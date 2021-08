Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Yerleşkesi Temel Atma Töreni'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığının Ay Yıldız Projesi kapsamındaki yerleşkesinin 19 Mayıs 2023'te açılacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Yerleşkesi Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Birinci Dünya Savaşı'na girdiğinde 2,5 milyon kilometrekareyi bulan toprak bütünlüğüne sahip Osmanlı'nın, geride silinmez izler bırakarak tarihteki yerini Cumhuriyet'e devrettiğini belirten Erdoğan, Osmanlı tarihinde İstanbul'un fethine ayrı bir parantez açmak gerektiğini, binlerce yıl boyunca insanlığın en gözde yerleşim yeri, ticaret merkezi, stratejik geçiş noktası olan İstanbul'un fethinin batı tarihinde çağ açıp çağ kapatacak kadar derin etkiler yaptığını kaydetti.

Fatih Sultan Mehmet'in millete armağanı olan bu kadim şehrin bugün de dünyanın göz bebeği olmayı sürdürdüğünü vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"İstanbul'un ve Anadolu'nun vatanımız olmasını kabullenemeyenler zaman zaman kendilerini tutamayıp iç dünyalarındaki özlemi halen dışa vurmaktadırlar. Gezi olaylarında duvarlara kazınan 'Zulüm 1453'te başladı' ifadesi de işte bunlardan biridir. Osmanlı'nın son döneminde kazanılan Çanakkale Zaferi... O kınalı yavrular, o Çanakkale zaferimizin banileridir. Onlar, şahadete yürüdüler, ölmediler. Ama o kınalılar bize bu vatanı bıraktılar. Milletimizin kanının son damlasına kadar vatanını koruma azmi ve iradesinin gerçekten çok büyük fedakarlıklarla ortaya konmuş ifadesidir. Yedi düvelin öyle gizli saklı değil, tüm insan ve teknoloji gücüyle yüklendiği Çanakkale'de verilen mücadele en az Malazgirt, en az İstanbul'un fethi kadar önemli bir dönüm noktasıdır. Sevr'i bir paçavra gibi yırtıp atacak gücü ve kararlılığı Çanakkale'deki mücadelenin başarısına borçluyuz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı şekilde İstiklal Harbi'nin de yeniden diriliş muştusu olarak kabul edilecek bu zaferden alınan ilhamla başlatıldığını ve neticeye ulaştırıldığını belirterek, "Arkasına dönemin en büyük güçlerinin desteğini alan Yunan ordularına karşı bin bir fedakarlıkla kurulan kahraman ordumuzun kazandığı zaferi de Malazgirt'in yeni bir tezahürü olarak görüyoruz." dedi.

"En önemli başarılardan biri"

"Ülkemizin o dönemde sahip olduğu yetişmiş insan gücünün önemli bir kısmının canları, kanları pahasına başarıya ulaştırdığımız Çanakkale Zaferimiz ve İstiklal Harbimiz, adeta bize vatanımızı yeniden kazandırmıştır." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal'in, düşmanların 'bir avuç' dediği ordumuzla hamdolsun bu zafere yürümüş olması... İşte bu millet, 'imandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür' diyerek zafere yürüdü. Elde kalan vatan toprakları üzerinde inşa ettiğimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşu, dönemin şartlarını göz önünde bulundurduğumuzda milletimizin bin yıllık tarihindeki en önemli başarılardan biridir. Anadolu'daki üçüncü devletimiz olan Cumhuriyetimiz döneminde de kendi içinde önemli dönüm noktaları yaşadık. Kuruluş dönemindeki heyecan ve başlatılan reformlar daha sonra tek parti faşizminin cenderesi altında akamete uğramıştır. Dün, Çorlu'da iştirak ettiğimiz Taarruzi İnsansız Hava Aracımız Akıncı'nın teslim töreninde de işaret ettim. İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in geniş vizyonuyla başlatılan pek çok projenin önü daha sonra kifayetsiz zihinler tarafından kesilmiştir."

