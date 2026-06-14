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CHP’de iç hesaplaşma devam ediyor, Günaydın ve Başarır'ın odasındaki isimlikler kaldırıldı

CHP’de iç hesaplaşma devam ediyor, Günaydın ve Başarır'ın odasındaki isimlikler kaldırıldı
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CHP’deki genel merkez ile Meclis grubu arasındaki çekişmede yeni bir gelişme yaşandı. Tedbirli olarak ihraç istemiyle disipline sevk edilen Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır’ın Meclis’teki odalarının kapısında yer alan isimlikleri söküldü. Disiplin sevki nedeniyle görevleri sona eren iki ismin odalarını boşaltıp boşaltmadıklarının mesai başlangıcıyla netleşmesi bekleniyor.

CHP’de, ihraç istemiyle disipline sevk edilen grup başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır’ın Meclis’teki odalarının kapısındaki isimliklerinin Meclis tarafından kaldırıldığı öğrenildi. Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel'in haberine göre Başarır ile Günaydın’ın odalarını boşaltıp boşaltmadıkları ise yarın sabah mesainin başlamasıyla belli olacak.

YENİ HAFTA YENİ GELİŞMELERE GEBE 

Kılıçdaroğlu’nun, “boşaltılması” yönünde talepte bulunduğu Özgür Özel’in odasıyla ilgili Meclis Başkanlığı’nın nasıl bir tutum takınacağı da merak konusu. Bu konunun da hafta içinde netleşmesi bekleniyor. 

Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partide yaşanan grup-genel merkez çekişmesini nasıl sonlandıracağı merak konusu olmaya devam ederken, Merkez Yönetim Kurulu(MYK) kararıyla tedbirli olarak ihraç istemiyle disipline sevk edilen isimler arasında, grup başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır da yer alıyordu.

Milletvekilleri “tedbirli” olarak disipline sevk edildikleri için, parti adına üstlendikleri görevlerin de sona ermesi gerekiyor. Bu kapsamda Başarır ve Günaydın’ın grup başkanvekillikleri sona erdirilirken, ihraç istemiyle disipline sevk edilen diğer milletvekillerinin Meclis komisyonlarındaki görevlerinin sonlandırılacağı da parti gruplarına bildirildi. 

Kılıçdaroğlu yönetimi de ayrıca, Özgür Özel başta olmak üzere, CHP grubundaki odaların boşaltılması konusunda Meclis Başkanlığından talepte bulundu.

BAŞARIR VE GÜNAYDIN’IN İSİMLİKLERİ SÖKÜLDÜ

Meclis Başkanlığı, henüz Kılıçdaroğlu’nun bu talebi doğrultusunda Özgür Özel ve diğer isimlerin odalarının boşaltılması konusunda henüz işlem tesis etmezken, ihraç talebiyle “tedbirli” olarak disipline sevkleri nedeniyle Grup başkanvekillikleri düşen Başarır ve Günaydın’ın Meclis CHP grubundaki odalarının kapısından isimliklerinin çıkarıldığı öğrenildi. Ancak her iki ismin, odalarını boşaltıp boşaltmadıkları da yeni haftada mesainin başlamasıyla belli olacak.

ÖZGÜR ÖZEL’İN ODASI BOŞALTILACAK MI?

Kılıçdaroğlu’nun, “boşaltılması” yönünde talepte bulunduğu Özgür Özel’in odasıyla ilgili Meclis Başkanlığı’nın nasıl bir tutum takınacağı da merak konusu. Bu konunun da hafta içinde netleşmesi bekleniyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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