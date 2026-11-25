Derya Uluğ ve Asil Gök dünyaevine girdi: Nikâh şahitleri dikkat çektiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şarkıcı Derya Uluğ ve müzisyen Asil Gök, yaklaşık 10 yıldır devam eden ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. İstanbul'da düzenlenen nikâh töreninde çiftin şahitliklerini eski futbolcu Mesut Özil, yapımcı Polat Yağcı ve Samsun Demir yaptı.
Şarkıcı Derya Uluğ ile müzisyen Asil Gök, 10 yıllık birlikteliklerinin ardından nikâh masasına oturdu. İstanbul'da düzenlenen törenle hayatlarını birleştiren çiftin mutlu gününe aileleri, yakın dostları ve sanat dünyasından ünlü isimler katıldı.
NİKÂH ŞAHİTLERİ MESUT ÖZİL VE ÜNLÜ İSİMLER OLDU
Derya Uluğ ve Asil Gök'ün nikâh töreninde şahitlik görevini eski futbolcu Mesut Özil, yapımcı Polat Yağcı ve Samsun Demir üstlendi.
Yaklaşık 10 yıldır birlikte olan çiftin nikâh töreninden yansıyan mutlu anlar, davetlilerin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ortaya çıktı.
OCAK AYINDA EVLİLİK TEKLİFİ ALMIŞTI
Asil Gök, ocak ayında Derya Uluğ'a evlilik teklifinde bulunmuştu. Evlilik kararının ardından çift, haziran ayında düzenlenen törenle nişanlanmıştı.
Düğün öncesinde kına gecesi de düzenleyen çift, 25 Kasım'da gerçekleştirilen nikâh töreniyle 10 yıllık birlikteliklerini resmiyete taşıdı.