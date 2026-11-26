Ünlü isimlere yönelik yürütülen yasaklı madde ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan 24 kişiden 10 kişi için karar verildi. Gözaltına alınan 24 şüpheliden Ceylan Kaya, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklandı. Şüphelilerden 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 14 kişinin gözaltı süresi uzatıldı.

CEYLAN KAYA TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ceylan Kaya, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklandı.

ÖZCAN DENİZ, DENİZ ÇAKIR VE BURCU ÖZBERK SERBEST

Soruşturma kapsamında adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilen Burcu Özberk, Özcan Deniz, Murat Ceylan, Ufuk Gündoğdu, Deniz Sözen, Murat Başoğlu, Deniz Çakır Baykal, İbrahim Yılmaz ve Onur Yüksel hakkında karar verildi. 9 şüpheli, yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

"UYUŞTURUCU MADDE VEYA İLAÇ KULLANMAM"

Burcu Özberk, Deniz Çakır ve Özcan Deniz'ın savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Burcu Özberk, savcılıkta verdiği ifadesinde, "Ben oyuncu olarak çalışmaktayım. Dün Kayseri Havalimanı'ndan saat 21.20 uçağıyla İstanbul Havalimanı'na 23.00 sularında geldim. Burada hakkımda gözaltı kararı bulunduğunu polis memurları bana söyledi ve gözaltına alınarak Adli Tıp Kurumu'na, sonrasında ise Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildim. Uçakta yanımda bulunan bir adet valizim ile cep telefonum polisler tarafından alındı. Sonrasında ise adliyeye sevkim yapıldı. Genelde yoğun olarak dizi çekimleri olur. Onun için işten eve, evden işe olarak çalışırım. Bu nedenle geceleri genelde dışarı çıkmam. Dolayısıyla uyuşturucu içilen ortamlarda da bulunmadım, bulunmam da. Ben uyuşturucu madde veya yeşil reçeteli herhangi bir madde kullanmam. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ayrıca cep telefonumun şifresini verdiğim için bir an önce incelenerek tarafıma iade edilmesini istiyorum. Cep telefonumda işimle ilgili senaryolar mevcuttur. Bu nedenle mümkünse özel bilirkişiye incelemesi yaptırılarak tarafıma teslim edilmesini talep ediyorum. Ayrıca işimle ilgili dokümanlar da telefonumdadır. Bunlara ihtiyacım vardır" dedi.

"UYUŞTURUCU MADDE KULLANMADIM"

Deniz Çakır, "Cep telefonumu e-SIM kart ile kullanmaktayım. Bu yüzden SIM şifresi bulunmamaktadır. Reçeteli olarak kullandığım ilaçlarım bulunmaktadır. Bunun haricinde hiçbir şekilde uyuşturucu madde kullanmadım. Satan kimseyi de tanımam" dedi.

"GÖZALTINA ALINMAM BENİ ÜZMÜŞTÜR"

Özcan Deniz ise, "Ben Ankara'da 6 çocuklu bir ailede doğdum. İlkokulu bitirdikten sonra eğitim hayatıma devam etmedim. 13-14 yaşından itibaren sanatla uğraşmaktayım. Evliyim, 1 çocuğum var. Halen bu işle uğraşıyorum. Yaklaşık 2 yıldır kalp rahatsızlığım vardır. Raporlu ilaçlarım vardır, bunları kullanmaktayım. Ben yaklaşık 35 yıldır profesyonel sanatçılık yapmaktayım. Kesinlikle uyuşturucu kullanmıyorum, kullanan insanlarla da aynı ortamda bulunmadım. Uyuşturucu satan veya bu konuda aracı olan insanlarla doğrudan veya dolaylı bir şekilde hiçbir zaman bağlantım olmadı. Talihsiz bir şekilde gözaltına alınmam beni çok üzmüştür. Vermiş olduğum kan ve saç tahlilleri sonucu bu durumun ortaya çıkacağına eminim. Ben kesinlikle uyuşturucu madde kullanmadım, satmadım, satışına aracılık etmedim. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

14 ŞÜPHELİ YENİDEN EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Gözaltı süreleri uzatılan İbrahim İzzet Özilhan, Pınar Bent, Mehmet Can Karcı, Meltem Özkayadan, Cansu Taşkın, Özden Cerrahoğlu, Muammer Kapucuoğlu, Seher Grothe Sevdişan, Saghar Shojaeı, Işıl Işık Demir, Burhan Karaca, Erdal Bozkuş, Cem Güler ve İlknur Şahin yeniden emniyete götürüldü.

DİJİTAL MATERYALLER VE GİZLİ TANIK İFADELERİ İNCELENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütüldüğü belirtildi.

Şüphelilerin savunmaları, tanık beyanları, ele geçirilen cep telefonları ve dijital materyaller üzerinde yapılan bilirkişi incelemeleri ile gizli tanık anlatımları doğrultusunda 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

ADLİ TIP KURUMUNDA TEST VERMİŞLERDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheli, gece saatlerinde Adli Tıp Kurumunda yasaklı madde testi vermişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edilmişti.

Başsavcılık, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğünü bildirdi.

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