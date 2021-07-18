Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bütün Türkiye'yi kucaklamaya, vatan topraklarının her karışına eser ve hizmet götürmeye devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz, Erzurum'u ve Diyarbakır'ıyla, Hatay'ı ve Trabzon'uyla, Antalya'sı ve Tekirdağ'ıyla, Van'ı ve Bursa'sıyla bütün Türkiye'yi kucaklamaya, vatan topraklarının her karışına eser ve hizmet götürmeye devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz, Erzurum'u ve Diyarbakır'ıyla, Hatay'ı ve Trabzon'uyla, Antalya'sı ve Tekirdağ'ıyla, Van'ı ve Bursa'sıyla bütün Türkiye'yi kucaklamaya, vatan topraklarının her karışına eser ve hizmet götürmeye devam edeceğiz. Çünkü biz, bu ülkeyi tüm renkleriyle seviyoruz. Çünkü biz, bu milleti tüm insanlar ile seviyoruz. " dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen, Erzurum Şehir Hastanesi, il emniyet müdürlüğü hizmet binası, canlı hayvan pazarı ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde vatandaşlara hitap etti.

Yaklaşık 2, 5 yıllık bir aranın ardından bir kez daha Erzurum'da olmanın memnuniyeti içinde olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'u özlediğini, Erzurumluların da kendisini özlediğini söyledi.

Erzurumlu Emrah'ın "Dedim, dedi" şiirinden mısralar okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'un ilim arayanların, yolu kesişenlerin, karşılıksız sevenlerin yolu olduğunu belirtti.

Mülk-i İslam'ın kilidi, Anadolu'nun tapusu, direnişin ve dirilişin sembolü Erzurum'un, gönülleri vatan aşkıyla yananların, tarih boyunca defalarca destan yazanların şehri olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erzurum'un meşhur kapılarının olması, bu şehrin çağlar boyunca tüm önemli yollarının kesişim yeri olmasından dolayıdır. Gürcü Kapısı, Tebriz Kapısı, Harput Kapısı, İstanbul Kapısı, Kars Kapısı, Erzincan Kapısı ve diğer tüm kapılarıyla Erzurum, bugün de yolların ve gönüllerin kavşak noktasıdır. Dün Nene Hatun'dan Kaptan Mehmet Paşa'ya, Şükrü Paşa'dan Kara Fatma'ya nice kahramanları tarihimize armağan eden Erzurum, bugün de sınırlarımızın içinde ve dışında pek çok evladıyla aynı duruşunu sürdürmektedir. İnşallah Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve Cumhuriyet'e her dönemde milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinde en ön safta yer alan Erzurum'u anlatmaya kelimeler yetmez. Erzurum anlatılmaz, Erzurum yaşanır. İşte biz de bugün Erzurum'u bir kez daha yaşamaya, Erzurumlularla bir kez daha yüz yüze hasbihal etmeye geldik. Her ne kadar bu aziz şehre arzu ettiğimiz kadar sık gelemiyor olsak da gözümüz, gönlümüz burada. "

"Erzurum dimdik ayaktaysa Türkiye huzur ve güven içinde demektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece bu yıl içinde Cumhurbaşkanlığına Erzurum'dan yapılan 25 bin başvurunun her birini değerlendirdiklerini, her birinin takipçisi olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim günü bastonuna dayanarak "Tayyip'in bir oyu eksik çıkmasın" diyerek sandığa giden Çat'ın Yavi köyündeki kardeşine layık olabilmenin gayreti içinde olduklarını dile getirdi.

Bunun bir aşk olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camisi'nin açılışı anısına annesiyle ördükleri takkeyi kendisine ulaştıran Zehra Nur'un altın gibi kalbine layık olmanın gayreti içinde olduklarını aktardı.

Erzurum'un köylerinde, yaylalarında hayvancılık yapan ve kuraklık sebebiyle yem sıkıntısı çekenlerin sıkıntılarını gidermenin gayreti içinde olduklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Medeniyetler şehri Erzurum'u, eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ticarette, sanayide, kültürde, sanatta sporda velhasıl her alanda hak ettiği yere çıkarmanın gayreti içindeyiz. Çünkü Erzurum, bu ülkenin bendidir. Bu milletin vicdanıdır, bu coğrafyanın şimal yıldızıdır. Erzurum dimdik ayaktaysa Türkiye huzur ve güven içinde demektir. Erzurum sancılı ise hepimiz tehlike ve tehdit altındayız demektir. Bunun için Erzurum'u sürekli güçlü kılmak, kalkındırmak, geliştirmek mecburiyetindeyiz. İşte bugün de bu amaçla Erzurum'a kazandırdığımız eserlerin ve hizmetlerin toplu açılış törenini gerçekleştiriyoruz. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'a 385 bin metrekare kapalı alana, 3 bin 500 araçlık otoparka sahip, toplamda 1574 yataklı dev bir şehir hastanesi kazandırdıklarını anımsattı.

