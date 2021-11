Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Altay Cengizer, başdanışmanlık ve BM'deki görevinden alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, birtakım atamalar ve görevden almalar yapıldı.

AHMET ALTAY CENGİZER İKİ GÖREVİNDEN DE ALINDI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve BM Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi Ahmet Altay Cengizer Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 ve 12'nci maddeleri gereğince görevinden alındığı belirtildi.

Ahmet Altay Cengizer

YERİNE ATAMA YAPILDI

Resmi Gazete'de yayımlanan 2021/545 sayılı karara göre Birlemiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet'in atandığı bildirildi.

4 ÜNİVERSİTENİN REKTÖRÜ DEĞİŞTİ

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, dört üniversitenin rektörü değişti. Ege Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necdet Budak, İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğüne Mustafa Küçük, Türk Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bekir Sami Yılbaş ve Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne de Prof. Dr. Ekrem Savaş atandı.

5 MÜFTÜLÜĞE ATAMA

Bingöl Müftülüğüne Mustafa Topal, Hakkari Müftülüğüne İsmail Fakirullahoğlu, Kayseri Müftülüğüne Sivas Müftüsü Yusuf Akkuş, Sivas Müftülüğüne Ardahan Müftüsü Remzi Pehlivan ve Ardahan Müftülüğüne Hayri Erenay atandı.

AHMET ALTAY CENGİZER KİMDİR?

1954 İstanbul doğumlu olan Ahmet Altay Cengizer, Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi bölümünü bitirdi. 2019'da Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Cengizer, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı atandı.

Ahmet Altay Cengizer

GÜLNUR AYBET KİMDİR?

Gülnur Aybet, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Profesörü ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevini yürütüyor. Aybet, İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Eski Başkanı ve BAUCESS, Güvenlik Araştırmaları Merkezi kurucu müdürlüğünü yapıyor. 2013 yılında İstanbul Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü kurdu. 2001-2013 yılları arasında Kent Üniversitesi İngiltere'de Uluslararası Güvenlik alanında ilk yüksek lisans programını kurdu ve yönetti. Ayrıca Nottingham Üniversitesi İngiltere ve Bilkent Ankara Üniversitelerinde öğretim üyeliği yaptı.

Gülnur Aybet

Royal Holloway, University of London Ekonomi ve Kamu Yönetimi bölümünden onur derecesi ile mezun oldu, Uluslararası ilişkiler alanında University of Southampton'da yüksek lisans yaptı. King's College University of London' da Savaş Bilimleri alanında felsefe masterı yaptı ve doktorasını University of Nothingham'da Ulustararası ilişkiler alanında tamamladı. Profesör Aybet, British Akademi, NATO ve TUBİTAK tarafından yürütülen birçok projenin yöneticiliğini yaptı.

School of Advanced International Studies (SAIS), John Hopkins Üniversitesi, Washington D.C, ayrıca kıdemli öğretim üyesi de olduğu St Antony's College, Oxford Üniversitesinde misafir öğretim üyeliği yaptı. 2009 yılında The Times gazetesi tarafından İngiltere'nin en güçlü 20 Müslüman kadınından biri seçildi.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet