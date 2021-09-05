"Daha açık giyeceğim" diyen Hande Yener dediğini yaptı! Sütyenle sahneye çıktı
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"Daha açık giyeceğim" diyen Hande Yener dediğini yaptı! Sütyenle sahneye çıktı

Haberler.com / Zehra Yaşık - Haberler | Magazin

Son dönemlerde sahne kostümleriyle adından sık sık söz ettiren Hande Yener, meslektaşı Gülşen'in sahne kıyafetlerinin abartılı bulunmasının ardından "Daha açığını giyeceğim" demişti. Dediğini yapan Hande Yener, Marmaris konserinde sahneye sütyene benzer büstiyerle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Konserlerine hız kesmeden devam eden ünlü popçu Hande Yener, geçtiğimiz akşam sevenlerine hem kıyafetiyle hem de şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattı.

"DAHA AÇIĞINI GİYECEĞİM" DEMİŞTİ

Meslektaşı Gülşen'in sahne kıyafetinin eleştirilmesinin ardından "Ben daha açığını giyeceğim" diyerek Gülşen'e destek olmuştu. 48 yaşındaki şarkıcı dediği gibi de yaptı.

'Daha açık giyeceğim' diyen Hande Yener dediğini yaptı! Sütyenle sahneye çıktı

TEPKİ ÇEKTİ

Sahne kıyafetleriyle çok konuşulan Hande Yener, Marmaris konserinde dediğini yaptı. Ünlü popçu, pembe pantolonunun üzerine giydiği iddialı üstüyle dikkat çekti. Pembe pantolonunun üzerine sütyene benzer büstiyer giyen Yener'in kıyafeti fazla cüretkar bulunarak tepki çekti.

'Daha açık giyeceğim' diyen Hande Yener dediğini yaptı! Sütyenle sahneye çıktı
'Daha açık giyeceğim' diyen Hande Yener dediğini yaptı! Sütyenle sahneye çıktı
'Daha açık giyeceğim' diyen Hande Yener dediğini yaptı! Sütyenle sahneye çıktı
'Daha açık giyeceğim' diyen Hande Yener dediğini yaptı! Sütyenle sahneye çıktı
'Daha açık giyeceğim' diyen Hande Yener dediğini yaptı! Sütyenle sahneye çıktı
'Daha açık giyeceğim' diyen Hande Yener dediğini yaptı! Sütyenle sahneye çıktı
'Daha açık giyeceğim' diyen Hande Yener dediğini yaptı! Sütyenle sahneye çıktı
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Magazin editörü - Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Magazin editörü
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haber Yorumları (2)
SİVEREKLİ : Ne kadar açık giyinsenler daha çok gündemde kalacaklarını iyi biliyorlar..
Cevap Yaz Yayından Kaldır
TAHSİN BUEYUEKKOL: Olmasi biraz daha
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

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"Daha açık giyeceğim" diyen Hande Yener dediğini yaptı! Sütyenle sahneye çıktı - Haberler Magazin
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