Ordu Korgan'da Belediye Başkanı Sait Korgan, İYİ Parti'den istifa edip bağımsız olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Ordu'da Korgan Belediye Başkanı Sait Korgan, İYİ Parti'den istifa ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Korgan, bugün itibarıyla partisinden ayrılarak bağımsız belediye başkanı olarak devam etme kararı aldığını belirtti.
Ordu'da Korgan Belediye Başkanı Sait Korgan, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.
Korgan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partisinden istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu.
Başkan Sait Korgan, paylaşımda, "Bugün itibarıyla mensubu olduğum siyasi partiden istifa ederek bağımsız belediye başkanı olarak devam etme kararı almış bulunmaktayım." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA