Ankara'da 17 katlı apartmanın istinat duvarı çöktü, temeli açığa çıktı! Bina tahliye edildi

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ANKARA'da toprak kayması sonucu istinat duvarı çöken 17 katlı apartmanın temeli açığa çıktı. Bina, zemin güçlendirme çalışmaları tamamlanana kadar tahliye edildi.

YAMAÇTAKİ BİNANIN TEMELİ AÇIĞA ÇIKTI

Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi 1805'inci Sokak'ta bulunan 17 katlı apartmanın istinat duvarı, toprak kayması nedeniyle çöktü. Yamaçta inşa edilmiş binanın yerin altında kalan duvarı ve temeli, toprak kayması sonucu açığa çıktı. Ayrıca binanın çevresindeki yollarda yarıklar oluştu.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ, ZEMİN GÜÇLENDİRİLİYOR

İhbar üzerine binada çalışma yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, güçlendirme çalışması yapılmasına karar verdi. Bina tahliye edilirken, çevresi de iş makineleriyle kontrollü şekilde kazıldı. Kazının ardından zeminin güçlendirilmesi için sağlamlaştırma çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı