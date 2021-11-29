Çatılar uçtu, deniz taştı, çamur yağdı! Fırtına İstanbul dahil pek çok ili perişan etti, uyarılar devam ediyor

İSTANBUL (Haberler.com) - Türkiye, güne rüzgar ve fırtınayla uyandı. Çeşitli illerimizden gelen haberler nedeniyle herkes büyük korku yaşarken, başta İstanbul, İzmir ve Bursa olmak üzere illerimize yönelik "Fırtına uyarısı" yinelendi. Vatandaşların sahil kıyılarına yaklaşmamaları tavsiye edildi.

İSTANBUL'DA ÇAMUR YAĞDI

Dünden bu yanalodosun etkili olduğu İstanbul bu sabaha da hareketli başladı. Kuvvetli rüzgar ve ara ara yağan çamur nedeniyle olumsuzluklar yaşandı. İstanbul'da sabah saatlerinde çamur yağdı. Otomobillerde yağan çamur nedeniyle lekeler oluştu.

KARŞIYAKA'DA DENİZ TAŞTI

İzmir'de dün akşam saatlerinde başlayan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 110 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle deniz ulaşımı aksadı, kentte vapur seferleri iptal edildi. Tam fırtına nedeniyle Karşıyaka ilçesi sahilinde deniz taştı. Çift yönlü bölünmüş yolun Karşıyaka- Konak istikametindeki kısmı tamamen suyla kaplanınca, sürücüler zor anlar yaşadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, itfaiye araçları ve su tankerleriyle bölgedeki suları temizlemek için çalışma başlattı. Denizde ise dev dalgalar oluştu.

GAZ BETONLAR AŞAĞI DÜŞTÜ

Yine İzmir'de şiddetli lodos nedeniyle tadilatta olduğu için kapalı olan 4 katlı otelin 3'üncü katının balkonundaki gaz betonlar sokağa düştü. Bu sırada yolda yürüyen bir kişi düşen gaz betonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, sokaktaki araçlarda da maddi hasar oluştu.

EDREMİT'TE 90 KİLOMETRE HIZLA ETKİLİ OLDU

Denizdeki hızı saatte 90 kilometreye ulaşan lodos, Edremit Körfezi'ne kıyısı bulunan Balıkesir'in Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Gömeç ile Havran ilçelerinde etkili oluyor.

KOCAELİ'DEN KORKUTAN GÖRÜNTÜLER

Kocaeli'de etkili olan fırtına nedeniyle İzmit Körfezi'nde vapur seferleri iptal edilirken, Körfez Hereke sahilinde kıyıya vuran dalgaların boyu 3 metreye ulaştı. Sahil bandında kıyıya vuran dalgalar nedeniyle yerler suyla kaplandı.

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