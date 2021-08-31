Büyük Zafer'in 99. yılı kurtuluşun şehri Kütahya'da gururla kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında, 30 Ağustos 1922'de kesin zaferle sonuçlanan Başkomutan Meydan Muharebesi'nin 99. yıl dönümü topraklarımızın düşman işgalinden kurtarılıp, Türkiye'nin temellerinin atıldığı Kütahya'da büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında, 30 Ağustos 1922'de kesin zaferle sonuçlanan Başkomutan Meydan Muharebesi'nin 99. yıl dönümü topraklarımızın düşman işgalinden kurtarılıp, Türkiye'nin temellerinin atıldığı Kütahya'da büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandı. ZAFER ABİDESİ'NE ÇELENK SUNULDU Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Taarruz'u yönettiği ve Başkomutan Meydan Muharebesi ile Türk ordusunun kesin zafer kazandığı Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Zafertepeçalköy'deki kutlamalar Zafer Abidesi'nde başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kütahya Valisi Ali Çelik, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Zafer Abidesi'ne çelenk sundu. Çelenklerin sunulması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. ARAZİ TANITILDI, HAREKAT ANLATILDI Bayrağın göndere çekilmesi ve Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz'ün konuşmasının ardından bir subay araziyi tanıtıp, harekatı anlattı. Daha sonra binlerce gencin katılımıyla "Büyük Zafer Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Binlerce gençle birlikte tören alanına gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Vali Ali Çelik, Vali Gökmen Çiçek, milletvekilleri ve protokol üyeleri Kurtuluş Savaşı'nın anlatıldığı tiyatro oyununu izledi. BAKAN VARANK VE VALİ ÇELİK HALKI SELAMLADI Törende; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Vali Ali Çelik, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz ile Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık tarafından tören birlikleri denetlenerek, halkın bayramı kutlandı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende İstanbul Gençlik Merkezleri gönüllüsü, 2014 yılı Kur'an-ı Kerim-i güzel okuma birincisi Hafız Alpcan Çelik'in Kur'an-ı Kerim okudu. İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın tüm şehitlerimiz için dua etmesinin ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Ahmet Asım Okat bir konuşma yaptı. VALİ ALİ ÇELİK: GENÇ TÜRK CUMHURİYETİ'NİN ÖLÜMSÜZ YAŞAYIŞI BURADA TAÇLANDIRILDI Okat'ın ardından Kütahya Valisi Ali Çelik kürsüye geldi. Vali Çelik konuşmasına; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1924 yılında, Zafertepeçalköy'de, Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı'nda yaptığı "Yeni Türk devletinin, genç Türk Cumhuriyeti'nin temeli burada sağlamlaştırıldı, ölümsüz yaşayışı burada taçlandırıldı. Bu alanda akan Türk kanları, bu göklerde uçuşan şehit ruhları, devletimizin, cumhuriyetimizin ölümsüz koruyucularıdır. " sözleriyle başladı. "BÜTÜN KAHRAMANLARIMIZI SAYGIYLA YAD EDİYORUM" Vatan uğruna şehit düşen kahramanlara Allah'tan rahmet dileyen Vali Çelik, "Bu eşsiz zaferi bizlere armağan eden, bu cennet toprakları bizlere vatan kılan ve vatan kalmasını sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Kocatepe'den, Dumlupınar'a, PKK ile mücadeleden 15 Temmuz'a bütün kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum" dedi.

