Meclis Başkanvekili Celal Adan'dan AK Partili vekile: Gevezelik yapma

TBMM Genel Kurulu, sosyal medyanın 15 yaş altına engellenmesi ve kadınların doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılmasını içeren, ilk 24 maddesi kabul edilen Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin ikinci bölümünü görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

YOKLAMA TALEBİ VE ARA KARARI

Genel Kurul’da Yeni Yol Partisi’nin hobi bahçelerine yönelik önerisi ele alınırken CHP Grubu yoklama talep etti. Yapılan yoklamada yeter sayısı bulunamayınca Adan birleşime yarım saat ara verdi. CHP sıralarından bu karara tepki yükselirken Adan, “Başka çare yok. Sayın Akbaşoğlu, arkadaşlar gelsin. Sayın Günaydın’a dünyayı versem beni incitmez ama bu sorunun muhatabı ben olmayayım” dedi.

“KATILMAYAN VEKİLLERİ KINIYORUM”

Aranın ardından yeniden toplanan Genel Kurul’da konuşan Adan, toplantıya katılmayan milletvekillerini eleştirerek, “Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimizin iradesini temsil eden, devlet kuran; hem kurucu hem Gazi Meclisimizi yönetiyoruz. Bugün görüşülen konu hem annelerimizi hem çocuklarımızı ilgilendiriyor. Yarım saat ara vermeye bizi mecbur bırakan, toplantıya katılmayan milletvekillerini kınıyorum” ifadelerini kullandı.

GENEL KURULDA TANSİYON YÜKSELDİ

Adan’ın konuşması sırasında AK Parti sıralarından gelen seslere tepki gösteren Adan, “Burada sizin babanızın çocuğu yok. Geleceksiniz, katılacaksınız” dedi. AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul ile yaşanan gerginlikte ise “Sen gelir misin buraya. Gel konuş gel. Söz vereyim sana. Gevezelik yapma” sözleri dikkat çekti.

CHP VE AK PARTİ ARASINDA KARŞILIKLI SÖZLER

Yoklamanın tekrarlanmasıyla yeter sayı sağlanırken tartışmalar sürdü. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, “Düzenlemeleri çorba yapacaksınız, sonra muhalefetten destek bekleyeceksiniz. Ben yoklama istiyorsam ve milletvekilleriniz yoksa, bazen 10 dakika, yarım saat, 1 saat veriliyorsa bunun nedenini anlarım; ama ayıp olmasın diye sorgulamam” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise eleştirilere yanıt vererek, “En ufak bir tereddüt yok. İlk yoklamalarda verilmesi gereken süre budur. 5 dakikada, 10 dakikada bir milletvekilinin halkla ilişkiler binasından buraya gelme ihtimali var mı? Mümkün değildir” ifadelerini kullandı. Genel Kurul, yeter sayının sağlanmasının ardından çalışmalarına devam etti.

Kaynak: ANKA