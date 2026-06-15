Haberler

Japonya, Hollanda'nın galibiyet hayallerini 88. dakikada bitirdi

Japonya, Hollanda'nın galibiyet hayallerini 88. dakikada bitirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Kupası F grubu ilk hafta maçında Hollanda ile Japonya 2-2 berabere kaldı.

2026 Dünya Kupası F Grubu'nun açılış maçında Hollanda ile Japonya karşı karşıya geldi. Dallas Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 berabere bitti. 

HOLLANDA İKİ KEZ ÖNE GEÇTİ ANCAK OLMADI

Mücadeledeki ilk gol 51. dakikada Van Dijk'tan geldi. Japonya'nın bu gole cevabı gecikmedi ve 57. dakikada Nakamura ile skor 1-1 oldu. Hollanda, bu golün ardından baskısını yeniden artırdı ve 64. dakikada Summerville ile yeniden öne geçti.  Japonya, 88. dakikada Kamada ile skoru bir kez daha eşitledi. Karşılaşmanın geri kalanında gol sesi çıkmadı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

İki ekip de bu sonuçla Dünya Kupası'na 1 puanla başladı. Hollanda, F Grubu'nda bir sonraki maçını 20 Haziran günü İsveç'e karşı yapacak. Japonya ise 21 Haziran günü Tunus ile mücadele edecek.

HOLLANDA'NIN SERİSİ SÜRDÜ

Hollanda, Japonya karşısında da Dünya Kupası’ndaki normal süredeki yenilmezlik serisini korudu. Portakallar, 2006’dan bu yana turnuvada normal süresi içinde oynadığı hiçbir maçı kaybetmedi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
ABD ve İran arasında barış anlaşması tamam: İmza töreni 19 Haziran'da İsviçre'de

Dünyanın beklediği anlaşma tamam: Savaş resmen sona erdi

Trump'tan İran ile varılan anlaşmanın ardından ilk açıklama: Hürmüz Boğazı açılacak, abluka kaldırılacak

Trump tüm dünyaya ilan etti! İşte anlaşmanın devreye giren iki maddesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mourinho'nun Real Madrid'e ilk transferini yaptı! 50 milyon Euro'luk anlaşma

Real Madrid'e ilk transferini yaptı! 50 milyon Euro'luk anlaşma
Kendisine tuhaf sorular soran adamı paylaştı: Bir kadına plajda nasıl yaklaşılmaz?

Plajda yanına yaklaşıp tuhaf sorular soran adamı böyle ifşa etti
Altında tarihi rekor beklentisi: JP Morgan hedefi açıkladı

Altında tarihi rekor beklentisi: Dev banka hedefi açıkladı
Kırgızistan'ın eski çalışma bakanı kurye oldu

Bir zamanlar Bakandı! Şimdi kapı kapı paket dağıtıyor

Hatay'da fuhuş operasyonu! Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı

Şehri ayağa kaldıran operasyon! Kadınların hepsi aynı ülkeden
Restoran tuvaletindeki gizemli butona basar basmaz hayatının şokunu yaşadı

Tuvaletteki gizemli butona basar basmaz hayatının şokunu yaşadı
Arjantinli tamircinin buluşu doğumda çığır açtı

Milyonlarca kadına umut olan cihazı geliştiren kişinin işi şaşırttı