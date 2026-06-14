ABD Başkanı Trump'tan Lübnan'a saldıran İsrail'e tepki

İsrail, ABD ile İran arasında savaşı sonlandıracak bir anlaşmaya imza atılmasının konuşulduğu günlerde yeniden Lübnan'a saldırıda bulundu.

İSRAİL BEYRUT'U BOMBALADI

İsrail ordusu, ateşkese rağmen ön uyarı yapmadan Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini bombaladı. Bölgeden 2 patlama sesi duyulurken, hedef alınan noktalardan dumanlar yükseldi. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Dahiye'nin Gubayri Mahallesi'nde bir apartman dairesini hedef alan saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı. Saldırı sonrası çevredeki binalarda maddi hasar oluştu.

TRUMP'TAN İSRAİL'E TEPKİ

ABD Başkanı Donald Trump ise İsrail'in söz konusu saldırısına tepki gösterdi. Bölgede kalıcı bir barış fırsatının doğduğunu öne süren Trump, tüm tarafların gerilimi artıracak adımlardan uzak durması gerektiğini vurguladı.

Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide şu ifadelere yer verdi: "Bu sabah Beyrut'a yapılan saldırı, özellikle İran'la barış anlaşmasına bu kadar yakın olduğumuz özel bir günde gerçekleşmemeliydi. İsrail'in tehditlere karşı kendini savunma hakkı vardır, ancak karşılık verdiği saldırı çok küçük ve anlamsızdı, kimse yaralanmadı, öldürülmedi ve bu önemli süreci aksatmamalıdır. Bölgeye, Lübnan da dahil olmak üzere, barış getirecek bir anlaşmaya çok yakınız ve tüm taraflar geri adım atmalıdır. İsrail'in Lübnan'ın herhangi bir yerinde daha fazla saldırı yapmaması gerekir, ancak Hizbullah da dahil olmak üzere herhangi bir tarafın İsrail'e karşı daha fazla saldırı yapmaması da gerekir. Bu, uzun ve güzel bir barışın başlangıcı olabilir - Bunu mahvetmeyelim!"