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Emre Belözoğlu’nun çalıştırdığı Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin beşinci haftasında Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk’e konuk oldu. Karşılaşmada Shakhtar Donetsk’in resmi sosyal medya hesaplarından iki teknik adam için yapılan paylaşım dikkat çekti.

''TÜRK FUTBOLUNUN EFSANELERİ''

Ukrayna temsilcisi, kulüp hesaplarından Emre Belözoğlu ile Arda Turan’ın yer aldığı kareyi paylaşarak "Türk futbolunun efsaneleri" notunu ekledi. İki ismin saha kenarındaki buluşmasını öne çıkaran gönderi, kısa sürede çok sayıda beğeni topladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BİR İLK YAŞANDI

Şampiyonlar Ligi lig aşamasının beşinci haftasında karşı karşıya gelen iki isim, tarihe de geçmeyi başardı. Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez 2 Türk teknik adam birbirlerine rakip oldu.