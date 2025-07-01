CHP Kurultay Davasında mutlak butlan ne demek? Mutlak butlan nedir, sebepleri nelerdir?

CHP Kurultay Davası sürecinde sıkça gündeme gelen "mutlak butlan" kavramı, hem hukuk çevrelerinde hem de kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Duruşma sürecini yakından takip eden birçok kişi, bu hukuki terimin ne anlama geldiğini ve davada hangi gerekçelerle dile getirildiğini merak ediyor. Peki, Mutlak butlan nedir, CHP Kurultay Davasında konuşulan Mutlak butlan sebepleri nelerdir? İşte, detaylar…

MUTLAK BUTLAN NEDİR?

CHP Kurultay Davası'yla birlikte gündeme gelen "mutlak butlan" kavramı, hukuk sistemimizde önemli bir yer tutuyor. Özellikle borçlar hukuku, medeni hukuk, idare hukuku ve ticaret hukuku gibi alanlarda sıkça karşılaşılan bu terim, hukuka aykırılığı açık ve kamu düzenine aykırı olan işlemlerin baştan itibaren geçersiz sayılması anlamına geliyor.

Latince karşılığı "null and void ab initio" olan mutlak butlan, işlem yapıldığı andan itibaren hiç hüküm doğurmamış sayılır. Bu tür işlemler, hiçbir şekilde geçerli hale gelmez ve mahkemeler tarafından re'sen (kendiliğinden) dikkate alınabilir.

CHP Kurultay Davasında mutlak butlan ne demek

MUTLAK BUTLAN HANGİ KANUNLARDA YER ALIYOR?

Mutlak butlan, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu gibi temel yasal düzenlemelerde açıkça tanımlanmıştır.

Türk Medeni Kanunu'nun 145. maddesi uyarınca; hısımlık ilişkisi bulunan kişilerin evlenmesi, mevcut bir evlilik varken yeni bir evliliğe kalkışılması veya sürekli olarak ayırt etme gücünün bulunmaması gibi durumlar, evliliğin mutlak butlanla hükümsüz sayılmasına neden olur.

Türk Borçlar Kanunu'nda ise sözleşmelerin geçerliliğiyle ilgili düzenlemeler yer alır. Eğer sözleşme konusu imkânsızsa, hukuka veya ahlaka aykırı bir içerik taşıyorsa, bu durumda sözleşme mutlak butlanla geçersiz kabul edilir (TBK m.27).

Mutlak butlan nedir

CHP DAVASINDA KONUŞULAN MUTLAK BUTLAN SEBEPLERİ NELERDİR?

CHP Kurultay Davası'nda gündeme gelen "mutlak butlan" sebepleri, kurultayın baştan itibaren geçersiz sayılmasına yönelik ciddi iddialara dayanıyor. Dava dosyasına yansıyan ve mahkemede değerlendirilen bu gerekçeler, hukuki olarak "kurultayın yok hükmünde" sayılması talebini içeriyor.

İşte CHP 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin dava kapsamında öne sürülen mutlak butlan gerekçeleri:

Usulüne Uygun Delegasyonun Oluşmaması:

Davacılar, kurultayda oy kullanan delegelerin seçiminin parti tüzüğüne ve yasalara uygun şekilde yapılmadığını, dolayısıyla delegasyon yapısının meşru temele dayanmadığını iddia ediyor. Bu durumun kurultayın hukuki geçerliliğini baştan sakatladığı öne sürülüyor.

Kurultay Çağrısının Usule Aykırı Yapılması:

Kurultayın zamanlaması, ilan süresi ve delege bilgilendirmesiyle ilgili prosedürlerin eksik ya da hatalı yürütüldüğü, usule aykırı bir şekilde toplanan kurultayın geçersiz olması gerektiği belirtiliyor. Bu da kamu düzenini ilgilendiren ciddi bir gerekçe olarak sunuluyor.

Mutlak butlan sebepleri nelerdir

Seçim Sürecinde İtirazlara Yer Verilmemesi:

Kurultay sırasında yaşanan teknik ve hukuki aksaklıklara ilişkin itirazların dikkate alınmadığı, hatta bazı itirazların tutanak altına alınmadığı ileri sürülüyor. Bu durumun seçim güvenliğini zedelediği ve adil bir oylama ortamının sağlanmadığı savunuluyor.

Kurultay Günü Tüzüğün Uygulanmaması:

Dava sürecinde mahkeme, 4-5 Kasım 2023 tarihinde yürürlükte olan CHP Parti Tüzüğü'nün tam metnini istemişti. Davacılar, kurultayda tüzük hükümlerine aykırı hareket edildiğini, bazı maddelerin ihlal edildiğini belirterek, bu ihlallerin de mutlak butlan sebebi olduğunu öne sürüyor.

Kamu Düzenine Aykırılık İddiası:

Mutlak butlanın temel gerekçelerinden biri olan kamu düzenine aykırılık, bu davada da ana dayanak olarak gösteriliyor. Kurultayın tüm bu ihlaller nedeniyle kamu düzenini zedelediği, demokratik meşruiyetini yitirdiği ve dolayısıyla hukuken geçersiz sayılması gerektiği iddia ediliyor.

Bu gerekçeler doğrultusunda, davacılar mahkemeden CHP Kurultayı'nın "mutlak butlan" ile geçersiz sayılmasına ve ilgili yönetim kadrolarının görevden alınmasına karar verilmesini talep ediyor.

Mahkeme henüz nihai kararını vermedi. Süreç yakından takip ediliyor ve alınacak karar, hem parti içi dengeler hem de siyaset gündemi açısından kritik önem taşıyor.