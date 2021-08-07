Defne Samyeli'nin pozlarıyla ortalığı kasıp kavuran kızı Deren Talu, estetik harikası çıktı
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Defne Samyeli'nin pozlarıyla ortalığı kasıp kavuran kızı Deren Talu, estetik harikası çıktı

Defne Samyeli'nin pozlarıyla ortalığı kasıp kavuran kızı Deren Talu, estetik harikası çıktı
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Defne Samyeli'nin kendisi gibi oyuncu olan büyük kızı Deren Talu'nun estetiksiz halleri görenlerin ağzını açık bıraktı. Pozlarıyla sosyal medyayı sallayan Talu'nun ortaya çıkan bir fotoğrafından sonra birçok estetik yaptırdığı ortaya çıktı.

Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin kızları Deren ve Derin Talu, sık sık sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarla gündem olmaya devam ediyor. Annesinin izinden giderek oyunculuk yapmaya başlayan Deren Talu'nun yıllar önce çekilen fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu.

"DEREN DE ESTETİK HARİKASIYMIŞ"

24 yaşındaki Deren Talu'nun burnu başta olmak üzere yüzünden birçok estetik müdahale yaptırdığı ortaya çıktı. Talu'nun yıllar önce çekilen fotoğraflarının gündem olmasının ardından yorum yapan sosyal medya kullanıcıları "Deren de estetik harikasıymış" yorumunu yaptı.

DEREN TALU KİMDİR?

Deren Talu, Kasım 1996 yılında ABD'de dünyaya geldi. Lise eğitimini ENKA Okulları'nda tamamlayan Deren Talu, üniversite eğitimini ise Los Angeles'ta aldı. Manken olmayı isteyen Deren Talu, Atıl Kutoğlu'nun defilesinde attı. Annesi Defne Samyeli'nin izinden giden Deren Talu, ATV ekranında yayınlanan Akıncı dizisinde rol aldı. Talu'nun bunun yanı sıra birkaç projede de rol aldı.

İşte Deren Talu'nun eski ve yeni hali...

Defne Samyeli'nin pozlarıyla ortalığı kasıp kavuran kızı Deren Talu, estetik harikası çıktı
Defne Samyeli'nin pozlarıyla ortalığı kasıp kavuran kızı Deren Talu, estetik harikası çıktı
Defne Samyeli'nin pozlarıyla ortalığı kasıp kavuran kızı Deren Talu, estetik harikası çıktı
Defne Samyeli'nin pozlarıyla ortalığı kasıp kavuran kızı Deren Talu, estetik harikası çıktı
Defne Samyeli'nin pozlarıyla ortalığı kasıp kavuran kızı Deren Talu, estetik harikası çıktı
Defne Samyeli'nin pozlarıyla ortalığı kasıp kavuran kızı Deren Talu, estetik harikası çıktı
Defne Samyeli'nin pozlarıyla ortalığı kasıp kavuran kızı Deren Talu, estetik harikası çıktı
Defne Samyeli'nin pozlarıyla ortalığı kasıp kavuran kızı Deren Talu, estetik harikası çıktı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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