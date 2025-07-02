BURSA'DA DEPREM SON DAKİKA || 2 Temmuz 2025 az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi SON depremler listesi!

2 Temmuz 2025 Çarşamba günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>Son dakika deprem Bursa'da nerede oldu? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

Kandilli Rasathanesi son depremler

BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU? - SON DAKİKA

Bugün, 2 Temmuz 2025 sabah saatlerinde, Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem, çevre illerde de hissedildi ancak şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybı rapor edilmedi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, gelişmeleri takip ederek bölgede olası artçı sarsıntılar konusunda uyarılarda bulunuyor.

AFAD Bursa'da deprem mi oldu

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

AFAD son depremler