"BU MİLLETİN EVLADI OLMAKTAN ONUR VE GURUR DUYUYORUM"

30 Ağustos'un bağımsızlık tutkusuyla şaha kalkan bir milletin onurlu, haklı ve en insani destanı olduğunu söyleyen Vali Çelik, "Bu zafer; 11 yıl sonra bu topraklarda kavuştuğu oğlu Onbaşı Mehmed'in kollarında şehit düşen Çetmili Kara Ali Çavuş'un; 2 bin düşman askerini esir alıp düşman toplarını ele geçirmek üzere tekrar hücuma geçtiği sırada askerleriyle şehit düşen ve şehadetinden sonra binbaşılığa terfi ettirilen Yüzbaşı Harputlu Şekip Efendi'nin, namus ve şerefini korumaya ant içtiği bayrağını şehit olduğunda dahi yere düşürmeyen şehit sancaktarımızın zaferidir. 11 yaşında şehadet şerbetini içen Süleyman'ın, 13 yaşında ölümsüzlüğü tadan Ali'nin, Halil kızı Zeynep'in, Ahmet kızı Ayşe'nin; Musul'dan, Diyarbakır'dan, Adana'dan, Sivas'tan, Afyon'dan, Uşak'tan; yurdun dört bir yanından gelen ve "Ya İstiklal ya Ölüm" parolasıyla hayatını bağımsızlığın yoluna seren nice vatan evlatlarının zaferidir. Yani 30 Ağustos asil milletimizin asla esir edilemeyeceğini, semaları süsleyen şanlı bayrağımızın asla indirilemeyeceğini ve gök kubbeyi çınlatan ezan seslerinin asla dindirilemeyeceğini bütün dünyaya ilan eden bir diriliş fermanıdır. Bu zaferi kazanan bir milletin evladı olmaktan onur ve gurur duyuyorum" diye konuştu. "HER BİRİNİZ ŞEHİT SANCAKTAR, ŞERİFE BACISINIZ…" Gençlere de seslenen Vali Çelik, "Her biriniz bir Şehit Sancaktar, Yüzbaşı Şekip Efendi, Çetmili Kara Ali Çavuş, Halide Edip, Halime Çavuş, Kara Fatma, Şerife Bacısınız… İnanıyor ve biliyoruz ki sizler bu kutsal emanete, vatana, memlekete hakkıyla sahip çıkacak; Türkiye Cumhuriyeti'ni daha da güçlendirerek geleceğe taşıyacaksınız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi: 'İstikbal sizsiniz! Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve devam ettirecek sizlersiniz. ' ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptığı konuşmada, bağımsızlığı söz konusu olduğunda Türk milletinin neler yapabileceğinin en güzel örneklerinden birinin 30 Ağustos Zaferi olduğunu söyledi. Türk milletinin 99 yıl önce, imanla beslenen vatan sevgisinin engel tanımadığını yedi düvele gösterdiğini anlatan Varank, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andı.

BAKAN MUSTAFA VARANK: MİLLİ SANAYİ İNŞA EDİYORUZ Bugün artık açık cephe savaşları yerine terör piyonları, ekonomik saldırılar ve vekalet savaşları ile Türkiye'nin sıkıştırılmaya çalışıldığını dile getiren Bakan Varank, "99 yıl önce kısıtlı imkanlarla destan yazan Türkiye, bugün dünya standartlarında teknolojilerle ve yöntemlerle vatan savunması yapıyor. Hamdolsun teknolojik kapasite ve kabiliyetleriyle her türlü savunma ürününü üretebilen, parmakla gösterilen bir ülkemiz var. Kendi söküğünü kendisi dikebilme yetkinliğine erişmiş bir Türkiye var. Bunu hazmedemeyenlerin ülkemiz üzerinde sinsi oyunlar oynadığını ve türlü ambargolar uygulayarak egemenlik haklarımıza saldırdığını biliyoruz. Ülkemizi böyle ucuz yöntemlerle doğru bildiğinden döndürebileceğini sanan zavallılar şunu çok iyi bilmeliler ki artık eski Türkiye yok. Geçmişte tüm gücümüzle savunduğumuz vatanımızı bugün de topumuzla tüfeğimizle, tankımızla, İHA'larımızla, SİHA'larımızla, helikopterlilerimizle ve savaş uçaklarımızla savunacağız. Özellikle yeni teknolojimizle savunacağız. Bugün Cumhurbaşkanımız liderliğinde ortaya koyduğumuz Milli Teknoloji Hamlesi ışığında yerli ve milli bir sanayi inşa ediyoruz. Torunlarımıza bırakacağımız büyük ve güçlü Türkiye'nin temellerini sağlamlaştırıyoruz. Bakınız savunma sanayimizin geldiği nokta bizleri hem gururlandırıyor hem de heyecanlandırıyor" dedi.

GÖKYÜZÜNE ÇELİKTEN KUBBELER ÖRÜYORUZ Dünyada söz sahibi olabilmenin yolunun savunma sanayisinden geçtiğine dikkati çeken Varank, "Bu bağlamda iktidara geldiğimiz 2002 yılından itibaren savunma sanayine çok büyük yatırımlar yaptık. Bundan 19 yıl önce yüzde 20'lerle başlayan yerlilik oranlarımız, şu anda yüzde 80'lere yaklaştı. Hamdolsun vatan savunmasında hava, kara ve deniz gücümüz giderek artıyor. Karada Altay tanklarımız, denizde MİLGEM'lerimizle vatanımızın bekçiliğini yapıyoruz. ANKA'lar, TB2'ler ve şimdi de Cumhurbaşkanımızın dün teslimatını gerçekleştirdiği AKINCI'larla gökyüzüne çelikten kubbeler örüyoruz. Malumunuz AKINCI, yazılımından elektroniğine, mekaniğinden aerodinamiğine kadar, tümüyle Türk mühendislerimiz tarafından tasarlanıp üretildi. Bu teknoloji harikası robot uçak, kapasitesi ve görev gücü dolayısıyla ülkemizi dünya İHA liginde ilk 3 ülke arasına sokacak" diye konuştu.

SAVUNMA SANAYİMİZİ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ İnsansız hava araçlarının göklerdeki ezici üstünlüğünü birilerinin göremediğini anlatan Varank, "Biz 'Dünya, F-35'leri değil Türkiye'nin geliştirdiği savaşan İHA'ları konuşacak' dediğimizde ses dış dünyadan değil maalesef ülkemizden geliyor. 'Böyle bir şey olamaz' diyorlar, dar ufuklarıyla dünyadaki büyük değişimleri göremiyorlar ama bugün geldiğimiz noktada tüm dünya bizim söylediklerimizi teyit ediyor. Şahsen bir kere daha üstüne basa basa ifade etmek istiyorum; önümüzdeki dönem, yeni nesil insansız ve otonom hava araçlarının gökleri domine ettiği bir dönem olacak. Bu teknolojilerde önde gelen ülkeler, dünya siyasetini de şekillendirecekler. Türkiye de insansız hava aracı teknolojilerindeki oyun kurucu rolüyle gündemi tayin eden bir ülke olacak. Vatanımızı esir etme çabası içinde olanların heveslerini kursaklarında bırakacağız. Bunu da hamasetle değil, yerli ve milli savunma sanayimizle başaracağız. Savaşmak için değil, barış içinde yaşamak için savunma sanayimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 30 Ağustos Büyük Zafer Koşusu'nda dereceye giren sporcuların ödülleri Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından verildi. TÜRK YILDIZLARI VE SOLOTÜRK NEFES KESTİ Şiirlerin ve türkülerin seslendirildiği kutlama töreni SOLOTÜRK gösterisiyle devam etti. Gökyüzündeki sarsılmaz gücümüz SOLOTÜRK'ün nefes kesen gösterisi ilgiyle izlendi. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, tören birliklerinin geçişiyle sona erdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kütahya Valisi Ali Çelik ile protokol üyeleri törenin ardından Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret ederek dua etti. Kutlama törenlerine; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Kütahya Valisi Ali Çelik, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in yanı sıra AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile il ve ilçe protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: Habermetre