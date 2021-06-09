Deep Web nedir? Deep web zararlı mı? Deep web herkes erişim sağlayabiliyor mu?

İnternetin karanlık yüzü olarak adlandırılan deep web gerçekten zararlı mı yoksa faydası var mı merak ediliyor. Hükümetler Deep Web'te ne kadar etkindir? Deep web için yasaklama getirilir mi? Deep webte neler yapılabilir? Deep webe herkes girebiliyor mu? Deep web nasıl açılır? Deep web erişimi engelli mi? Detaylar yazımızda.

Deep web, İnternet'in çıktığı ilk tarihlerden itibaren arama motorlarının indeksleyemediği verilerin bulunduğu bilgileri içeren binlerce linkten oluşan bir sistemdir. Deep web internetin görünmeyen tarafı olarak adlandırılır. Deep webte neler yapılır? Deep web ne işe yarıyor? Deep web ne demektir, ne anlama gelir?

DEEP WEB NEDİR?

Deep web (Türkçe'ye bazen Derin Ağ, Derin İnternet ya da Derin Web olarak çevrilir), İnternet'in çıktığı ilk tarihlerden itibaren arama motorlarının indeksleyemediği verilerin bulunduğu bilgileri içeren binlerce linkten oluşan bir sistemdir. Arama linki verilmeyen veya arama motorları tarafından bulunamayan bütün siteler Deep web'e dahildir.

İnternet siteleri çeşitli nedenlerden görüntülenmemek isteyebilir. Örneğin; kütüphane arşivleri, kamu ve özel şirket bilgileri gibi genellikle herkes tarafından görülmesi istenmeyen veya indekslenmeleri zor olan içerik taşıdıkları için arama motorlarında görüntülenmek istemezler. Bunların dışında flash siteler, ajaxlı siteler (jQuery ile çalışan), şifre ile girilen siteler, ftp siteler de arama motorları tarafından okunmaları zor olduğu için Deep web'e dahildir. Güvenlik açıkları oluşmaması için forumlardaki ve sitelerdeki, sistem ve yönetici klasörleri de otomatik olarak arama sonuçlarında gösterilmez. Deep web'e farklı arama motorları kullanarak ulaşmak mümkündür ayrıca kullanıcı güvenliği için bu bağlantılar normal tarayıcılar ile açılmaz.

Kaliforniya Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre 2001 yılında 7.5 petabayt büyüklüğünde bir verinin Deep web'de olduğu tahmin ediliyordu.

Deep web adı verilen bu sisteme kapalı uçlu dns yönlendirmeleri ile girilebilir.Bu da özel olarak tasarlanmış tarayıcı veya işletim sistemleri ile mümkündür.Tarayıcı uygulamalarının başında ilk olarak ABD Donanması tarafından üretilen, sonrasında iptal edilip İnternet'te paylaşılan Tor Browser gelmektedir.

Deep web'in içinde yasa dışı içerik paylaşan İnternet sitelerinin tamamı Karanlık Ağ (İngilizce: Dark Web) olarak adlandırılır. Yaygın olarak Dark web tanımı Deep web yerine de kullanılır.

Karanlık Ağ linklerinde çok sayıda yanal veriler bulunabilir. Dark web'de bilgi/video/resim indirmek bazen yasa dışıdır çünkü bu linklerde devlet sırları, önemli insanların özel bulguları, +18 müstehcen içerik, çocuk cinsel tacizleri, uyuşturucu satıcılığı, yasal olmayan yollardan silah satışı, kumar ve sayamadığımız birçok yasal olmayan içerikler bulunmaktadır.

DEEP WEB HAKKINDA BİLGİLER

Kişisel sunucular kullanarak herkesin erişimine açık olmayan özel ağlarda barınan sitelerin olduğu, bildiğiniz internetten farklı bir alandır. Bilgisayarınızı açıp, Google'da aramalar yaparak web'deki tüm verilere erişebildiğinizi düşünüyorsanız, bu yazıyı okuduğunuzda anlayacaksınız ki gerçekten yanılıyorsunuz.

Deep web'e Google, Yahoo, Bing ya da diğer arama motorları ile giriş yapılamaz. Bu dünyada boy gösteren tüm siteler, arama motorları tarafından indekslenmediği için -yani arama sonuçlarında gösterilmediği için- o kapsamda yer alır. İndekslenmemelerinin sebebi ise, kullanıcı güvenliğinin olmaması, suç kapsamına giren içerikler vb şeklinde sıralanabilir.

Buzdağının görünmeyen yüzü olarak ifade edebileceğimiz deep web'in içeriği, erişilebilir internet (arama motorları ile) ile karşılaştırıldığında çok fazladır.mecraları, haber siteleri, bloglar, oyun, film - dizi siteleri ve aklınıza gelebilecek her türlü erişilebilir web içeriği, tüm internet içeriğinin yalnızca % 4'ünü oluşturmaktadır. Buzdağının görünmeyen yüzü deep web, işte böyle büyük bir dijital ortamdır.

İnternetin arka bahçesi deep webe girmek için özel tarayıcılar kullanmak gerekiyor. Günümüzde bunun en popüler yolu Tor Browser. Tarayıcıyı bilgisayarınıza kurduktan sonra, deep webe giriş yapabilirsiniz.Ancak sonraki aşamada standart internet kullanımındaki gibi Google'a girip arama yaparak bir şeylere ulaşabileceğinizi düşünmeyin. Tor, anlık olarak konumunuzu değiştirir, Brezilya'dan ya da İsviçre'den giriş yapmış gibi görünürsünüz ve anonimliğinizi koruyabilirsiniz. Bunun için, VPN servisleri gibi tercih edilen bir yapıdır.

Tor ile bilinen popüler dizinlere girebilirsiniz, ancak bu şekildeki erişiminiz çok kısıtlı olacaktır. Tüm sitelerin, .onion uzantılı değişken adresleri olur. Bu sitelere ulaşmak için de, belirli liste sitelerine ulaşmanız gerekiyor. Standart domainler, standart url'ler yerine, aksjhdksjh6543.onion gibi adresler görebilirsiniz.

Yalnızca yönlendirme ile giriş yapabileceğiniz sitelere ulaşmak için, deep webin 'görünen yüzü'nün giriş kapısı Hidden Wiki'ye girebilirsiniz. Bu dünyayı merak edip de girmeye karar verenlerin uğradığı ilk nokta orasıdır. hiddenwiki.org adresinde, derinlere ilişkin bilgiler yer alır. Ancak orası da dahil olmak üzere, içeriğin çok büyük bir kısmı İngilizcedir.

Ne tarayıcı olarak Tor kullanmak, ne de deep webe girmek bir suçtur. IP adresinizi, güçlü altyapısı ile anlık olarak değiştiren bir anonimite aracı olan Tor Browser ile standart internet erişimi de sağlayabilirsiniz, tercihinize kalmıştır. Deep webin legalliğine tekrar dönersek, evet girmek legaldir. Ancak % 95'inin illegal olduğu bir dünya olduğunu da unutmamak gerekir.

Bir bilgi okyanusu olarak düşünülebilecek internette, bir arama yaparken ağ attığınızı düşünebilirsiniz. Yüzeydeki bilgilere erişim kolaydır, ancak derinlerde ne olduğunu asla bilemezsiniz. Deep web için 'kimsenin erişemediği, ancak çok önemli, faydalı' verilerin bulundu bir dünya düşüncesi bazıları tarafından dile getirilmektedir. Ancak tüm sitelerin kişisel sunucularda bulunduğu bu dünyada, herhangi bir denetim, kontrol, takip vs. söz konusu olmadığı -ya da çok çok zor olduğu için- aklınıza dahi getiremeceğiniz, uç noktalardaki içeriğe de sık rastlanır.

2014'te dijital dünyada en çok ses getiren olaylardan birisi 'Bitcoin' olmuştu. Mazisi daha da eskilere dayanan dijital para birimi Bitcoin, bir anda değerini 1000 dolardan yukarıya taşıyınca, dünyanın dikkatini çekti. BTC'nin popülerliği ile birlikte, yatırım amaçlı alım satımı da başlamış olsa da ortaya çıkış süreci ve kulanım alanı yine deep webe dayanır.

İnternet, bir bilgi depolama sistemi değildir. Belirli terminaller arası iletişim, veri aktarımıdır. Deep web denen dünya da, esasında insanların kendi sunucularını kullananarak, içeriklerine herkes ulaşamasın diye geliştirdikleri kapalı ve özel bir ağ. Erişilebilirliğe göre, deep web ve şu anda içinde bulunduğumuz standart dünyanın yer aldığı katmanlar şu şekildedir;

Dark net olarak da bilinen bu dijital ekosistem hacker'ların, bilim adamlarının, uyuşturucu tüccarlarının, katillerin, fizikçilerin, politik aktivistlerin, hükümetin, polisin, teröristlerin, sapıkların, veri tüccarlarının, kaçakçıların ve buna benzer pek çok insanın barındığı bir yer. Yasaklı, gizli kitapların pdf'leri ya da işe yarar, herhangi bir illegalliği bulunmayan içeriklerin, genel deep web ekosisteminde çok küçük bir yer kapladığını söylersek yanlış olmaz. Ve tabii ki, alıcı, satıcı kılığında birçok polisin, ajanın da 'meraklıları' beklediğini söyleyebiliriz.

Seviye 1, Surface web. Özel bir tarayıcı kullanmadan erişilebilen, yüzeydeki web. Sosyal ağlar, haber siteleri ve şu ana kadar Google'ı kullanarak giriş yapmış olduğunuz tüm siteler.

Seviye 2, Bergie web. Arama motorları ile erişemeyeceğiniz web içerikleridir. FTP serverlar, indekslenmeyen yetişkin (+18) içerikler bu seviyede yer alır. Arama motorları ile bu içeriklere ulaşmanız neredeyse imkansızdır, çünkü ya arama engeli almışlardır ya da sırada en sona atılmışlardır.

Seviye 3, Deep web. Seviye 3 iki gruba ayrılır. İlk grupta yer alan proxy ile erişilebilen siteler, .onion uzantısına sahip olmayan ancak arama motorları tarafından engellenmiş, illegal içeriğe sahip her türlü sitenin bulunduğu kapsamdadır. Yasadışı araştırma sonuçları, hacker gruplarına ait içerikler, suikast videoları, rahatsız edici adult içerikler, VIP dedikodular, PC güvenliği ile ilgili konular bu seviyede yer alır.