Hastanede 101 acil yatağı, 264 yoğun bakım yatağı, 353 poliklinik odası, 40 ameliyathane bulunduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depreme karşı 1284 izolatörle güçlendirilen hastanenin sadece şehrin ve bölgenin değil, ülkenin en modern sağlık kurumlarından biri olduğunu aktardı.

Bu şehir hastanesinin diğerlerinden farklı olarak kamu-özel ortaklığıyla değil, tamamen Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık bir yıl önce hizmet vermeye başlayan hastanenin salgın döneminde şehre çok büyük katkı sağladığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güncel fiyatlarla yatırım bedeli 979 milyon lirayı bulan Erzurum Şehir Hastanesi'nin, şehre, bölge ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Eğitimde, Erzurum'un çeşitli ilçelerinde ve mahallelerinde inşası tamamlanan toplam 444 derslikli yeni 32 okul ve deprem güçlendirilmesi yapılan 47 okulu bugün hizmete açtıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, merkezi atölyeleri ve idari binaları ile Erzurum Teknik Üniversitesi Kütüphanesi'nin açılışlarını da yine bugün yaptıklarını anımsattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının inşa ettiği 1050 kişilik yurt binasının açılışını da gerçekleştirdiklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kültür ve Turizm Bakanlığımızın tamamladığı İsmail Saib Sencer Halk Kütüphanesini, Aşık Sümmani Kültür Merkezi'nin ve Erzurum Arkeoloji Müzesi'nin açılışlarını da bugün yapıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca gerçekleştirilen Horasan İçme Suyu, Hınıs Kanalizasyon Sistemi, İl Jandarma Komutanlığı tesisleri gibi yatırımları da hizmete alıyoruz. Bunun yanı sıra TOKİ tarafından yapılan Mal Meydanı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamındaki 579 konutun, ilköğretim okulunun, caminin, altyapı ve çevre düzenlemelerinin açılışlarını da yapıyoruz. "

Açılışı yapılan yatırımlar

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin, şehrin ekonomisinde önemli bir yeri olan hayvancılık faaliyetlerine destek olmak için inşa ettiği Canlı Hayvan Borsası'nın açılışını da gerçekleştirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Aynı şekilde Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteğiyle şehrimizin muhtelif yerlerinde inşa edilen 344 ahır ve ağıl da hizmete alıyoruz. İçişleri Bakanlığımızın ve valiliğimizin şehrimizde gerçekleştirdiği, aralarında İl Emniyet Müdürlüğü Binası, Horasan Hükümet Konağı gibi eserlerin de yer aldığı çok sayıda proje ve yatırımı da hizmete sunuyoruz. Enerji Bakanlığımızın inşa ettiği Pasinler Trafo Merkezi ile Horasan Karakurt Enerji İletişim Hattı yatırımının açılışını bugün yapıyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın tamamladığı Oltu Köprülü Kavşak ve bağlantı yolları ile Erzurum Havalimanı Pist Tadilatı işlerinin resmi açılışlarını da buradan gerçekleştiriyoruz. Özellikle Ovit Tüneli ile alakalı adımı da 2023'e kadar bitireceğiz. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca tamamlanan yol, gölet ve sulama tesisi, millet bahçesi, park, bahçe, 11 canlı hayvan pazarı, 22 mezbahane, altyapı hizmetleri, kültür merkezleri, spor tesisleri, bilim merkezi, enerji üretim tesisleri, hizmet araçları gibi 50 kalem yatırımın resmi açılışını da bugün buradan yapıyoruz. "

"Bugüne kadar Erzurum hep bizim yanımızda yer aldı"

Açılışı yapılan yatırımların bugünkü rayiç tutarının 6, 8 milyar lira olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunun yanında Aziziye, Palandöken, Yakutiye ve Çat belediyelerimizin çeşitli yatırımlarının açılışlarını da gerçekleştiriyoruz. Böylece çeşitli bakanlıklarımıza, kurumlarımıza, belediyelerimize ait bugünkü rayiç ile toplam 9, 5 milyar lirayı bulan eser ve hizmetlerin resmi açılışlarını bugün gerçekleştiriyoruz. " dedi.

