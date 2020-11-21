Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya tepki: Kabul edilebilir değil

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya tepki gösterdi. Kalın, "Savcılık soruşturma başlattı. Türkiye'de kimsenin kimseyi bu şekilde tehdit etmesi kabul edilebilir değil. Sürecin tamamlanmasını bekleyeceğiz. Mahkemeler gereğini yapacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NTV canlı yayınında Ahmed Arpat'ın sorularını yanıtladı. Kalın özellikle son günlerde çok tartışılan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın Demirtaş ve Kavala için sarf ettiği sözleri yorumladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Alaattin Çakıcı'nın CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit mektubuyla ilgili de konuştu.

Koronavirüs yakalanan ve tedavi gördükten sonra iyileşen Kalın hastalık sürecine ilişkin, "O kadar dikkat etmemize rağmen kaptık. Nezle, grip gibi atlattık. Kısa bir sürede toparladım. İlk belirdiği anda Cumhurbaşkanımızdan uzaklaştım, onun sağlığı hepimizinkinden daha önemli. Adı konmamış bir karantinaya aldım kendimi. Test pozitif gelince hemen karantinaya ve tedaviye geçtim. Tedavi süreci zorlu değildi. İstirahat ettik. Benim için iyi bir fırsat da oldu, işleri telefonla takip ettim. Elimde bir kitap çalışması vardı, onu bitirdim. Verimli bir karantina dönemi oldu." dedi.

SALGIN İÇİN ALINAN YENİ TEDBİRLER

Artan koronavirüs salgına ve tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kalın, "Vatandaşın bu konuda bilinç sahibi olması çok önemli. Birçok Avrupa ülkesinde de bu tedbirler uygulanıyor. Bu tedbirler sürece göre yeniden ele alınacak. Salgının sürecine göre tedbirler azalabilir, artabilir. Tedbirlere uymak hasta olmaktan hastane yatmaktan iyidir. Lütfen tedbirlere uyalım. Sıkı bir şekilde bu tedbirlere uymamız lazım. Aşı çalışmalarında da çok aceleci olmamız lazım. İnşallah bunlar başarılı neticeler verecek. Aşının salgını tamamen durdurması için zamana ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

ARINÇ'IN KAVALA VE DEMİRTAŞ ÇIKIŞI

Cumhurbaşkanlığı YÜK Üyesi Bülent Arınç'ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tahliyesini istemesiyle ilgili de konuşan Kalın, "Cumhurbaşkanımız adına sözcü gibi konuşmuyorlar. Onlar kendi görüşlerini ifade ediyorlar, Cumhurbaşkanımız da bunları dinliyor. Tüm bunların istişareleri yapıldıktan sonra politika haline gelmesi Cumhurbaşkanımızın iradesiyle olan bir şey. Gerçekten çok dinleyen, istişare eden, not alan bir liderden bahsediyoruz. Bu iki isim üzerinden tartışmak istemem. Meseleyi sadece bu iki kişinin davasına indirgemek istemem. Bunlar zaten yargı reformu içerisinde konuşulan konular. Toplumdaki bazı hassasiyetleri de göz ardı etmemek lazım. Sn. Arınç bu şekilde konuştuğunda belki hukuki bir açıdan konuşuyor ama bunu yaşanan olaylardan bağımsız ele almak mümkün değil." dedi.

ÇAKICI'NIN KILIÇDAROĞLU'NUN TEHDİDİ

Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı hakkında da açıklamada bulunan Kalın sözlerini şöyle sürdürdü: "Savcılık soruşturma başlattı ve hukuki süreç ilerliyor. Türkiye'de kimsenin kimseyi bu şekilde tehdit etmesi kabul edilebilir değil. O sürecin tamamlanmasını bekleyeceğiz. Umarım hukukun kuralları içerisinde ne gerekiyorsa mahkemeler gereğini yapacaktır. Sn. Bahçeli'nin Çakıcı ile eskiye giden bir dostluğu olması da onun belki bir vefa duygusuyla söylediği bir şey. Hukukun ortaya koyduğu normlarla bir çatışma olmaması gerekir."

EKONOMİ VE HUKUKTA REFORM HAZIRLIĞI

"Değişime adapte olmak zorundayız, yeni kanunlar yapmayız. AB perspektifi hala önemli, kaybedilmiş değil. Vatandaşlarımızın demokratik hak ve özgürlüklerini yükseltecek yeni kanunlar yapılacak. 11 Eylül'den sonra ABD'nin aldığı önlemleri hatırlayın. Her demokratik ülkenin gözetmesi gereken bir denge bu. Özgürlük-güvenlik dengesini sağlamak gerekiyor. Farklı düşünmenin ahlakını koruyarak yapmalıyız."

ABD'DE BIDEN'IN BAŞKAN SEÇİLMESİ

"Biden yönetimi halen şekillenmedi, göreceğiz. Amerikan yönetiminin başında kim olursa olsun, Türkiye'yi göz ardı edebilecek bir yaklaşıma sahip olmaları mümkün değil. Kendi çıkarları için de bu böyledir. Trump gelirken de bir sürü şey söyledi, bir şekilde ilişkiler rayına oturdu. Biden yönetimi de gelse, Trump yönetimi de devam etse, Türkiye'nin ABD ile ilişkilerinde 2 tane ulusal güvenlik meselesi var: 1) PKK 2) FETÖ. Türkiye kenara atılabilecek bir ülke değil. PKK ve FETÖ bizim için ulusal güvenlik meselesidir."

ABD'NİN YAPTIRIM TEHDİTLERİ

"Patriotları almak için ABD ile 6 yıl müzakere ettik. Blöf yaptığımızı sandılar. Ne zaman Ruslarla imza attık, blöf olmadığını anladılar. S-400 ve F-35 sorunu nesnel gerçeklere dayanmıyor. Görüş ayrılıkları ABD'ni yanlış tercihleri sonucunda bu noktaya geldi. KATSA konusu kongrede devam ediyor. Trump bunu imzalayabilir, geri iade edebilir, Biden'a bırakabilir. Yaptırım dili ve yöntemi, özellikle Türkiye gibi bir ülke için yapıcı bir yöntem değil. Türkiye'ye yaptırım diliyle konuşursanız siz kaybedersiniz."

AB YAPTIRIM KARARI MI ALACAK?

"Türkiye gibi bir ülkeye karşı, Erdoğan gibi bir lidere karşı bu yaptırım tehdidinin sonuç vermeyeceğini kendileri de biliyorlar. Yunanistan'la istikşafi görüşmeler yapmaya hazırız dedik. Ortak nokta çok fazla uygun iklim inşa edilmeli. AB'nin gündemi tek bir üyenin itirazına indirgenmemeli. Yunanistan'la sorun yaşamak istemiyoruz. Oruç Reis'in o bölgedeki çalışmaları bu ay sonuna kadar devam edecek. Çalışmaları bittikten sonra başka bölgede de çalışabilir. Karabağ'da, Libya'da Suriye'de bulunmamız AB için iyidir."

DOĞU AKDENİZ'DEKİ SONDAJ GERİLİMİ

"Ortak çalışma yapabiliriz, ortak arama tarama yapabiliriz.Sorunda diplomasiye alan açan her zaman Türkiye oldu. Yaptırımlar daha çok sorun çıkmasına neden olur. Muhalefetin bu mesajlara destek olması gerekir."

KARABAĞ'DA YER ALACAK GÖZLEM GÜCÜ

"Türkiye zaten Azerbaycan'dadır ve olacaktır. Koridorların korunması son derece önemli. Gözlem gücünü bir parçası olarak Türkiye orada olacak. Türkiye ve Azerbaycan orada söz sahibi olacak."