz'da yapılan ihalenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istenen davayı yetki yönünden reddederek, dava dosyasının Ankara İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.

Isparta İdare Mahkemesi verdiği kararda, "Göreve ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla 2577 sayılı Kanun'da veya özel kanunlarda yetkili idare mahkemesinin gösterilmemiş olması halinde, yetkili idare mahkemesi, dava konusu olan idari işlemi veya idari sözleşmeyi yapan idari mercii bulunduğu yerdeki idare mahkemesidir" denildi.

DOSYA ANKARA İDARE MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ

İdari yargının görevli olduğu konularda yetkili olmayan mahkemeye açılan davanın yetki yönünden reddedilerek dava dosyasının yetkili mahkemeye gönderileceği hatırlatılan kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Bakılan davada uyuşmazlığın, 2577 sayılı Yasanın 34'üncü maddesinde belirtilen imar, kamulaştırma, yıkım, işgal, tahsis, ruhsat ve iskan gibi taşınmaz mallarla ilgili mevzuatın uygulanmasından veya bunlara bağlı her türlü haklara ilişkin olmadığı, yapılacak olan ihaleye ilişkin olduğu tartışmasızdır. Bu nedenle iş bu davanın görüm ve çözümünde 2577 sayılı Kanun'un 32/1 maddesi uyarınca ihale onay işlemini tesis eden TOKİ Başkanlığı'nın bulunduğu yer idare mahkemesi olan Ankara İdare Mahkemesi'nin yetkili olduğu sonucuna varılmıştır. 2577 sayılı Kanunun 15/1-a maddesi uyarınca davanın yetki yönünden reddine, bu karara karşı temyiz/istinaf yolu kapalı olduğundan dava dosyasının bekletilmeksizin yetkili Ankara İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir."

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Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA,

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Gediz'i kirleten 2 işletmeye ceza yağdı

Ege Bölgesi'nde sulamada önemli bir yere sahip olan Gediz Nehri'ni atıklarla kirlettikleri gerekçesiyle Manisa'daki 2 işletmeye, toplam 238 bin 860 lira para cezası kesildiği bildirildi.

Gediz Nehri'nde meydana gelen kirlilikle ilgili uzun süredir çalışma başlatan Manisa Çevre ve Altyapı İl Müdürlüğü ekipleri, kirliliğe neden olduğu ileri sürülen Salihli Organize Sanayi Bölgesi ile nehir havzasındaki sanayi ve tarım işletmelerini tek tek incelemeye aldı. Sulardan numune alan ve araştırmalarını sürdüren ekipler, 2 işletmenin nehri kirlettiğini tespit etti. Toplam 378 denetimde ve incelenen 77 numunede, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmenliği'nde belirtilen sınır değerlerin üzerinde nehre atık su bırakan 2 işletmeye, toplam 238 bin 860 lira para cezası verildiği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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Gediz Nehri'nden genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

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Bursa'ya göç eden Artvinliler, festivalde bir araya geldi

Yıllar önce memleketleri Artvin'in Yusufeli ilçesindeki kırsal Bostancı Mahallesi'nden Bursa'ya göç ederek burada da aynı zamanda dernek kuran vatandaşlar, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri festivalde bir araya geliyor.

Bu yıl 21'inci Bursa'nın Kestel ilçesindeki Alaçam Yaylası'nda gerçekleştirilirken festival renkli görüntülere sahne oldu. 3 gün boyunca süren festivale Bursa ve çevre şehirlerde yaşayan Artvinliler akın etti. Festival boyunca yöresel sanatçılar sahne alarak vatandaşlara keyifli anlar yaşatırken, horonlar tepildi, halaylar çekildi. Kendisi de aynı zamanda Artvin'in Yusufeli ilçesi doğumlu olan 64. Hükümetin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik de katıldı. Bursa'nın Anadolu'nun pek çok coğrafyasından göç aldığını belirten Çelik, "Derneklerimiz tarafından yaz aylarında son derece güzel etkinlikler düzenleniyor. Uludağ'ın eteklerinde çok güzel ve coşkulu bir katılımla festival gerçekleşti. Festivalin 21 yıldır düzenlenmesi ve derneğin dayanışması takdire şayan. Hemşehrilerimizin de önemli özellikleri Bursa şehrimize olan katkısıdırö dedi. Yusufeli Bostancılar Köyü Derneği Başkanı Nuri Kemal Alver ise, "Bursa'nın Gürsu ilçesine göç etmiş Bostancılar köyü hemşehrilerimiz ile birlikteyiz. Şenliğimiz çok güzel oldu, amacımız kültürümüzü birlik ve beraberlik içinde yaşatmak, sevgi ve saygımızı pekiştirmekö diye konuştu. Festivale katılan vatandaşlar da burada bulunmaktan ötürü mutluluk duyduklarını kaydetti.

