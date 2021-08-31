Cumhurbaşkanı Erdoğan MSÜ Deniz ve Hava Harp Okulu diploma törenine katıldı (1)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan MSÜ Deniz ve Hava Harp Okulu diploma törenine katıldı (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan MSÜ Deniz ve Hava Harp Okulu diploma törenine katıldı (1)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

MİLLİ Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. 

Tuzla'da bulunan Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu'nda gerçekleştirilen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu katıldı. 

Deniz Harp Okulu'ndan 295, Hava Harp Okulu'ndan ise 249 teğmen mezun oldu. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmasında, "Milli Savunma Üniversitemizin yeni yapısı ve kadrosuyla faaliyete geçmesi ile mezun olan teğmenlerimizle TSK artık daha güçlüdür, daha kabiliyetlidir, daha özgüvenlidir. Teğmenlerimize görev yerlerinde başarılar diliyorum. Her alanda reformları kararlılıkla sürdürerek, savunma sanayimizin yelpazesi ve derinliğini artırıp, ordumuzu daha da güçlendireceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu mübarek orduyu yozlaştırmak, içten içe çürütmek için çok oyunlar sergilendiö diyerek şunları kaydetti:  Ordusu işgal edilemeyen bir ülkenin toprakları işgal edilemez. Bizim karasıyla, deniziyle, havasıyla yüreği Allah, vatan ve millet sevgisi ile dolu bir ordumuz var. Bu ordu içten içe çürütülmek için çok uğraşıldı, çok oyunlar sergilendi. Sınırlarımızda, semalarımızda sizlerin sesi, nefesi hakim olduğunu sürece bu millete yan gözle bakmak kimsenin haddine değildir" diye konuştu.Erdoğan, "Her milleti tarih sahnesinden öne çıkartan bir özelliği vardır. Bizim milletimizde her dönemde teşkilatçılığı ve askeri kabiliyetleriyle öne çıkmıştır. Doğu ve batı medeniyetleri ile kurduğumuz temaslar sayesinde sürekli kendimizi geliştirdik. Asırlar boyunca hakkaniyetle, vicdanla, ahlakla yönettiğimiz topraklarda hep huzur hakim oldu. Milli mücadelemizi zafer ile neticelendirip, cumhuriyeti kurduğumuzda uzun bir süre kendi meselelerimizle uğraşmak zorunda kaldık, belki bilerek bıraktırıldık. Ülkemiz demokraside ve kalkınmada yeniden güçlenmeye başladığında tüm mazlum ve mağdurların umudu haline geldi" şeklinde konuştu.  

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu: (1)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan MSÜ Deniz ve Hava Harp Okulu diploma törenine katıldı (1) - Haberler
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