Turgut Ertop'un emek verdiği Benliahmet ağaçlandırması 55 yılda ormana dönüştü

Kars-Sarıkamış demir yolu hattında 1969-1974 yılları arasında görev yapan Turgut Ertop'un da emek verdiği Benliahmet İstasyonu çevresindeki ağaçlandırma çalışmaları, aradan geçen 55 yılda büyük bir ormana dönüştü.

Kars-Sarıkamış demir yolu hattında 1969-1974 yılları arasında görev yaptığı dönemde Benliahmet İstasyonu çevresindeki ağaçlandırma çalışmalarında yer alan emekli demiryolu çalışanı Turgut Ertop, yıllar önce toprakla buluşturdukları binlerce fidanın bugün büyük bir ormana dönüşmesinin gururunu yaşıyor. Dönemin çetin kış şartlarında demir yolunu karın etkilerinden korumak amacıyla başlatılan çalışmaları anlatan Ertop, dikilen ağaçların bölgeye kazandırdığı yeşilliğin yanı sıra yıllar içinde insanların yaşamına da değer kattığını belirtti.

"Kar bizim sırtımıza yağardı"

Turgut Ertop, Benliahmet İstasyonu'nun 55 yıl önceki haline değinerek, "O zaman kışlar çok yoğun geçerdi. Seneler önce bizim bir arkadaşımız vardı. Emekli olmak istiyordu. Fakat personel azlığından dolayı amiri de emekli olmasını istemiyor, biraz daha çalışalım, orası boşalmasın diyor. Bu konuşmayı görevlinin annesi duyuyor. Dışarıya çıkıyor ve diyor ki, 'Şefim, bırak benim oğlumu. Bugüne kadar kar benim çocuğumun omuzlarına yağdı. Artık bırak da kar yere yağsın' diyor. O dönemde kar bizim sırtımıza yağardı" ifadelerini kullandı.

"Bir pencerenin dışından karın yağışını hiç izleyemedim"

Yaklaşık 45 sene demiryollarında çalıştığını söyleyen Ertop, "Bir pencerenin dışından karın yağışını hiç izleyemedim. Şiirler yazarlar. Yağmurun, karın yağışına ama ben o duygu hiç bir zaman hissetmedim. Kar yağdığı zaman bizim üzerimize yağdı. Bu kar mücadelesi için de zaten bu çalışmalar yapıldı Sarıkamış ve Kars'ta. Demir yollarının kuruluş aşamasında demir yollarıyla yeşillik beraber gitmiştir. Demir yolları nerede varsa orada bir yeşillik vardır. Eleştiri olarak kabul etmeyin bunu. Bugün hızlı trenin çevresinde bir tane ağaç göremezsiniz. Yapılır, yapılmaz. Bugünden önyargılı davranmayayım" değerlendirmesinde bulundu.

Ertop, demir yollarının geçtiği güzergahlarda ağaçlandırma çalışmalarına önem verildiğini, Mersin'deki okaliptüs ağaçları ile Ladik-Samsun hattındaki çınar ağaçlarının da bu çalışmaların örnekleri olduğunu belirterek, Sarıkamış ve Selim'deki ağaçlandırmanın bugüne kadar gördüğü en büyük çalışmalardan biri olduğunu ifade etti.

"Demiryollarından karın vereceği zararı önlemek için de kar siperi olsun diye bu ağaçlandırma planlanmıştı"

Turgut Ertop, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bugün karayollarından giderseniz yol boyuna perdelenmiş betonlar dökerler. Onlar karayollarına karın gelmesini önlemek için yapılır. Demiryolları da uzun vadeli olması için, kültürel tahkimat namı altında ağaçlandırmaya önem vermişlerdir. Kars ve Sarıkamış kışın en yoğun geçtiği bir yerdir. Demiryollarından karın vereceği zararı önlemek için de kar siperi olsun diye bu ağaçlandırma planlanmıştı."

"Ruslardan kalan pompa binası vardı"

Turgut Ertop, amirlerine dikim sürecinde görüşlerini aktardığını ve uygun görüldüğünü dile getirerek, "Benliahmet İstasyonu'nu tercih nedenim. Orada su var. Cendere vardı. Orada trenler su alıyordu. Çünkü sadece 24 saate iki tren su alıyor. Bu suyun daha kuvvetli olması lazım. Buraya çok fazla ağaç dikeceğiz, buradaki suyun güçlenmesi için. Ruslardan kalan pompa binası vardı. Pompa binası suyu cendereye basan bir mekanizma. Onu biz faaliyete geçirdik. O faaliyete geçtiği zaman da bu çalışmalara biraz daha hız verdik. Ondan sonra ilk önceliği Benliahmet'e verdik" diye konuştu.

"17 bin ağaç dikildiğini tahmin ediyorum"

Dikilen ağaç tercihinin Kızılçam olduğun vurgulayan Ertop, "İlk dikilenlerle bilahare takviye olanlarla beraber 16-17 bin ağaç dikildiğini tahmin ediyorum. Bir şeye başlamışsanız bunun uzun vadeli olmasına siz inanmıyorsanız bu zaten başarıya ulaşmaz. Bugün bu başarıya ulaşmışsa demek ki biz o günde o fidanları dikerken bunların bu duruma geleceğini öngörmüşüz" şeklinde konuştu.

Fidan dikimi esnasında eleştirilere uğradıklarını belirten Turgut Ertop, "Biz o ağaçları dikerken de zaten çevreden bize söylenmeyen kalmadı. 'Devletin parasını buraya gömüyorsunuz. Bakın etrafında bir tane ağaç var mı?' Yazık değil mi bu çalışmaya?'. Bugün herhalde onların çoğu hayatta değildir ama olsalardı herhalde yüzleri kızardı demek istiyorum" açıklamasında bulundu.

"Bu ağacı diken adama bir şey der misiniz?' diye bir soru yönelttim onlara"

Turgut Ertop, Selim'e gittiğinde piknik yapan insanları gördüğünün altını çizdi ve bir anısını anlatarak, "O ağaçların dibinde insanları sere serpe oturmuş böyle piknik yaparken gördüğüm zaman ben zevklerin en büyüğünü, gururların en büyüğünü tattım. Arkadaşlar oralarda oturmuş. Dedim, 'Bu ağacı diken adama bir şey der misiniz?' diye bir soru yönelttim onlara. Dediler, 'Allah anasına babasına uzun ömür versin'. Dedim, 'Ya kendisine de bir şey söyleyin. Annesini, babasını ne karıştırıyorsunuz? Kendisine hiç mi bundan payı yok?' dedim. Dediler ki 'Amca sen mi diktin?'. O vesileyle tanıştım onlarla. Çok mutlu oldum" dedi.

Ertop, çocukları ve torunlarının yeşile karşı kendisinden daha duyarlı olduğunu ancak bugünün yaşam şartlarının doğayla iç içe olmalarını zorlaştırdığını belirtti. Onların ağaçlara zarar vermeyi büyük bir yanlış olarak gördüğünü ifade etti.

Turgut Ertop, hikayesinin COP31 İklim Zirvesi için örnek gösterilmesinden ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un paylaşmasından memnuniyet duyduğunu ancak çalışmanın gündeme gelmesinden dolayı bir yandan da rahatsızlık hissettiğini belirtti. Çalışmanın Devlet Demiryollarının emeğiyle hayata geçtiğini vurgulayan Ertop, Bakan Kurum'un gösterdiği vefanın kendisini mutlu ettiğini ifade ederek gençlere yeşili korumaları ve doğaya sahip çıkmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı