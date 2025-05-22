Yaz sezonunun en çok konuşulacak dizilerinden "Çift Kişilik Oda"nın heyecanla beklenen afişi yayınlandı. Afişte, dizinin başrollerini paylaşan Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan, uyumları ve göz alıcı enerjileriyle ekranın yeni favori çifti olacaklarını müjdeliyor. Peki, Çift Kişilik Oda karakterleri kim?

ÇİFT KİŞİLİK ODA KARAKTERLERİ KİM?

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan'ın paylaştığı dizinin kadrosunda; Gözde Seda Altuner, Seren Şirince, Serkan Tınmaz, Gözde Türker, Eslem Akar, Burç Kümbetlioğlu, Onur Büyüktopçu, Hivda Zizan Alp, Gökay Müftüoğlu, Eda Gürkaynak, Selçuk Borak, Batuhan Ekşi ve Ayşe Tunaboylu ve Levent Ülgen gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Devrim Özkan — Nilüfer

Hayatın zorluklarına rağmen ayakta kalmış, sevecen, çalışkan ve duygusal bir genç kadın. Hayali, anne-babasının bir zamanlar işlettiği otelde çalışmak ve geçmişle bağ kurmaktır.

Ulaş Tuna Astepe — Kaan

Üvey ablası tarafından mirasından dışlanmış, yıllar sonra otele geri dönen karizmatik ve soğukkanlı bir adam. İntikam için geldiği otelde Nilüfer ile kaderi değişir.

Gözde Seda Altuner — Sevil

Otelin şu anki yöneticisi. Soğuk, otoriter ve manipülatif biri. Kaan'ın üvey ablası. Otelin kontrolünü bırakmaya niyeti yok.

Seren Şirince — Simay

Nilüfer'in yakın arkadaşı. Duygusal kararlar alan ama eğlenceli ve neşeli bir karakter.

Serkan Tınmaz — Fırat

Otelin şef garsonu. İşini ciddiyetle yapan, zaman zaman gergin ama adil bir adam.

Gözde Türker — Ceren

Otelin sosyal medya yöneticisi. Sürekli telefonla, kamerayla ilgilenen bir influencer havasında çalışan.

Eslem Akar — Zeynep

Nilüfer'in kuzeni. Ailesiyle sorunları olan, asi ve özgür ruhlu genç bir kadın.

Burç Kümbetlioğlu — Harun

Otelin mutfağında çalışan sessiz sakin biri. Geçmişiyle ilgili sırlar taşıyor.

Onur Büyüktopçu — Recep

Otelin resepsiyon müdürü. Abartılı mimikleri ve enerjisiyle diziye komedi katan isimlerden.

Hivda Zizan Alp — Leyla

Kaan'ın geçmişinden gelen eski sevgilisi. Onun dönüşü ile Nilüfer'in kıskançlık duyguları tetiklenir.

Gökay Müftüoğlu — Mert

Teknolojiye düşkün, analitik bir karakter. Otelin dijital sistemlerini yönetiyor.

Eda Gürkaynak — Nisan

Simay'ın kardeşi. Sakin ve içe dönük biri. Psikoloji okumuş, insan ilişkileri konusunda uzman.

Selçuk Borak — Ragıp Bey

Otelin yaşlı kapıcısı. Ailenin geçmişine tanıklık etmiş, sırlara sahip bir karakter.

Batuhan Ekşi — Arda

Kaan'ın lise arkadaşı. Şimdi ünlü bir otel zincirinin yöneticisi. Kaan'a yardımcı olur gibi görünse de gizli bir gündemi vardır.

Ayşe Tunaboylu — Perihan

Nilüfer'in halası. Onu büyütmüş, sert görünümlü ama kalbi yumuşak bir kadın.

Levent Ülgen — Tayfun Bey

Sevil'in avukatı. Otelin yönetimiyle ilgili önemli belgeleri elinde tutan, kurnaz bir karakter.

ÇİFT KİŞİLİK ODA KONUSU NE?

Komedi türündeki "Çift Kişilik Oda"da; Küçük yaşta ebeveynlerini kaybeden Nilüfer'in (Devrim Özkan) hayali, anne babasının yaptığı Lutesya Otel'de çalışmaktır. Otelin mirasçılarından Kaan (Ulaş Tuna Astepe), yıllardır üvey ablası Sevil'in (Gözde Seda Altuner) hüküm sürdüğü otele intikam almak için geri döner. Burada yolları kesişen Nilüfer ve Kaan için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

ÇİFT KİŞİLİK ODA YABANCI DİZİDENUYARLAMA MI?

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ÇİFT KİŞİLİK ODA GERÇEK Mİ, YAŞANMIŞ HİKAYE Mİ, KURGU MU?

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