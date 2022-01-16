Bücür Cadı'nın Zelişi'ne bir de şimdi bakın! Değişimiyle hayran bırakıyor
Bir döneme damga vuran Bücür Cadı dizisinde Zeliş karakteriyle hafızalara kazınan Merve Erdoğan, büyüdü güzel bir genç kız oldu. Güzel oyuncunun değişimi ise görenleri hayran bırakıyor.
2000'li yıllara damga vuran Bücür Cadı'nın Zeliş'i son haliyle görenleri adeta büyülüyor. Ekranlarda büyüyen Merve Erdoğan son olarak "Tövbeler Olsun" dizisinde rol almıştı.
Pandemi döneminde sessiz sakin bir hayat yaşayan güzel oyuncu 2020'de evlendiği rol arkadaşı Mert Carim ile ara ara aşk pozlarını paylaşıyor. Zeliş karakteriyle tanıdığımız güzel oyuncunun değişimi ise bir kez daha hayran bıraktı.
22 Haziran 1991 yılında Niğde'de doğan Merve Erdoğan, daha sonra ailesiyle beraber İstanbul'a yerleşti. Bücür Cadı dizisiyle kameralar karşısına geçen oyuncunun bu diziyle, çocuk yaşlarda yıldızı parladı.
Erdoğan, Özel Moda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdikten sonraKadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü kazandı ve mezun oldu.
1999- Bücür Cadı
2006- Beşinci Boyut
2007-2012- Arka Sıradakiler
2011-2012- Bir Ömür Yetmez
2013- Emret Komutanım Yeniden
2013- Sevdaluk
2016/ 2019- Aşk ve Mavi