Erdoğan, İkinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde ve sonrasında yaşanan bu dönemin Türkiye'ye bedelinin çok ağır olduğuna işaret ederek, "Rahmetli Menderes'in ve Özal'ın büyüklüğünü bugün çok daha iyi anladığımız vizyonlarıyla verdikleri mücadeleler maalesef ülkemizi ancak bir yere kadar getirebilmiştir. Bizim son 19 yılda Türkiye'yi demokraside ve kalkınmada geliştirmek için gösterdiğimiz gayretlerin bu derece meşakkatli, bu derece maliyetli, dirençli olmasının gerisinde işte bu uzun gecikme vardır." dedi.

"Savunma sanayinde artık ihraca başladık"

Bu geri kalmışlığın en tehlikeli sonuçlar verme potansiyeli olan kısmının da savunma sanayi tarafındaki zafiyet olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Askerimiz vardı, yüreğimiz vardı, bileğimiz vardı ama tabiri caizse yeterli silahımız yoktu. Gerektiği kadar cephanemiz yoktu. İhtiyacımızı karşılayacak aracımız, gerecimiz yoktu. Kıbrıs Barış Harekatı bu gerçeği görmemize vesile olması bakımından da hayırlı bir adım olmuştur. Neredeyse 40 yıla yaklaşan terörle mücadele sürecimizin ilk döneminde aynı sıkıntılar yüzünden ülkemizin ne kadar ağır kayıplara uğradığını en iyi buradaki heyet biliyor. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dışarıdan aldığı destek ne olursa olsun kıytırık bir terör örgütü karşısında adeta eli kolu bağlı hale düşürülmesine yol açanlar, tarih önünde mutlaka hesap verecektir. Telsiz... Telsizimiz yoktu. Amerika telsizlerimize el koydu, vermedi ve askerimiz maalesef telsiz bulamadığı için susturma tekniğini kullanarak savaştı. Ama şimdi artık bunları biz zaten kendimiz yapar hale geldik. Bunların ötesine geçtik. Şimdi İHA'mız, SİHA'mız var, şimdi TİHA'mız da var. ve bunlarla birlikte bundan sonraki süreç savunma sanayinde artık ihraca başladık. Artık 'ne verirsin' demeyeceğiz, artık 'ne alırsın' diyeceğiz."

Türkiye'nin bütün bombalara varıncaya kadar her şeyi kendisi üretir hale geldiğini belirten Erdoğan, "Vesayet dediğimiz bu çarpık zihniyet sadece güvenliğimize değil, demokrasimize ve kalkınmamıza adeta takoz olmuş, her fırsatta takvimi geriye sarmaya çalışmıştır. Daha kötüsü, maruz kaldığımız asimetrik tehdidin en sinsi, en alçak, hain tezahürü olan önce emniyet, yargı teşkilatları, ardından ordu içindeki mensupları vasıtasıyla başlattığı darbe girişimlerine verilen gizli, açık destelerdir." diye konuştu.

"Merdiven altı çalışan yargı mensupları olmayacak"

"Şimdi ben FETÖ'ye de sesleniyorum" diyen Erdoğan, "Çarşamba günü inşallah muhteşem bir yargı binasını da hemen buraya yakın bir merkezde açıyoruz. Artık merdiven altı çalışan yargı mensupları olmayacak. Her şeyiyle muhteşem Yargıtay binasında, Yargıtay mensuplarımız bu çalışmalarını çok daha huzurlu bir ortamda yapacaklar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin, ebedi vatan Anadolu'yu örtülü işgal projesi olan 15 Temmuz darbe girişimini göğsünü kurşunlara siper ederek geri püskürttüğünü hatırlatarak, bu direnişle milletin hem bu hainlere hem de bunlardan medet umanlara bir kez daha derslerini verdiğini söyledi.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz, bin yıllık vatanımız Anadolu'ya mührümüzü bir kez daha vurduğumuz tarihin adıdır. 15 Temmuz şanlı direnişiyle, bin yıldır her karışını kanla yoğurarak vatan yaptığımız bu toprakların ancak aynı şekilde elde edilebileceğini cümle aleme tekrar ilan ettik." diyen Erdoğan, bunun, 15 Temmuz öncesi ve sonrasındaki tüm terör saldırılarıyla, sınır ötesi harekatlarıyla, siyasi ve ekonomik mücadeleleriyle son İstiklal Harbi'nin sembolü olduğuna işaret etti.