Tüm bu yatırımların Erzurum'a ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu eser ve hizmetlerin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen bakanlıklarımızı kutluyorum, tebrik ediyorum. İnşallah Erzurum'u yeni eserlerle ve hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar Erzurum hep bizim yanımızda yer aldı, biz de son nefesimize kadar Erzurum'la birlikte yol yürümeyi, evelallah devamlı taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. " ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Erzurum'un Mülk-i İslam'ın kilidi, Anadolu'nun tapusu olduğunun en büyük ispatı ülkemizin bütünlüğüne, milletimizin birliğine, beraberliğine saldıranların ilk hedeflerinden birinin burası olmasıdır. Ama hiçbir zaman Erzurum bunlara pes etmedi, bunlara hiçbir zaman yol vermedi, Türkiye'nin huzurunu kaçırmak isteyenlerin Erzurum'a yönelik her hamleleri sizlerin kuvvetine çarparak paramparça olmuştur. " diye konuştu.

"Erzurum'un güçlü duruşunun şahidiz"

Bölücü terör örgütü PKK'nın 40 yıl boyunca uğraşmasına rağmen Erzurumluların bir duvarın tuğlaları gibi kenetlenmiş olan birlik, beraberlik ve azmine zarar veremediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Aynı şekilde FETÖ ihanet çetesinin hilelerine, riyakarlıklarına, sahtekarlıklarına en kararlı duruşu gösteren şehirlerimizin başında Erzurum geliyor. Son 8 yıldır milletimizi birbirine düşürmek, kurumlarımızı çökertmek, devletimizi zayıflatmak, ülkemizi hedeflerinden uzaklaştırmak için ardı ardına maruz kaldığımız saldırıların hepsinde de Erzurum'un güçlü duruşunun şahidiz. Şimdi de Erzurum'dan, ülkesine ve vatanına daha sıkı bir şekilde sahip çıkmasını bekliyoruz.

Biz 19 yıldır bu ülkeyi eser ve hizmet siyaseti ile yönetiyoruz. Bugüne kadar karşımıza eser adına, hizmet adına, proje adına, yatırım adına tek bir somut taahhütle çıkan olmadı. Boş teneke gibi gürültü çıkarmanın, yalan, iftira ve istismar siyaseti yapmanın ötesinde bu ülkeye hiçbir sözü olmayanlar, hangi ittifakı kurarlarsa kursunlar milletimizden karşılık bulamazlar. "

Geçen hafta Diyarbakır'a bir ziyaret gerçekleştirdiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu ziyaretim vesilesiyle Diyarbakırlı kardeşlerimle ülkemizin son dönemde yaşadığı hadiselerin samimi bir hasbihalini etme, muhasebesini yapma imkanı bulduk. Hafıza tazelemesi yapmak bakımından Erzurum'da sizlerin huzurunda tüm milletime bir kez daha soruyorum, bu ülkede demokrasiyi güçlendirmek, hak ve özgürlükleri genişletmek, refahı artırmak için hangi adımların atılması gerekiyorsa attık mı? Attık. Tarihimizin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesini gerçekleştirdik mi? Gerçekleştirdik.

Devletimizin ve milletimizin medeniyet müktesebatına uygun şekilde başını dik tutmak, onurunu korumak için ne yapılması gerekiyorsa yaptık mı? Yaptık. Asırlık sorunları birer birer çözdük mü? Çözdük. Asırlık hayalleri birer birer hayata geçirdik mi? Geçirdik. Aynı şekilde terörü bitirmek ve kanı durdurmak için tüm riskleri üstlenerek her türlü fedakarlığı yaparak üzerimize düşenleri yerine getirdik mi? Getirdik. İktidar sorumluluğunu üstlendiğimiz günden beri ne yaptıysak milletimiz için yaptık. Ne yaptıysak milletimizle birlikte yaptık. Bunun için de girdiğimiz her seçimden birinci çıktık. "

Yıllarca terörü ve terör örgütlerini bu ülkenin ayağında birer pranga gibi tutanların oyunlarını bozmak için başlattıkları samimi gayretlerin en yakın şahidinin milletin tamamı ve Erzurumlular olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz bu teröristlerin başına Cudi Dağı'nı geçirdik mi? Gabar'ı geçirdik mi? Tendürek'i geçirdik mi? Bestler Deresi'nde bunları gördük mü? İnlerine girdik mi? İşte bütün bu yaşanan sürecin sonunda gördük ki terör örgütlerinin ve onların siyasi uzantılarının amacı, hak arayışı değil kendi karanlık ajandalarını hayata geçirmektir. " dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte bu sebeple diyoruz ki tek muhatabımız 81 vilayetimizdeki her 1 hanedir, 84 milyon insanımızın her biridir. " diyerek, şunları kaydetti:

"Şimdi ben hanım kardeşlerimden, ana kademedeki kardeşlerimden, gençlerimizden kapı kapı dolaşmalarını istiyorum. Durmak yok, dolaşacağız. Halen emperyalistlerden umut umanlar varsa varsın boyunlarındaki zincirin ucunu kime istiyorlar ona versinler. Halen terör örgütlerinden medet umanlar varsa varsın kaçınılmaz akıbetlerini beklemeye devam etsin. Halen ülkesinin ve milletinin felaketinden kendine ikbal devşirme peşinde koşan varsa varsın kendi kini içinde boğulup gitsin. Biz, Erzurum'u ve Diyarbakır'ıyla, Hatay'ı ve Trabzon'uyla, Antalya'sı ve Tekirdağ'ıyla, Van'ı ve Bursa'sıyla bütün Türkiye'yi kucaklamaya, vatan topraklarının her karışına eser ve hizmet götürmeye devam edeceğiz. Çünkü biz, bu ülkeyi tüm renkleriyle seviyoruz. Çünkü biz, bu milleti tüm insanlar ile seviyoruz. "

"Bizim arkamızda 19 yıllık eser ve hizmet müktesebatımız var"

Bu mesuliyeti maziden atiye kurdukları köprü ile büyük ve güçlü Türkiye'yi kurmak için üstlendiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin dünkü sorunlarının çözümü bizdeydi, neticeyi biz aldık. Türkiye'nin bugünkü sorunlarının da çözümü de yarın ki hedeflerine ulaşma formüle de yine bizdedir. İşte bunun için sizlerden 2023 için şimdiden destek istiyoruz. Erzurum yanımızda olduğu müddetçe, yedi düvel üzerimize gelse ne yazar? Allah'ın izniyle hepsini beraberce püskürtür, yolumuza devam ederiz. " diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurumlulardan büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için destek isterken öyle başkaları gibi kuru sıkıp atıp tutmadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizim arkamızda 19 yıllık eser ve hizmet müktesebatımız var. Mesela son 19 yılda Erzurum'a toplamda ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? Eski rakamla 30 katrilyon, yeni rakamla 30 milyar. Eğitimde 3 bin 804 adet yeni derslik kazandırdık. Atatürk Üniversitesi bünyesinde açık öğretim fakültesini kurduk. Erzurum'a ikinci devlet üniversitemiz olarak Erzurum Teknik Üniversitesi'ni kazandırdık. Yüksek öğrenim öğrencileri için 14 bin 148 kişi kapasiteli yurt binaları açtık. Şehrimizin çeşitli yerlerinde 52 spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda Erzurum'daki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bugüne kadar yaklaşık 5 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlık alanında toplamda 2 bin 17 yatak kapasitesine 25 hastane ile birlikte 103 adet sağlık tesisi yaptık. "

Şehir hastanesinin resmi açılışını da bugün yaptıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da da TOKİ eliyle inşa ettikleri 10 bin 22 konut ile beraber dükkanlar, okullar, ticaret merkezleri, hastaneler, millet bahçeleri, camiler stadyumdan oluşan çok sayıda tesisi vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırım değeri 1, 5 milyar lira olan 3 bin 532 konutun inşasına sosyal bölümleriyle birlikte devam ettiklerini kaydetti.

Erzurum'daki millet bahçeleri

Erzurum'da yapılan millet bahçelerine ilişkin olarak da bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Erzurum'da toplam alanı 337 bin metrekare olan 10 millet bahçesi projemiz var. Yakutiye ilçemizde, Yakutiye, Hilalkent, Aziziye, Yüzüncüyıl, ayrıca Oltu, Palandöken ve Horasan ilçelerimizdeki millet bahçelerimizin yapımını tamamladık. Aşkale Bahar Kalkanı ve Uzundere millet bahçelerimizde ise çalışmalarımız yüzde 90 seviyesine geldi. İspir Millet Bahçemizin ihalesini de yakında yapıyoruz. "

Hükümetin Erzurum'a ulaştırma alanında yaptığı hizmetleri de aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu bilgileri paylaştı:

