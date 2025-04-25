DEPREM RİSKİ EN AZ OLAN İLLER || AFAD açıklamasıyla Türkiye'de deprem riski en az olan iller hangileri?

23 Nisan tarihinde İstanbul'da yaşanan deprem, birçok vatandaşın deprem riski düşük bölgeleri araştırmasına neden oldu. Özellikle İstanbul'un riskli bölgelerinde yaşayanlar, daha güvenli ve sismik hareketliliğin az olduğu illeri merak ediyor. Peki, Afad'ın güncel değerlendirmelerine göre Türkiye'de deprem riski en az olan şehirler hangileri? İşte, yerleşim açısından en güvenli illerin güncel listesi…

DEPREM RİSKİ EN AZ OLAN İLLER HANGİLERİ? ( Afad )

Son günlerde art arda meydana gelen depremler, Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığı gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle 23 Nisan'da İstanbul'da hissedilen sarsıntı, vatandaşların güvenli yerleşim yerleri konusunda endişelerini artırdı. Bu kapsamda birçok kişi, deprem riski en az olan illerin hangileri olduğunu araştırmaya başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) ise Türkiye'de deprem riski en düşük olan 23 ili açıkladı. Yapılan değerlendirmelere göre, bu iller aktif fay hatlarından uzakta bulunuyor ve sismik hareketliliğin oldukça düşük olduğu bölgelerde yer alıyor. İşte, AFAD tarafından açıklanan o iller…

DEPREM RİSKİ EN AZ OLAN İLLER

AFAD verilerine göre; Karaman, Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Bartın, Sinop, Niğde, Edirne, Kırklareli, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Sivas, Kayseri, Mersin, Kilis, Ankara, Yozgat, Nevşehir ve Gümüşhane, Türkiye'de deprem riski en az olan şehirler arasında yer aldı.

Türkiye Deprem Tehlike Haritası'na göre, bu illerin büyük bölümü 3., 4. ve 5. derece deprem bölgeleri içerisinde bulunuyor. Haritadaki bazı illerin derecelendirilmesi ise şu şekilde:

Aksaray, 5. derece deprem bölgesinde yer alıyor.

Niğde, tamamen 4. ve 5. derece risk sınıfında bulunuyor.

Karaman, en düşük sismik risk taşıyan iller arasında gösteriliyor.

Nevşehir, 4. derece deprem kuşağında yer alıyor.

Yozgat, bazı bölgelerinde 3. dereceye kadar düşen risk seviyeleriyle dikkat çekiyor.

Kırıkkale ve Kırşehir, 3. ve 4. derece bölgeler arasında yer alıyor.

Ankara, genel olarak düşük riskli iller arasında; özellikle Etimesgut ve Mamak ilçeleri 4. derece deprem bölgesi olarak kayıtlara geçti.

AFAD açıklamasıyla Türkiye'de deprem riski en az olan iller hangileri

Bu veriler, son dönemde yaşanan depremlerin ardından vatandaşların güvenli yaşam alanlarına yönelik merakını artırmış durumda.

DEPREM RİSKİ DÜŞÜK VE GÜVENLİ OLAN BÖLGELER!

Türkiye'de bazı şehirler, aktif fay hatlarından oldukça uzak konumda yer alıyor. Uzmanlar, bu illerin hem jeolojik yapı hem de yerleşim planlaması açısından daha güvenli bölgeler arasında olduğunu belirtiyor. İşte deprem tehlikesi düşük ve yaşam açısından daha güvenli kabul edilen bazı şehirler:

Bartın: Yakınında büyük fay hattı bulunmayan şehir, yaklaşık 132 kilometrelik bir mesafeyle sarsıntılardan görece uzak konumda.

Zonguldak: 2. derece deprem bölgesinde yer almasına rağmen bölgede sismik hareketlilik oldukça düşük seviyede.

Sinop: Tarihsel verilere göre çok az sayıda deprem kaydı bulunan il, sakin bir sismik geçmişe sahip.

Giresun ve Trabzon: Karadeniz'in kuzey sahilinde yer alan bu iller, düşük deprem aktivitesiyle öne çıkan güvenli yerleşim alanları arasında gösteriliyor.

AFAD

DEPREM BÖLGESİNDE OLMASINA RAĞMEN GÜVENLİ OLAN İLLER!

Bazı şehirler, resmi olarak deprem bölgesi içinde yer alsa da, iç kesimlerindeki ilçeler jeolojik yapı ve sismik risk açısından daha güvenli kabul ediliyor:

Mardin: 3. derece deprem bölgesi olmasına rağmen, şehir genelinde deprem riski nispeten daha düşük.

Antalya: Genel olarak deprem riski taşıyan bölgeler arasında olsa da, özellikle zemin yapısı sağlam olan bazı ilçeler daha güvenli alanlar olarak değerlendiriliyor.

Artvin: Kıyı ilçelerinde deprem riski daha yüksekken, iç kesimlerdeki bölgeler daha az tehlikeli sınıfta yer alıyor.