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Kriz büyüyor: Mbappe'nin şimdi de formalarını yaktılar

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Kriz büyüyor: Mbappe'nin şimdi de formalarını yaktılar
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Çinli taraftarlar, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong ile ilgili sözlerinin ardından Kylian Mbappe'nin formalarını yaktı. Mao Zedong'a ''diktatör'' diyen Fransız yıldızın posterlerine de zarar verildi.

Real Madrid’in Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mao Zedong hakkındaki açıklamaları ülkede dev bir krize dönüştü. 

FORMALARINI YAKTILAR

Sosyal medyada adeta fırtına koparan ifadelerin ardından öfkeli taraftarlar Mbappe'nin formalarını yakıp posterlerine zarar verdi.

KRİZ NASIL BAŞLADI?

Katıldığı bir programda internette kendisi hakkında yapılan mizahi içeriklerden bahseden Mbappe, yüzünün yapay zekayla Mao Zedong'un görüntüsüne eklendiği bir videoyu hatırlatarak videodaki kişiyi "Çinli diktatör" olarak nitelendirdi. Bu ifade, Çin’de büyük bir tepki dalgasına yol açtı. 

SPONSORLUKLARI İPTAL EDİLDİ

Çinli 3 dev marka Fransız futbolcuyla olan reklam iş birliklerini ve sponsorluk anlaşmalarını tek taraflı sonlandırdı. Çin devlet televizyonu CCTV'nin, Real Madrid'in LaLiga maçlarının yayınını askıya aldığı iddia edildi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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