"Ulaştırmada 49 kilometreden devir aldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 565 kilometre ilave ile toplam 614 kilometreye çıkardık. Yapımı süren Pirinkayalar Tüneli'nde ışık göründü, inşallah bu yıl tamamlıyoruz. Erzurum ayrımı İspir yolunun 61 kilometresini proje bünyesindeki İspir Tüneli'ni, Özbağ Tünelleri'ni ve Özlüce Tüneli'ni tamamladık. Erzurum-İspir güzergahındaki Dallıkavak tünelinde yapım çalışmaları sürüyor. İnşallah projenin tamamını önümüzdeki yıl bitiriyoruz. Erzurum Aşkale ayrımı ve İspir yolunda Kırık Tüneli ve bağlantı yollarının inşaatları devam ediyor. Uzunluğu 27 kilometreyi bulan Trabzon Aşkale yolu ve Kop Dağı Tüneli'nde yolun 19 kilometresi, tünelin beton kaplaması tamamlandı. Halen Erzurum'da yapımı süren 19 karayolu projemiz bulunuyor. İnşallah bunları 2023 yılına kadar bitirip hizmetinize sunacağız. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'un ticari potansiyeline önemli katkı sağlayacağını inandıkları Palandöken Lojistik Merkezi'ni hizmete açtıklarını da anımsatarak, "Demiryollarımızın şehir sınırlarındaki bölümlerini tamamen yeniledik. Erzincan-Erzurum-Kars Hızlı Tren Projemizde ve Erzurum kent içi tramvay hattı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. " dedi.

Baraj ve gölet yatırımları

Erzurum'a yapılan yatırımlarla havalimanının büyütüldüğüne işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Erzurum'a 6 baraj ve 14 gölet inşa ettik. 11 baraj ve 6 gölet daha inşa ediyoruz. Son 19 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleri ile 416 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Böylece Erzurum'da tarımı bir adım daha ileri taşıdık ve çiftçilerimize yıllık 250 milyon lira ilave gelir artışı sağladık. Şu anda inşaat çalışmaları devam eden sulama tesisleri ile 380 bin dekar mümbit araziyi daha sulamaya açacağız. Erzurumlu çiftçilerimize toplam 2 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Bu yıl Erzurum'da 500 bin dekar alanda mera ıslahı yapacağız. Verimli yüksek kaliteli büyükbaş hayvan sayısını artırmak amacıyla büyükbaş hayvanlarına ücretsiz suni tohumlama projesini başlattık. "

Sanayi alanında şehre bir teknopark kurduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurumlu 32 bin işverene toplam 1 milyar lira tutarında prim teşvikini de sağladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hükümetin yaptığı hizmetlerin özetinin özetini aktardığını ifade ederek, Ziya Paşa'nın "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde" sözlerini dile getirerek, lafla değil eserlerle konuştuklarını kaydetti.

Erzurum'a daha nice eserler kazandırmaya devam edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurumluların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

"O bölgeler Afet Bölgesi olacak"

Konuşmasında kendisinin de Rizeli olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de büyük bir felaketin yaşandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Rize'de olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kendileri, milletvekillerimizle birlikte yaptıkları çalışma ve araştırmalarda özellikle çok büyük felakete maruz kalan yerlerde bir defa oraların Afet Bölgesi ilan edilmesi noktasında bizden beklentileri oldu. Ben de buradan oraların yapılacak çalışma ile afet bölgesi ilan edilmesi hususunda kendilerine bu haberi verelim dedik. O bölgeler Afet Bölgesi olacak ve yapacağımız ilk kabine toplantısında da bunu teminat altına alacağız. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de felakette ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifalar diledi, kaybolanların da bir an evvel bulunması temennisinde bulundu.

Bayram vesilesi ile tüm vatandaşlara, İslam alemine, tüm insanlığa sevinç, huzur, esenlik ve sağlık afiyet niyaz eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü Kuzey Kıbrıs'a gideceklerini ve salı günü KKTC'de olacaklarını söyledi.

Vatandaşlardan Kovid-19 salgınına karşı tedbiri elden bırakmamalarını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah bugünleri geride sağ salim bıraktığımızda, ülkemizin önünde aydınlık bir ufuk bizi beklemektedir. Yeter ki kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığını ve geleceğini düşünerek dikkatli olalım. " dedi.

Konuşmasının sonunda açılışı yapılan 9, 5 milyarlık güncel yatırım eser ve hizmetlerin Erzurum'a hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yatırımlarda emeği olanlara teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre