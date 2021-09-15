Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor

Kanal D ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Aşk-ı Memnu, final tarihinin üzerinden 11 yıl geçmesine rağmen hala hafızalardaki yerini koruyor. Dizide rol alan isimlerin yıllar içerisindeki değişimleri de sosyal medyada sık sık gündem oluyor.

SOSYAL MEDYADA AKTİF

Bu isimlerden biri de Eda Özerkan Acar. Aradan geçen zamana rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Eda Özerkan ekranlardan uzak kalsa da sosyal medyada hayli aktif.

TİMUR ACAR'LA HAYATINI BİRLEŞTİRDİ

Aşk-ı Memnu dizisinde Behlül ile nişanlanan Elif karakterini canlandırmıştı. Dizinin yayınlandığı dönemde oldukça popüler olan Eda Özerkan, kendisi gibi oyuncu olan Timur Acar ile hayatını birleştirmişti.

GÖZLERDEN UZAK YAŞIYOR

Aşk-ı Memnu'dan sonra da çeşitli dizi ve projelerde boy gösteren Eda Özerkan, uzun bir süredir ise ekranlardan uzakta. Eşi ve çocuğu ile gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Eda Özerkan, sosyal medyayı ise oldukça aktif kullanıyor.

"YILLAR ONU DEĞİŞTİREMEDİ"

Aşk-ı Memnu'da Elif'i canlandıran Eda Özerkan Acar'ın son hâlini görenler "Yıllar onu değiştiremedi" yorumları yapıyor.

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