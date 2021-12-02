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Demet Özdemir'den bomba paylaşım! Sarmaş dolaş dans videosu gündem oldu

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, Instagram'dan paylaştığı videoyla gündeme damga vurdu. Ekürisiyle sarmaş dolaş dans eden Özdemir'in videosu beğeni topladı.

Son dönemde sevgilisi Oğuzhan Koç ile ayrılık iddialarıyla gündemde olan ünlü oyuncu Demet Özdemir'den bomba gibi bir paylaşım geldi.

TAKİPÇİLERİNİ BÜYÜLEDİ

Instagram hesabından "Galeride kalmasın" diyerek dans ettiği videoyu paylaşan Özdemir, takipçilerini adeta büyüledi. Ekürisiyle sarmaş dolaş dans eden Özdemir'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

OĞUZHAN KOÇ'LA BARIŞMIŞLARDI

O Ses Türkiye'nin çekimlerinden ve müzik çalışmalarından dolayı yoğun bir dönem yaşayan, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, tartışma yaşadığı iddia edilmişti. Kısa bir süre ayrı kalan çift, birbirlerinden özür dileyip aşklarına kaldıkları yerden devam etmişti.

Demet Özdemir'den bomba paylaşım! Sarmaş dolaş dans videosu gündem oldu

Demet Özdemir'den bomba paylaşım! Sarmaş dolaş dans videosu gündem oldu

Demet Özdemir'den bomba paylaşım! Sarmaş dolaş dans videosu gündem oldu

Demet Özdemir'den bomba paylaşım! Sarmaş dolaş dans videosu gündem oldu

Demet Özdemir'den bomba paylaşım! Sarmaş dolaş dans videosu gündem oldu

Demet Özdemir'den bomba paylaşım! Sarmaş dolaş dans videosu gündem oldu

Demet Özdemir'den bomba paylaşım! Sarmaş dolaş dans videosu gündem oldu

Servet Uzun
Servet Uzun
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