Görüntü Dökümü;

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-Festivalden detaylar

-Açıklamalar

Haber-Kamera: Nusret DURUR/GÜRSU,(Bursa),

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Bodrum plajları yabancı turistlere kaldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı tatili için gelenlerin çoğunluğunun dönmesinin ardından plajlar, yabancı turistlere kaldı.

Hava sıcaklığının yüksek nemle birlikte 38 derece hissedildiği Bodrum'da, Kurban Bayramı tatilini geçiren tatilcilerin büyük bölümünün memleketlerine dönmesinin ardından plajlar başta Rus ve İngilizler başta olmak üzere yabancı turistlere kaldı. Turistler, aşırı sıcaktan bunalınca sahillere akın etti, ilginç görüntüler oluşturdu. Gündoğdu, Kumbahçe, Gümbet ve Paşatarlası plajlarına akın eden turistler, sıcak havanın tadını çıkarttı. 3 yaşındaki köpeğiyle denizde yüzen tatilcilerden Cansu Akdeniz, "Bodrum'un tadını çıkartıyorum. Köpeğimi çok seviyorum ve yanımdan hiç ayırmıyorum. Denize birlikte giriyoruz. Suyu çok fazla sevmiyor" dedi.

Öte yandan Bodrum Limanı'ndan ve Halikarnas İskelesi'nden kalkan günübirlik tur teknelerine binen turistler, mavi yolculuğa çıkarak Gökova'nın eşsiz koylarını gezdi.

Görüntü Dökümü;

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Gündoğdu plajındaki yerli ve yabancı turistlerin genel görüntüsü

Denizde yüzenlerin görüntüsü

Tatilcilerden Cansu Akdeniz ile röportaj

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Haber- Kamera: Cavit AKGÜN/ BODRUM (Muğla),

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'Yetişmez' denilen Sivas'ta, 150 ton karpuz hasadı yapıldı

Sivas'ta bu yıl 50 dönüm arazide deneme üretimi yapılan karpuzların hasadı gerçekleştirildi. Hasat sonrası yaklaşık 150 ton karpuz tüketiciye ulaştırılacak.

Sivas'ta sebze ve meyve firması sahibi Mehmet Dalkürek kente 5 kilometre uzaklıkta bulunan tarlasına 7 bin 500 elma fidesi dikti. Daha sonra elmaların altı boş kalmasın diye karpuz ekme kararı alan Dalkılıç, denemek için 50 dönümlük araziye karpuz dikti. Yaklaşık 72 günün ardından karpuzlar yetişmeye başladı. Tanesi 10 ila 12 kilo ağırlığındaki karpuzların hasadı gerçekleştirildi. Yaklaşık 150 ton kapuz hasadı yapılan tarlayı Sivas Valisi Salih Ayhan ve İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız da yerinde inceleyerek işletme sahibi Mehmet Dalkürek'i tebrik etti.

'YETİŞMEZ DİYORLARDI AMA BİZ BAŞARDIK'

