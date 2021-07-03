Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da Toplu Açılış Törenine Katıldı

Erdoğan, "81 vilayetin her biri gibi, Sakarya'nın da hep geçmişin ihmallerinin neticesi olan eksiklerini tamamlamanın gayreti içinde olduk" dedi.

Erdoğan, "81 vilayetin her biri gibi, Sakarya'nın da hep geçmişin ihmallerinin neticesi olan eksiklerini tamamlamanın gayreti içinde olduk" dedi.

"Sakarya'ya seslendi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Sakarya'da toplu açılış törenine katıldı. Toplu açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, siyasi partilerin Sakarya milletvekilleri, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

"157 kalem eser"

Yapımı 2 milyar 600 milyon lirayı bulan 157 eserin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne kadar birileri savunma sanayinde atılan her adımı engellemek için yalanı, iftirayı kullanmaktan çekinmiyorsa da, onlara rağmen ülkemizi bu alanda marka haline getirmeyi başardık. Arifiye'de tüm bu hususları değerlendirdik. Onlar istese de, istemese de Türkiye istiklalini istikbalini güvence altına alacak adımlarını atacak ve hedeflerine mutlaka ulaşacaktır. Bay Kemal senin gücün bunu engellemeye yetmez. Yanındakilerin de gücü de bunu engellemeye yetmez. İşte Millet, siz ise illetsiniz. Cumhur ittifakı bütün gücüyle yolu- na devam ediyor. Ülkemizi ve şehirlerimizi her alanda bu hedefe yaklaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz. 2 milyar 600 milyon lirayı bulan 157 kalem eserin toplu açılışını yapıyoruz" diye konuştu.

"Eksikleri tamamlıyoruz"

19 yıldır bu ülkede eserler, hizmetler ile konuştuklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "81 vilayetin her biri gibi, Sakarya'nın da hep geçmişin ihmallerinin neticesi olan eksiklerini tamamlamanın gayreti içinde olduk. Hiç kimsenin kökenine, inancına, meşrebine bakmadan, 84 milyonun tamamını layık oldukları hizmetlere kavuşturmak için çalıştık, çalışıyoruz. Ülkemizde herkesin hayat kalitesi, geçtiğimiz 19 yılda, geçmişle mukayese edilmeyecek şekilde yükselmiştir. Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en büyük eserlerine bizim dönemimizde kavuşmuştur. Sıkıntılarımız hala yok mu? Tabi var. Bu ülkede o sıkıntıları çözecek birikime, iradeye, inanca, azme, hazırlığa yine biz sahibiz.

"Onlardan bir şey olmaz"

Diğerlerinden bir şey olmaz. Salgın döneminde sizler de şahit oldunuz. Gelişmiş ülkeler bile salgının yol açtığı neticeler karşısında çaresiz kalırken, biz Türkiye'yi sağlıktan, gıda ve kamu güvenliğine kadar en ileriye taşıdık. Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri dahi aşıları ücretle yapıyorlar. 50 sterlin, 100 Avro para alarak yapıyorlar. Biz halkımızdan bir kuruş aldık mı? Biz, 'Halk içinde mu'teber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi' diyerek yola çıktık. Biz halkımız için varız. Bütün bu vergiler halkımızdan alınıyor, onun geri dönüşü yine halkımıza olacak" şeklinde konuştu.

"Hastaneler can simidi"

'Yıllarca karşımıza dikilip, istemezükçülük yapanların engellemeye çalıştığı ne varsa, bu küresel kriz döneminde, ülkemizin avantajı haline geldi' cümlesini kuran Erdoğan, "Şehir hastanelerinin yapımının, işletmesinin önüne geçmek için her yola başvurdular. 'Niye yapıyorlar' dediler. Biz de 'halkımız daha huzurlu hizmet alsın' diye dedik. Salgın döneminde bu hastaneler can simidi haline dönüşmüştür. Size bir müjde daha veriyorum. İnşallah çok yakında Sakaryamıza da 1000 yataklı şehir hastanesini kazandırıyoruz. Bu şehir hastanemizle birlikte artık Sakaryalı kardeşim, civardaki illere gitmeyecek. Tüm problemler burada çözülecek. Aşılama çalışmaları hızla devam ediyor. İnşallah yakında kendi aşımızı devreye alıyoruz. 18 yaşın üzerindeki herkese aşı yapabilecek kapasiteye ulaştık. Vatandaşlarımızdan bir an önce aşılarını olarak, kendilerini ve ülkemizi salgına karşı korumaya almalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Onlar karşı çıkar"

Muhalefetin çapsızlığını her alanda görmenin mümkün olduğunu söyleyen Erdoğan, "Biz ülkemize yerli otomobil kazandırmak için kolları sıvarız karşı çıkarlar. SİHA, TİHA, tank, tüfek, füze, radar, uçak ile her alanda savunma sanayinde öne çekilmek isteriz karşı çıkarlar. Biz dört bir yanı bölünmüş yollar, otoyol, köprüler ile donatırız karşı çıkarlar. Biz ülkemizin neredeyse her şehrini, havalimanları, tren hatları ile buluşturmak için çalışırız karşı çıkarlar. Biz ülkemizin her şehrine üniversite açarız, karşı çıkarlar. Biz ülkemizi diplomasi ve dünyada sözü geçen, saygın, itibarlı bir konuma yükseltiriz, bunlar karşı çıkmakla kalmaz kendi devletini gittikleri her yerde şikayet ederler. Kanal İstanbul projesindeki tartışmaları takip ediyorsunuz. Bu tartışmaların aynısı Cumhuriyet tarihi boyunca ülkemize kazandırılan her hizmette yaşanmıştır. Üniversitelerden sanayi tesislerine kadar aklınıza gelecek her yatırımın karşısına ilk defa CHP çıkmıştır. Bu iftihar verici eserlerin tamamı bu zihniyete rağmen tamamlanmıştır.

