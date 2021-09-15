Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor - Haberler Magazin
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Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin
Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor

Bir dönem reyting rekorları kıran Aşk-ı Memnu dizisinde Elif karakterini canlandıran ünlü oyuncu Eda Özerkan Acar, dizinin final tarihinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen güzelliğini koruyor. Hatta ünlü isim fit vücuduna dikkat ederek, daha da güzel bir hale geldi.

Kanal D ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Aşk-ı Memnu, final tarihinin üzerinden 11 yıl geçmesine rağmen hala hafızalardaki yerini koruyor. Dizide rol alan isimlerin yıllar içerisindeki değişimleri de sosyal medyada sık sık gündem oluyor.

SOSYAL MEDYADA AKTİF

Bu isimlerden biri de Eda Özerkan Acar. Aradan geçen zamana rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Eda Özerkan ekranlardan uzak kalsa da sosyal medyada hayli aktif.

Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor

TİMUR ACAR'LA HAYATINI BİRLEŞTİRDİ

Aşk-ı Memnu dizisinde Behlül ile nişanlanan Elif karakterini canlandırmıştı. Dizinin yayınlandığı dönemde oldukça popüler olan Eda Özerkan, kendisi gibi oyuncu olan Timur Acar ile hayatını birleştirmişti.

GÖZLERDEN UZAK YAŞIYOR

Aşk-ı Memnu'dan sonra da çeşitli dizi ve projelerde boy gösteren Eda Özerkan, uzun bir süredir ise ekranlardan uzakta. Eşi ve çocuğu ile gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Eda Özerkan, sosyal medyayı ise oldukça aktif kullanıyor.

Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor

"YILLAR ONU DEĞİŞTİREMEDİ"

Aşk-ı Memnu'da Elif'i canlandıran Eda Özerkan Acar'ın son hâlini görenler "Yıllar onu değiştiremedi" yorumları yapıyor.

Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor

Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor

Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor

Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor

Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor

Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor

Haberler.com - Magazin Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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Haber: Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor - Haberler Magazin
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