Karpuz ekerek emeklerinin karşılığını aldıklarını belirten işletme sahibi Mehmet Dalkürek, "Karpuzu Sivas'ta üretme kararı aldık. Bu sene karpuz, seneye de elma alacağız. 7 bin 500 elma fidesi diktik ve bunun altı boş kalmasın diye karpuz ektik. Şükürler olsun 150 ton mahsul aldık. Harika bir karpuz. Diğer yerlerin karpuzlarının içi geçik çıkıyor. Sivas'ın hava şartlarından dolayı biraz iklimi sert olduğu için karpuzlar kütür kütür ve daha lezzetli oldu. Alanların bir daha tercih edeceğine eminiz. Bugün 40 ton kadar hasat yaptık. Hedefimiz 150 tonun üzerine çıkmak. Karpuzlar yaklaşık 12 kilo civarında geliyor. Emeğimizin karşılığını aldık. 'Sivas'ta yetişmez' diyorlardı ama biz başardık. 72 günde karpuzlarımız yetişti. Kendi manav ve marketlerimizde kilosunu 1 liradan satıyoruz. Şu andaki karpuzlarımızın Adana'dan daha üstün olduğunu söyleyebilirim. Mevsim olarak şu anda Adana'da karpuz bulamazsınız ama Sivas'ta bu mevsimde çıtır çıtır bir karpuz yemek mümkün. Seneye başka bir tarlada yine karpuz yetiştirme kararı aldık" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Karpuz tarlasından drone görüntüleri

-İşçilerin hasat çalışmaları

-İşletme sahibinin açıklamaları

-Valinin ziyareti

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS

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Tekirdağ'da engeli aşan aşk, nikah masasında bitti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Özel Trakya Bakım Evi'nde kalan bedensel engelli Tülay Balaban, (44) ile görme engelli İlker Yüksel, (45) düzenlenen düğün töreni ile hayatlarını birleştirdi. Aşkları engel tanımayan çiftin nikah masasında biten birliktelikleri, bakım evinde düzenlenen düğün törenlerinde çalınan müzikle gönüllerince oynayıp eğlendiler.

Çerkezköy ilçesinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı 'Özel Trakya Bakım Evi'nde 4 aydır kalan görme engelli İlker Yüksel, aynı bakım evinde kalan Tülay Balaban'a 2 ay önce aşık oldu. Tülay Balaban'ında bu karşılık vermesiyle başlayan ilişkileri nikah masasında sonlandı.

Trakya Özel Bakım Evi'nde yapılan törende, çiftin nikahını Çerkezköy Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Kenan Çetin kıydı. Çiftin nikah şahitliğini ise Trakya Bakım Merkezi Müdürü Hüda Ceviz ve Çerkezköy Aile ve Sosyal Politikalar ilçe Müdürü Enver Demirel yaptı. Çift nikahlarının kıyılmasının ardından kendileri için özel hazırlanan düğün pastasını keserek birbirlerine ikram etti. Pasta kesiminin ardından bakım evi çalışanları ve bakım evi sakinleri çalan müzikler eşliğinde gönüllerince eğlendiler.

'İÇİNDEKİ GÜZELLİĞİ HİSSETTİM'

Eşi ile iki ay önce tanıştıklarını belirten damat İlker Yüksel " Görme engelliyim ama ondaki temizliği, güzelliği hissettim ve hafta sonu evlenme teklifinde bulundum. İki aylık süreçte birbirimizi tanıdık. Bugünde bu güzel birlikteliğimizi taçlandırdık. Bizlere bu imkanı sağlayan Özel Trakya Bakım Merkezi'nin tüm yönetimine ve personellerine ayrıca Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şubesi'ne de çok teşekkür ediyoruz.ö dedi.

'ÇOK MUTLUYUM'

Çok mutlu olduğunu anlatan Tülay Balaban ise "Mutlu, onurlu ve gururluyum. Evleniyoruz, mutluyuz, huzurluyuz. Bundan daha iyisi can sağlığıdır." diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Görüntü dökmü:

Çiftin girişi

Nikah kıyılması

Çiftin konuşması

Pasta kesilmesi

Dans etmeleri

Düğünden detaylar

Haber-Kamera: Onur KAYA/ÇERKEZKÖY,(Tekirdağ)

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Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti



Adana'nın Ceyhan ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle bir ev kullanılamaz hale geldi.

Toktamış Mahallesi'nde Mehmet Çalış'a ait evde elektrik kontağından meydana gelen arıza nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm odalara sıçrarken komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, vatandaşların da yardımıyla itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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İtfaiyenin söndürme çalışmaları

Yanan evin içinden görüntü

Haber: Şahin ÖZER-Kamera: CEYHAN,(Adana),

Kaynak: DHA