Erdoğan, Malazgirt'ten 15 Temmuz'a uzanan tüm bu zaferler silsilesinin kahramanlarını şükranla, hürmetle, tazimle selamladığını dile getirdi.

"Türkiye eskisinden daha hızlı ve kararlı"

Üstesinden geldikleri her badirenin, ülkeye kazandırdıkları her eser ve hizmetin, milletin azmini ve kararlılığını bileyen her başarının, büyük ve güçlü Türkiye'ye giden yolun yapı taşları olduğunu ifade eden Erdoğan, "Ayağına takılan her çelmeden kurtulan Türkiye, eskisinden daha hızlı ve kararlı şekilde yoluna devam etmiştir." dedi.

Gençlere Cumhuriyet tarihinin en yüksek siyasi, ekonomik, askeri gücüne sahip ülkesini bırakmak için gece gündüz çalıştıklarını belirten Erdoğan, küresel siyasi ve ekonomik düzenin yeniden yapılanma sürecinde olduğu bir döneme Türkiye'nin sağlam bir altyapıyla giriyor olmasının en büyük avantajları olduğunu söyledi.

Dünyanın son yüz yılda yaşadığı büyük dönüşümleri, kendi iç sorunlarına gömülmüş olması sebebiyle kısmen veya tamamen kaçıran Türkiye'nin bu defa fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğini dile getiren Erdoğan, "Bunun için yapmamız gereken istikrar ve güven ikliminin sürmesini sağlamaktır. Milletimizin birliğine ve beraberliğine sahip çıktığımız sürece bu ülkeyi bölmeye, bu devleti yıkmaya Allah'ın izniyle kimsenin gücü yetmez." diye konuştu.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dünyanın her yerinde özellikle de bölgemizde nerede bir acı, nerede bir zulüm, nerede bir yıkım varsa gerisinde parçalanmış bir millet, birbirine düşmüş veya düşman edilmiş bir toplum, bütünlüğünü kaybetmiş bir sosyal yapı vardır. Hamdolsun bizi bugüne kadar böyle bir duruma düşüremediler, inşallah bundan sonra da düşüremeyecekler. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve bugün temelini atmakta olduğumuz Ay Yıldız Projesi gibi abide yapıların temel işlevleri yanında milletlerin ve devletlerin gücünün de sembolleri olduğuna inanıyorum. İşte bugün bu sembollerden bir tanesinin daha temelini atıyoruz. Dört bir yanını okullarla, hastanelerle, yollarla, köprülerle, tünellerle, barajlarla, nice altyapı yatırımlarıyla donattığımız Türkiye'yi bu tür abide eserlerle adeta taçlandırıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temeli atılan projenin ülkeye, millete, bakanlığa ve Türk ordusuna hayırlı olması dileyerek, emeği geçen ve geçecek olanları tebrik etti. Erdoğan, "İnşallah nice zaferleri bu eserden yönetmeyi, bu eserle beraber yön vermeyi Allah'tan niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Törenden notlar

Törende, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı tüfekli gösteri ekibinin nöbet değişimi gösterisi, törenin yapıldığı alandaki ekranlara yansıtıldı, ayrıca Ay Yıldız Projesi'nin tanıtım filmi gösterildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Yerleşkesi'nin minyatürü hediye edildi.

Sahneye davet edilen yüklenici firma Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak, projenin 30 Ağustos 2023'te teslim edileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise tarihin öne çekilmesini istedi. Bunun üzerine Ilıcak, projenin 19 Mayıs 2023'e yetiştirileceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün Türkiye dinledi, şahit oldu, 19 Mayıs 2023'te inşallah bu güzel merkezi yerleşkenin açılışını yapıyoruz." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın okuduğu duanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler tarafından butonlara basılarak Ay Yıldız Yerleşkesi'nin temeli atıldı.

Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, bazı bakanlar, TSK komuta kademesi, Yüksek yargı organlarının başkanları da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun