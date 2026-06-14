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Yemek fabrikasına silahlı saldırıda aşçı öldü

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir yemek fabrikasına düzenlenen silahlı saldırıda aşçı Sinan Güleç hayatını kaybetti. Polis, şüpheli Uğur E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde bir yemek fabrikasına düzenlenen silahlı saldırıda tesiste aşçı olarak çalışan Sinan Güleç (40), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Taşköprü ilçesi Alatarlar köyündeki yemek fabrikasında meydana geldi. Uğur E., iddiaya göre yemek fabrikasına tabancayla ateş açıp, olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırıda tesiste aşçı olarak çalışan Sinan Güleç, vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Güleç'in hayatını kaybettiği belirlendi. Güleç'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Cinayet şüphelisi Uğur E.'yi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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