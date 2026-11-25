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Galatasaray formasıyla üçüncü sezonunu geçiren Victor Osimhen, sergilediği etkileyici performansla Avrupa devlerinin transfer listesinde ilk sıralara yerleşti.

POCHETTINO ISRARCI, YÖNETİM KARARLI

Teknik direktörlük koltuğuna Mauricio Pochettino'yu getiren ve Arjantinli çalıştırıcının ilk maçında Liverpool'a 4-0 mağlup olan Manchester United'da santrfor takviyesi öncelik haline geldi. Pochettino'nun ocak ayında forvet hattının kesin olarak güçlendirilmesini istemesi üzerine İngiliz devi, 27 yaşındaki Nijeryalı yıldızı listesinin başına aldı.

GALATASARAY SATMAMAKTA KARARLI

TEAMtalk'ta yer alan habere göre; Manchester United kış transfer döneminde Osimhen'i kadrosuna katmak için girişimlerde bulunsa da Galatasaray yönetimi sezon ortasında yıldız golcüsünü elden çıkarmaya kesinlikle sıcak bakmıyor. Transferden vazgeçmeyen Ada temsilcisinin ise yaz transfer döneminde sarı-kırmızılıların kapısını yeniden çalması bekleniyor.