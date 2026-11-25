Osimhen Manchester United'ın radarında! Galatasaray'dan kesin kararGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen, etkileyici performansıyla Manchester United'ın transfer listesinde üst sıralara çıktı ancak sarı-kırmızılı yönetim, İngiliz ekibinin devre arası transfer teklifini kesinlikle reddetti.
Galatasaray formasıyla üçüncü sezonunu geçiren Victor Osimhen, sergilediği etkileyici performansla Avrupa devlerinin transfer listesinde ilk sıralara yerleşti.
POCHETTINO ISRARCI, YÖNETİM KARARLI
Teknik direktörlük koltuğuna Mauricio Pochettino'yu getiren ve Arjantinli çalıştırıcının ilk maçında Liverpool'a 4-0 mağlup olan Manchester United'da santrfor takviyesi öncelik haline geldi. Pochettino'nun ocak ayında forvet hattının kesin olarak güçlendirilmesini istemesi üzerine İngiliz devi, 27 yaşındaki Nijeryalı yıldızı listesinin başına aldı.
GALATASARAY SATMAMAKTA KARARLI
TEAMtalk'ta yer alan habere göre; Manchester United kış transfer döneminde Osimhen'i kadrosuna katmak için girişimlerde bulunsa da Galatasaray yönetimi sezon ortasında yıldız golcüsünü elden çıkarmaya kesinlikle sıcak bakmıyor. Transferden vazgeçmeyen Ada temsilcisinin ise yaz transfer döneminde sarı-kırmızılıların kapısını yeniden çalması bekleniyor.