Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum Başkanlığında Kocaeli'nde Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi.

Marmara Belediyeler Birliğince Kocaeli'de düzenlenen Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum, Valimiz Sayın Aziz Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı,...

Marmara Belediyeler Birliğince Kocaeli'de düzenlenen Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum, Valimiz Sayın Aziz Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Bursa Valisi Yakup Canbolat, İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy, Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, Kocaeli Milletvekilleri; İlyas Şeker ve Cemil Yaman, Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, İzmir Milletvekili Murat Bakan, TBMM Çevre Komisyon Başkanı Muhammet Balta, TBMM Çevre Komisyon Başkan V. Muhammet Müfit Aydın, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, İlçe Belediye Başkanları, Daire müdürleri, çok sayıda Araştırmacı ve Akademisyenler katıldı.

Toplantının ardından Bakan Kurum toplantıda alınan kararlar ve Marmara Eylem Planı hakkında basına açıklamada bulunarak şunları kaydetti:

Eylem planının Marmara Denizimizin geleceğine katkı vermesini diliyorum diyerek sözlerine başlayan Bakan Kurum: "Marmara Denizimizin geleceği için önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Ortak akılla, samimiyetle, gayretle, birlik ve beraberlik içerisinde hazırladığımız Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'mızı istişare ettik ve son halini verdik. Burada hepimiz, ortak bir iradeyle; İstanbul Boğazı'mızı, Marmara Denizi'mizi kirliliğe, kaderine terk etmeyeceğiz dedik. El birliğiyle, iş birliğiyle gözbebeğimiz Marmara'yı kurtaracağız dedik. "

Bugün şehirlerimizi, insanımızı etkileyen; salgın, deprem ve iklim değişikliği olmak üzere üç önemli meselemiz var diyen ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutlayarak sözlerine devam eden Bakan Kurum: "2020 yılı bu üç meselenin neden olduğu sonuçlarla mücadele içinde geçti. Bugün konuştuğumuz müsilaj probleminin ana nedeni olan iklim değişikliğiyle mücadelenin yolu ve çözümü; çevre yatırımlarından, yeşil yatırımlardan geçmektedir. Millet bahçelerinden koruma projelerine, atık getirme merkezlerinden atıksu arıtma tesislerine, çevre yatırımlarından bisiklet yollarına kadar tamamladığımız onlarca projeyi milletimizin hizmetine sunduk. "

İstanbul, Kocaeli ve tüm kıyı şehirlerimizde yaygın bir kirlilik yaşıyoruz diyen Bakan Kurum: "Dünya'nın farklı noktalarında çeşitli sebeplerle zaman zaman ortaya çıkan Müsilaj problemi, deniz salyası sorunuyla karşı karşıyayız. Çözüm noktamız çok net. Hakikaten hepimizin, 84 milyonun, Marmara Bölgesinde yaşayan 25 milyon vatandaşımızın içini sızlatan o görüntüleri yok etmek. Marmara Denizi'mizi bir seferberlik anlayışıyla tertemiz hale getirmek ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin üzerinde bir vazifedir, bir borçtur. Bu anlamda; el birliği yapmak, güç birliği yapmak zorundayız. ve bir an evvel karasal, tarımsal ve gemi kaynaklı ne kadar farklı kirlilik türü varsa, ne kadar sebep varsa hepsini ortadan kaldırmaktır. "

Bakanlık olarak müsilaj sorununu, ilk andan itibaren titizlikle takip ettiklerini belirten Bakan Kurum: "300 kişilik ekibimizle, Marmara Denizi'nde 91 noktada, karada da tüm atık su arıtma ve katı atık tesislerinde, kirlilik kaynaklarında denetimlerimizi yaptık. Aldığımız örnekleri Çevre Laboratuvarımızda inceledik. ODTÜ Bilim gemimizle suyun altında ve üstünde 100 farklı noktadan numuneler aldık. 700'ü aşkın bilim insanı, kurum temsilcisi, STK ve belediye yetkilisinin katıldığı son yılların en geniş katılımlı çalıştayını yaptık. "

Süreci şeffaf ve katılımcı bir anlayışla, konunun tüm taraflarıyla istişare ederek yürüttüklerinin altını çizen Sayın Kurum: "Bu toplantıda çalıştayın sonuçlarını ele aldık. Yine katılımcılarımızın müsilaj sorunu kapsamında sundukları yeni çözüm ve önerileri dinledik. Yapılan bu istişarelerin, toplantıların sonunda Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'mızı hazırladık. Allah'ın izniyle bu eylem planlarımız kapsamındaki yatırımlarımızı yerel yönetimlerimizle birlikte 3 yıl içerisinde tamamlayacağız. Marmara Denizi'mizi; içerisindeki bin bir çeşit balıklarımızı, canlılarımızı koruyarak en saf, en duru, en temiz, en canlı haliyle geleceğe taşıyacağız. Ben bu duygu ve temennilerle sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. " dedi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları, tecrübeleriyle son hali verilen ve 22 maddeden oluşan Marmara Denizi Koruma Eylem Planı şu maddeler halinde açıklandı:

1. Marmara bölgesinde kirliliğin azaltılması ve izleme çalışmalarının yürütülmesi amacıyla; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilgili kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, sanayi odaları ve STK'lardan müteşekkil Koordinasyon Kurulu; Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde ise Bilim ve Teknik Kurulu oluşturulacak.

2. Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planı üç ay içerisinde hazırlanarak çalışmalar bu plan çerçevesinde yürütülecek.

3. Marmara Denizi'nin tamamını koruma alanı olarak belirleme çalışmaları başlatılacak, 2021 yılı sonuna kadar tamamlanacak.

4. Acil müdahale kapsamında 8 Haziran 2021 tarihinden itibaren, 7/24 esasıyla, Marmara Denizi'ndeki müsilajın bilimsel temelli yöntemlerle tamamen temizlenmesine yönelik çalışmalar başlatılacak.

5. Bölgede bulunan mevcut atıksu arıtma tesislerinin tamamı ileri biyolojik arıtma tesisine dönüştürülecek. Atıksuların ileri biyolojik arıtım yapılmaksızın Marmara Denizi'ne deşarjını engelleyici hedefler doğrultusunda çalışmalar yürütülecek.

6. Marmara Denizi'ne deşarj yapan atıksu arıtma tesislerinin deşarj standartları 3 ay içerisinde güncellenerek hayata geçirilecek.

7. Arıtılmış atıksuların mümkün olan her yerde yeniden kullanımı artırılacak, desteklenecek. Temiz üretim teknikleri uygulanacak.

8. Atıksu arıtma tesislerini gerektiği gibi işletmeyen OSB'lerin rehabilitasyon ve iyileştirme çalışmalarıyla ileri arıtma teknolojilerine geçişi hızlandırılacak.

9. Atıksu arıtma tesislerinin yapımı ve işletilmesini çok daha kolay hale getirmek için kamu-özel sektör işbirliği modelleri hayata geçirilecek.

10. Marmara Denizi'ne gemilerin atıksularının boşaltılmasının önlenmesine yönelik üç ay içerisinde düzenleme yapılacak.

11. Tersanelerde temiz üretim teknikleri yaygınlaştırılacak.

12. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde; alıcı ortama deşarj yapan atıksu arıtma tesislerinin tamamı 7/24 online izlenecek. Marmara Denizi'ndeki 91 izleme noktası 150'ye çıkarılacak. Türkiye Çevre Ajansı eliyle, Marmara Denizi ile ilişkili tüm havzalardaki denetimler uzaktan algılama, uydu ve erken uyarı sistemleri, insansız hava araçları ve radar sistemleri kullanılarak artırılacak.

13. Marmara Denizi kıyılarını kapsayacak şekilde Bölgesel Atık Yönetimi Eylem Planı ve Deniz Çöpleri Eylem Planı üç ay içerisinde hazırlanarak uygulamaya konulacak.

14. İyi tarım ve organik tarım uygulamaları ile basınçlı ve damlama sulama sistemleri yaygınlaştırılacaktır.

15. Marmara Denizi'yle ilişkili havzalarda, dere yataklarına yapay sulak alanlar ve tampon bölgeler oluşturularak kirliliğin denize ulaşması önlenecektir.

16. Zeytin karasuyu ve peynir altısuyu kaynaklı kirliliğin önlenmesi için, atık su azaltımını gerçekleştirecek teknolojik dönüşümler sağlanacaktır.

17. Fosfor ve yüzey aktif madde içeren temizlik malzemelerinin kullanımı aşamalı olarak azaltılacaktır. Organik temizlik ürünleri teşvik edilecektir.

18. Marmara Denizi'mizdeki tüm hayalet ağlar 1 yıl içerisinde temizlenecek.

19. Balıkçılık faaliyetlerinin ekosistem temelli yapılması sağlanacak, koruma alanları geliştirilecek.

20. Müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılara ekonomik destek sağlanacaktır.

21. Deniz kirliliğinin önlenmesi ve vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi amacıyla çalışmalar yapılarak, kamuoyunun bilgilendirecek bir platform oluşturulacak.

22. Soğutma suları ve termal tesislerden oluşan sıcak suların Marmara Denizine etkilerinin azaltılmasına yönelik tedbirler alınacak.

Basın açıklamasının ardından 22 Maddelik Marmara Denizi Koruma Eylem Planı hayırlı olsun dilekleriyle Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum, Vali Aziz Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikeya Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve ilgili paydaş protokol üyeleri tarafından imzaların atılmasıyla program son buldu.

Kaynak: Habermetre