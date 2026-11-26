(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Avrasya Tüneli'nde 2026 yılının ilk 10 ayında garanti edilen araç geçiş sayısına ulaşılmasına rağmen Hazine'nin görevli şirkete 775 milyon 758 bin 740 lira "fiyat farkı" ödemesi yaptığını öne sürdü. Yavuzyılmaz, "Bunun adı garantili soygundur" dedi.

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen Avrasya Tüneli'nde Hazine tarafından şirkete yapılan ödemelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yavuzyılmaz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

GARANTİ SAYISI TUTMASINA RAĞMEN ÖDEME

"AKP'nin 'Fiyat Farkı' adı altındaki soygun tuzağı! Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen Avrasya Tüneli'nde 2026 yılının ilk 10 ayında, garanti edilen araç geçiş sayısı tutmuş olmasına rağmen, Hazinenin Görevli Şirkete 'Fiyat Farkı' adı altında devasa tutarda ödeme yaptığını tespit ettik. 2026'nın ilk 10 ayında hazinenin şirkete 'Fiyat Farkı' adı altında yaptığı ödeme tutarı: 775.758.740 TL. 775 Milyon Lira! Bunun adı garantili soygundur!

GEÇİŞ ÜCRETİ ABD ENFLASYONUNA BAĞLI

Avrasya Tüneli'nde, araç geçiş garanti sayısı tuttuğu halde neden Hazine şirkete 'Fiyat Farkı' ödemesi yapıyor? Sözleşme yılına göre şirkete garanti edilen araç başına geçiş ücreti 4 Dolar+KDV. Bu ücrete her yıl Amerika Tüketici Fiyatları Endeksindeki artış oranı da çarpan olarak ekleniyor. Bu nedenle bu ücret tutarı, 2026 itibariyle araç başına yaklaşık iki katına çıkmıştır. AKP'nin yaptığı berbat sözleşme nedeniyle; Şirkete garanti edilen araç geçiş ücreti ile sürücülerin ödediği geçiş ücreti arasındaki fark tutarı şirkete ödeniyor."

Kaynak: ANKA