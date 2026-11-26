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Oyuncu Hazar Ergüçlü, 19 yıldır psikolojik destek aldığını açıkladı. Yeni filmi Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri için verdiği röportajda mesleğinin psikolojik açıdan zorlayıcı yönlerine değinen Ergüçlü, oyunculuk sektöründeki belirsizlik ve rekabetin baş etmesi güç duygular yarattığını söyledi.

“19 YILDIR PSİKOLOJİK DESTEK ALIYORUM”

T24'te yayımlanan ve Alphan Eşeli'nin de katıldığı röportajda Ergüçlü'ye, filmin gösteriminin ardından bir izleyicinin yönelttiği “Hazar Ergüçlü bu filmden sonra psikolojik destek almış mıdır?” sorusu hatırlatıldı.

Bu soruya yanıt veren oyuncu, “Vallahi ben zaten 19 yıldır psikolojik destek alıyorum. Oyuncunun alması gerekiyor zaten, kaçınılmaz” ifadelerini kullandı.

“OYUNCULUKTA HER ZAMAN BELİRSİZLİK VAR”

Oyunculuk mesleğinin beraberinde getirdiği zorluklara dikkat çeken Ergüçlü, özellikle belirsizlik ve rekabetin psikolojik açıdan zorlayıcı olduğunu belirtti.

Ergüçlü, “Bizim mesleğimizdeki bu belirsizlik her zaman olan tek bir şey. Rekabet çok zorlayıcı. Bunların karşısında gerçekten çelik gibi sinirlerinin olması gerekiyor” dedi.

“OYUNCULUK KISMI KOLAY, ARKASI ÇOK FENA”

Oynadığı rollerin yarattığı duygusal yükün de zaman zaman bu sürece eklendiğini anlatan Ergüçlü, karakterlerle kurduğu ilişkiyi anlattı.

Oyuncu, “Oynadığın rolün gerilimi ve yarattığı problemler bazen ekleniyor. Ama sonuçta o bir karakter. Ben bildiğim yerden bir takım ortak duyguları araştırarak onu kendime yaklaştırıyorum. Ben olsam ne yapardım diye yaklaşmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

Psikolojik desteğin yalnızca rol sürecinden kaynaklanmadığını vurgulayan Ergüçlü, sözlerini şöyle tamamladı:

“Rol ve oyunculuk, yani oyun anı psikolojik desteği en az gerektiren kısmı. Arkası daha fena. Oyunculuk kısmı kolay maalesef.”