"Sakarya şahittir"

2023 hedeflerimizi, 2053 vizyonumuzu bunlara rağmen hayata geçireceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'yi bunlara rağmen inşa edeceğiz. Sırtımızı her hangi bir odağa dayamadan ülkemizi bu günlere getirdik, inşallah daha iyi yerlere taşıyacağız. Bu mücadelemizin en yakın şahidi Sakarya'dır. 40 yıldır hak ve hakikat yolunda birlikte yolculuk yaptığımız Sakarya ile ahdimizi inşallah 2023 Haziran ayında bir kez daha tekrarlayacağız. Ben Sakarya'ya inanıyorum. 'Biz Türkiye'nin geleceğine talibiz' derken, 19 yıllık müktesebatımızın referansı ile söylüyoruz. Karşımızda ise bu ülke için bir dikili ağacı olmayan CHP var. Elindeki üç beş belediyenin bile hakkını vermekten aciz bu zihniyetin avara kasnak gibi tekrarlayıp durduğu yalanlara milletimizin karnı toktur" dedi.

"Projeleri sıraladı"

Yapımı 2 milyar 600 milyon lirayı bulan 157 eserin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'ya yapılan yatırımları sıraladı. Sakarya'ya son 19 yılda 30 katrilyon liralık yatırım yaptıklarını ifade eden Erdoğan, "Eğitimde 3 bin 366 adet yeni derslik kazandırdık. İkinci üniversiteyi kurduk. Yurt binaları açtık. 44 adet spor tesisi inşa ettik. İhtiyaç sahiplerine 2 milyar lirayı aşan sosyal yardım yaptık. Sağlıkta toplamda 1555 yataklı, 19'u hastane olmak üzere, 52 adet sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. Halen 10 adet sağlık tesisinin inşası sürüyor.

"Konutta atılım"

Şehir hastanesi ile birlikte 100 yataklı acil durum hastanesi inşa ediyoruz. Toplu konutta 7 bin 362 konutu tamamladık. 1139 konutun inşası devam ediyor. Ülkemizin en önemli ulaşım projelerinden biri olan ve 67 kilometresi Sakarya sınırında yer alan Kuzey Marmara Otoyolu'nu tamamladık. Marmara bölgesine taktığımız altın gerdanlık olan bu otoyol ile vatandaşlarımız yüksek standartlı, konforlu ulaşım im- kanına kavuşmuştur. İçinde Karasu tünelinin olduğu Kaynarca, Karasu, Kocaali, Ankara hududu bölünmüş yolunun büyük kesimi bitti. Kalan kısımları seneye tamamlıyoruz. Yapımı devam eden İznik Çevre Yolu dahil, İznik-Mekece yolunun ve tarihi Sangaryos köprüsünün restorasyonunu seneye tamamlıyoruz.

"Daha fazla hizmet"

Sakarya-Karapürçek yolunu genişletiyoruz. Sakarya'ya sadece hızlı treni getirmekle kalmadık, hızlı tren fabrikasını buraya kurduk. Fabrikamız her türlü hızlı tren setlerini ve modern metro araçlarını üretiyor. Temeli 1995'te atılan Karasu limanını tamamladık ve işletmeye açtık. Adliye binasının ihalesi önümüzdeki ay yapılıyor. Sakarya'da iki baraj, üç gölet in- şa ettik. Üç baraj ve üç gölet daha inşa ediyoruz. İnşasının sonuna geldiğimiz Ballıkaya Barağı, Sakarya ile birlikte 23 yerleşim yerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak. Tamamladığımız tesisler ile 44 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Yapımı devam eden sulama tesisleri ile 38 bin dekar araziyi daha hizmete açacağız. Sakaryalı çiftçilerimize 2 milyar lira tutarında tarımsal destek sağladık. Son 19 yılda 1 endüstri bölgesi, 4 organize sanayi, 1 teknopark, 24 AR-GE merkezi ve 4 tasarım merkezi kurduk. Şehrimizde bu- gün 300 bin aktif sigortalı bulunuyor. İnşallah Karasu'daki fabrikanın faaliyete geçmesiyle, Arifiye'deki fabrikanın yeni yatırımlar ile büyütülmesi ile Sakarya'yı savunma sanayinin yıldız şehri haline getirme yolunda ilerliyoruz. Önümüzdeki dönemde her alanda Sakarya'yı her alanda daha büyük hizmetler ile buluşturacağız" şeklinde konuştu. İHA

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Kaynak: Habermetre