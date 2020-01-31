: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye tarihinin en hızlı afete müdahalesini yürüttük

31.01.2020 12:04 | Son Güncelleme: 31.01.2020 12:14

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında deprem bölgesinde yürütülen çalışmalara değinen Erdoğan, "Türkiye tarihinin en hızlı ve etkili afete müdahalesini göğsümü gere gere söylüyorum bu depremde yürütmüştür" ifadelerini kullandı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Deprem için toplanan paraları ne yaptınız?" sorusuna da cevap veren Erdoğan, "Van depreminde biz eski parayla 20 katrilyona yakın para harcadık. Utanmadan soruyor 'deprem için toplanan paraları ne yaptınız' diye. Deprem için toplanan paralar yerin gittiği gibi biz milli bütçeden harcayarak oraları ayağa kaldırdık. Edremit ilçesini adeta biz adeta denize nazır bir ilçe olarak inşa ettik. 27 katrilyonu buldu son rakam. Fazlası var eksiği yok" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"Cezayir'de yeni ortaklıkların temelini attık. FETÖ ile mücadelemizde bizi ilk destek veren Gambia'ya geçtik. Daha sonra ikili ticaret hacmimiz her geçen gün artan Senegal'e gittik. Son Afrika turumuzla Afrika'da 28 farklı ülkeyi ziyaret ettik. Türkiye ile Senegal arasında ticaret hacmi 76 milyon dolar iken bu rakam 410 milyon dolara çıktı. Bayrak taşıyıcımız THY 38 farklı Afrika ülkesine uçuş düzenliyor.

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. Elazığ ve Malatya depreminde hayatlarını kaybeden 41 vatandaşımıza başsağlığı diliyorum. Hayati tehlikesi olan depremzedemiz şu an bulunmuyor. Depremin hemen ardından 3 bakan arkadaşımız hemen olay yerine koştu ve çalışmaların başında bulundu. İl milletvekillerimiz, yerel yönetimlerden sorumlu arkadaşlarımız orada. Devletimiz tüm kurumlarıyla insanlarımızın yardımına koşmuştur. Şu ana kadar deprem bölgesine AFAD tarafından 25 bine yakın çadır ulaştırılmıştır.

KILIÇDAROĞLU'NA "DEPREM PARASI" YANITI

Gayret ettik çalıştık iktidar olduk. Deprem bölgelerindeki çalışmaları biz tamamladık. Biz bunları yaparken üstlendiğimiz görev bakımdan bunu yaptık. Bay Kemal'e sorun Van depreminden haberi yoktur. Utanmadan soruyor 'Deprem için paraları nereye harcadınız' diye. Van'da eski parayla 20 katrilyon para harcadık. Van'da su yoktu. Biz DSİ ile oranın su sorununu çözdük. Git yerinde sor. Deprem için toplanan paralar yerine gittiği gibi biz milli bütçeden çok ciddi harcamalar yaparak oraları ayağa kaldırdık

CHP'li belediyeler oraya gitmiş de sorunlar çözülmüş. Benim zaten vatandaşım çok daha fazlasını yapıyor. Deprem gecesinden beri orada olan bakanlarımız ve görevlilere şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Yıkılan ve tehlike arz eden binalar kaldırılıyor şu an. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden yaraları saracağız.

"BUNU MEMNUNİYETLE İZLİYORUZ"

Depremde en çok can kaybının yaşandığı bölgede kalkınma projesini başlatıyoruz. Ülkemizi depremlere hazırlamak içinyatırımlar yapıyoruz. Türkiye'yi onca acısının ardında bu tür tartışmalara çekenleri de huzurlarınızda kınıyoruz. Vatandaşlarımızın da artık deprem konusunda son derece bilgili. Bunu memnuniyetle izliyoruz. Ülke çapında bir buçuk milyon konutun dönüşümüne hız veriyoruz. Zemin artı 3 mantığıyla konutlar yapacağız.

"SUUDİ ARABİSTAN SESİN NE ZAMAN ÇIKACAK?"

İkinci Dünya Savaşı'nın akabinde Filistin'de kan dökmeye başlayan İsrail bugünkü sınırlarına ulaşmıştır. Son olarak ABD desteğiyle İsrail işgal planını devreye almaya çalışıyor. Utanmadan sıkılmadan Filistin'de bir avuç yeri de almaya çalışıyorlar. Türkiye olarak 'iki devletlik çözüm' denilen bu planı asla tanımıyor ve kabul etmiyoruz. Mescid-i Aksa'ya uzanan elleri kırmak imanımızın bir gereğidir. Sesin çıkmıyor. Suudi Arabistan sesin ne zaman çıkacak. Umman, Bayreyn, Abu Dabi. Yazıklar olsun. Acaba o alkış tutan elleri bu hain adımın hesabını nasıl verecekler. Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu.

"HANİ SİZİN BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜZ VARDI"

Dünya barışının anahtarı Kudüs'tür. Kudüs'ü İsrail'in kanlı pençelerine emanet etmek dünyaya çok büyük bir kötülük olur. Türk medyası açıklama yapılırken içeri alınmıyor. Hani sizde basın özgürlüğü vardı. Biz bunu Türkiye'de yapsak kıyameti koparırlardı. İşte bunların özgürlük anlayışı bu. İstedikleri kadar zulüm işlesinler Allah'ın yardımıyla Kudüs davası hep ayakta kalacaktır. Bu işin başını çeken Trump. Hristiyanların bu konuda dik durması lazım. Onların da Kudüs'te hakları var. Bizim hem inancımız hem de kültürümüz gereği Musevilere en küçük bir düşmanlığımız olamaz. Bizim derdimiz bu terör devleti hiçbir zaman muteber olamaz.

"HAYIRLA YAD EDİLENLERDEN OLDUK"

Cezayir ziyaretimizde Cumhurbaşkanı bana 'Fransa milyonlarca insanımızı katletti' denildi. Macron bunları bilmiyor galiba. Bir Türk milleti olarak hayırla yad edilenlerden olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Türkiye Kudüs davasına sonuna kadar destek verecektir.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİ SONUNA KADAR KOVALAYACAĞIZ"

Rejim Suriye'de İdlib'deki saldırılarını artırmıştır. Rusya ile mutabakat yapmıştık. Rejim ve Rusya bu anlaşmayı görmezden gelip saldırılarda bulunmuştur. Suriye'nin İdlib ve diğer bölgelerindeki sorunlara izleyici kalmayacağız. Bize 'Niye oradasınız?' diyorlar. Adana mutabakatını oku niye oradayız en iyi şekilde anlarsın. Bu terör örgütlerini sonuna kadar kovalayacağız. Gerekirse teröristlerin gittiği her yere bir fiil giderek bu oyunu bozacağız."

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