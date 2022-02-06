Çok Güzel Hareketler 2'nin ünlü oyuncusu Safa Sarı sessiz sedasız evlendi - Haberler Magazin
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Çok Güzel Hareketler 2'nin ünlü oyuncusu Safa Sarı sessiz sedasız evlendi

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Taklitleriyle öne çıkan Çok Güzel Hareketler 2 oyuncu Safa Sarı, geçtiğimiz yıl nişanlandığı kız arkadaşı ile evlendi. Ünlü oyuncu, nikah fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.

Kanal D ekranlarına final yaparak izleyicilerini üzen Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldız isimlerinden Safa Sarı, geçtiğimiz yıl nişanlandığı kız arkadaşı ile dünyevine girdi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Programdaki taklitleri ile öne çıkarak ünlenen Safa Sarı, nikah masasına oturmadan önceki fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Çok Güzel Hareketler 2'nin ünlü oyuncusu Safa Sarı sessiz sedasız evlendi

ARKADAŞLARI EN MUTLU ANLARINI ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİLER

Nikah törenine ünlü oyuncunun ekip arkadaşları da katıldı. Mutlu çiftin imza attığı anlar arkadaşları tarafından kaydedildi.

Çok Güzel Hareketler 2'nin ünlü oyuncusu Safa Sarı sessiz sedasız evlendi

Çok Güzel Hareketler 2'nin ünlü oyuncusu Safa Sarı sessiz sedasız evlendi

Çok Güzel Hareketler 2'nin ünlü oyuncusu Safa Sarı sessiz sedasız evlendi

Haberler.com - Magazin

Çok Güzel Hareketler Bunlar, Magazin, Haber

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