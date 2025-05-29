Büyükçekmece deprem risk haritası! Büyükçekmece depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi?

Büyükçekmece deprem riski haritası! İstanbul'un batısında konumlanan Büyükçekmece, son yıllarda artan konut projeleri ve nüfus yoğunluğu ile dikkat çekiyor. Ancak Marmara Denizi'ne yakın konumu nedeniyle olası büyük İstanbul depreminde nasıl etkileneceği merak konusu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin iş birliğiyle hazırlanan "Olası Deprem Kayıp Tahminleri Projesi" kapsamında 2020 yılında yayımlanan kitapçık, Büyükçekmece'nin deprem senaryoları karşısındaki zafiyet ve avantajlarını bilimsel verilerle değerlendiriyor.

BÜYÜKÇEKMECE DEPREM RİSK HARİTASI

Büyükçekmece'deki bina envanterine göre, ilçede toplam 31.343 bina bulunuyor. Bunların %52'si 2000 yılı sonrası inşa edilmişken, %44'ü 1980-2000 arası ve yalnızca %4'ü 1980 öncesi yapılmış. Binaların %87'si 1-4 katlı, %12'si 5-8 katlı, %1'i ise 9-19 katlı. Yapı türü açısından %91'i betonarme olan bu binaların, olası bir depremde nasıl etkileneceği detaylı biçimde analiz edilmiş.

Senaryo depremi olan Mw=7.5 büyüklüğündeki depremde:

Binaların %42'sinin hiç hasar görmeyeceği,

%30'unun hafif,

%21'inin orta,

%5'inin ağır,

%2'sinin ise çok ağır hasar göreceği tahmin ediliyor.

Bu verilere göre yaklaşık 8.696 bina orta ve üstü seviyede hasar alacak, yani potansiyel yıkım tehlikesi taşıyor.

Büyükçekmece İlçesi Vs30 Dağılımı

BÜYÜKÇEKMECE DEPREM BÖLGESİ Mİ, DEPREME DAYANIKLI MI?

Büyükçekmece, İstanbul genelinde deprem riski "orta seviyede" kabul edilen ilçeler arasında yer alıyor. Kitapçığa göre Mw=7.5 büyüklüğünde bir senaryo depreminde:

Yaklaşık 288 can kaybı,

154 ağır yaralı,

885 hastanede tedavi görecek yaralı,

Ve 1.754 hafif yaralı bekleniyor.

Bu tahminler, ilçenin özellikle sahil şeridi ve dolgu alanlara yakın kesimlerinin daha fazla etkileneceğini ortaya koyuyor. Yine de yapı stoğunun büyük kısmının 2000 sonrası yapılmış olması, bazı ilçelere kıyasla göreceli bir avantaj sağlıyor.

BÜYÜKÇEKMECE'DE DEPREM RİSKLİ MAHALLELER, DEPREME DAYANAKLI YERLER

Deprem riski açısından öne çıkan mahalleler:

Bahçelievler: 111 çok ağır hasarlı bina,

Güzelce: 174 çok ağır hasarlı bina ve 1.920 geçici barınma ihtiyacı,

Türkoba: 115 çok ağır hasarlı bina,

Ulus: 93 çok ağır hasarlı bina,

Fatih: 80 çok ağır hasarlı bina.

Can kaybı ve yaralanma riski en yüksek mahalleler:

Fatih: 16 can kaybı,

Güzelce: 16 can kaybı,

Türkoba: 16 can kaybı,

Ulus: 11 can kaybı.

Daha güvenli mahalleler arasında ise Çakmaklı, Ekinöba, Alkent 2000 ve Kamiloba gösterilebilir; bu bölgelerde hem bina hasarı hem de can kaybı tahminleri daha düşüktür.

BÜYÜKÇEKMECE DEPREM ZEMİN HARİTASI

Zemin koşulları, bir bölgedeki deprem etkisinin şiddetini doğrudan etkileyen önemli faktörlerden biridir. Büyükçekmece ilçesi için hazırlanan zemin profilleri, ortalama kesme dalgası hızı (Vs30) parametresine göre analiz edilmiştir.

Zemin yapısı bazı bölgelerde düşük Vs30 değerleri göstermektedir. Bu, o alanların zayıf zemin sınıfında yer aldığını ve depremin bu bölgelerde daha büyük ivmelerle hissedileceğini ifade eder. Marmara Denizi'ne yakın sahil şeridi ve dolgu alanları bu kapsamda en yüksek riskli zeminlere sahip alanlar arasında yer alır.