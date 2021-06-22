BOYNER HABERLERİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Haberler ›› Boyner Haberleri
Facebook'ta Paylaş
Twitter'da Paylaş
Instagram'da Takip Et
Rss Haberler RSS
Sitene Ekle

Boyner Haberleri

Boyner haber, Boyner son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Boyner: Habermetre, 'Babalar Günü' medya yansımalarını raporladıBoyner - Dün

Habermetre, "Babalar Günü" medya yansımalarını raporladı

Boyner: A.C.E AWARDS'TA MÜŞTERİ DENEYİMİNİ EN İYİ YAŞATAN MARKALAR ÖDÜLLENDİRİLDİBoyner - Dün

A.C.E AWARDS'TA MÜŞTERİ DENEYİMİNİ EN İYİ YAŞATAN MARKALAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Boyner: Bodrum'da 3 saatte kapıya teslimat hizmeti verilecekBoyner - 16.06.2021

Bodrum'da 3 saatte kapıya teslimat hizmeti verilecek

Boyner: Decathlon SANKO Park'taBoyner - 15.06.2021

Decathlon SANKO Park'ta

Boyner - 15.06.2021
Tuvana Büyükçınar'dan Boyner'e özel koleksiyon
Moda tasarımcısı Tuvana Büyükçınar, Boyner'e yeni sezonda Boyner için birbirinden tarz yaza uygun 30 parçadan oluşan Beach in the City konseptinde kapsül bir koleksiyon hazırladı.
Boyner - 14.06.2021
Rekabet Kurulu bazı devralma ve birleşme işlemlerine onay verdi
Doğan Ailesi ve Turkcommerce B.V'nin ortak kontrolünde olan D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Hanzade Vasfiye DOĞAN BOYNER'e devredilmesi işlemine onay verildi.
Boyner: Giyim markasından Babalar Günü'ne özel reklam filmi: Babası KılıklıBoyner - 14.06.2021

Giyim markasından Babalar Günü'ne özel reklam filmi: Babası Kılıklı

Boyner: Sihirli Annem Yosun kim? Sihirli Annem'de Yosun karakterini canlandıran Emine Ün kimdir, kaç yaşında? Emine Ün dizileri filmleri nelerdir?Boyner - 14.06.2021

Sihirli Annem Yosun kim? Sihirli Annem'de Yosun karakterini canlandıran Emine Ün kimdir, kaç yaşında? Emine Ün dizileri filmleri nelerdir?

Boyner: Derin Mermerci kendi markasını kurmak için kolları sıvadıBoyner - 11.06.2021

Derin Mermerci kendi markasını kurmak için kolları sıvadı

Boyner: Plastik tüketiminin sınırlandırılması için imzalar atıldıBoyner - 10.06.2021

Plastik tüketiminin sınırlandırılması için imzalar atıldı

A.C.E AWARDS'TA MÜŞTERİ DENEYİMİNİ EN İYİ YAŞATAN MARKALAR ÖDÜLLENDİRİLDİ
Boyner - 09.06.2021
Boyner'den Babalar Günü için farklı hediye seçenekleri
Boyner, Babalar Günü için farklı hediye seçenekleri sunuyor.
Boyner: Koş koşabildiğin kadar!Boyner - 05.06.2021

Koş koşabildiğin kadar!

Boyner: Pandemi ile birlikte AVM'lerden açık tarihi çarşıya kaçış varBoyner - 04.06.2021

Pandemi ile birlikte AVM'lerden açık tarihi çarşıya kaçış var

Boyner: Boyner Grup, 2020 yılı sürdürülebilirlik raporunu yayımladıBoyner - 01.06.2021

Boyner Grup, 2020 yılı sürdürülebilirlik raporunu yayımladı

Boyner - 31.05.2021
Farklı mutfak lezzetleri aynı sofrada buluşuyor
Boyner, farklı mutfak lezzetlerini bir arada sunduğu gurme kategorisini hayata geçirdiğini açıkladı.
Boyner - 28.05.2021
GÜNDEM ÖZETİNE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Camisi Açılış Programı'na katılacak.
Boyner: Derin Mermerci'nin Boyner için hazırladığı özel koleksiyona ilgiBoyner - 25.05.2021

Derin Mermerci'nin Boyner için hazırladığı özel koleksiyona ilgi

Boyner: 'Çılgın Kelebek' indirimi başladıBoyner - 24.05.2021

'Çılgın Kelebek' indirimi başladı

Boyner - 24.05.2021
Boyner'den "Çılgın Kelebek" indirimi
Boyner'in "Çılgın Kelebek" kampanyası kapsamında, tüketiciler yüzde 50 net indirimle veya Hopi ile yüzde 50 "paracık" kazanarak, avantajlı yaz alışverişi yapma imkanı yakalıyor.
Boyner - 21.05.2021
Arzum'a iki yeni bağımsız yönetim kurulu üyesi
Yeni bağımsız yönetim kurulu üyesi Elif Ateş Özpak, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1992'de mezun olmasının ardından 1994'te başladığı Pekin & Pekin Hukuk Bürosu'na 2019'da ortak oldu. 2000 yılında Harvard Ünivesitesi Uluslararası Ticaret Programı'nı (PIL) tamamlayan Özpak, 2001-2005 yılları arasında Turkcell'in kurumsal hukuk müşavirliği görevini üstlendi. 2004-2008 yılları arasında Taboğlu, Ateş, Demirhan Hukuk Bürosu'nda hissedar ortak oldu. Halihazırda Kybele Consulting Limited UK'de yönetici ortak, Globalturk Capital'da ortak, Crescent Capital CETF'de (Temiz Enerji Fonu) kurucu ortak, BN Telekom 11880 ve bulurum.com'da kurucu ortak olarak görev yapıyor. Özpak, son 12 yıl içinde Unico Sigorta (eski Aviva Sigorta) bağımsız yönetim kurulu üyesi (2019), Boyner Grup bağımsız yönetim kurulu üyesi (2012-2017), Kuzeykaya Elektrik Üretim A.
Boyner: Kendi küçük, tarzımıza katkısı büyükBoyner - 15.05.2021

Kendi küçük, tarzımıza katkısı büyük

Boyner: Ozan Tufan 12 milyona ev aldı! Taşınmak için gün sayıyorlar...Boyner - 07.05.2021

Ozan Tufan 12 milyona ev aldı! Taşınmak için gün sayıyorlar...

Boyner: Vatandaşın maaşı evine götürülüyorBoyner - 07.05.2021

Vatandaşın maaşı evine götürülüyor

Boyner: Ozan Tufan kesenin ağzını açtı! Aldığı evin fiyatı dudak uçuklattıBoyner - 07.05.2021

Ozan Tufan kesenin ağzını açtı! Aldığı evin fiyatı dudak uçuklattı

Boyner: Boyner'de üst düzey atamaBoyner - 06.05.2021

Boyner'de üst düzey atama

Boyner: Boyner, 'Anneler Günü' Reklam Filminde 'Anne Sözü Dinleyin' diyorBoyner - 03.05.2021

Boyner, "Anneler Günü" Reklam Filminde "Anne Sözü Dinleyin" diyor

Boyner: Hopi 6'ncı yılını yeni özelliklerle kutlayacakBoyner - 27.04.2021

Hopi 6'ncı yılını yeni özelliklerle kutlayacak

Boyner - 26.04.2021
Nurçin Koçoğlu, CMO Digital Summit'e katıldı
Avrupa'nın farklı ülkelerinden 50'ye yakın pazarlama profesyonelinin katıldığı CMO Digital Summit'te Türkiye'den sadece Boyner Büyük Mağazacılık Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nurçin Koçoğlu yer aldı.
Boyner: Ezgi Mola'nın giyim markası, yaz koleksiyonu ile satışa sunulduBoyner - 25.04.2021

Ezgi Mola'nın giyim markası, yaz koleksiyonu ile satışa sunuldu

Boyner - 22.04.2021
Boyner, Dockers ve Ecording'den "doğa dostu" iş birliği
Boyner'in Dockers ve sosyal girişim ecording ile yaptığı iş birliği kapsamında, Boyner mağazaları ve "boyner.com.tr"den satın alınan her Dockers ürünü doğaya tohum olarak dönecek.
Boyner - 20.04.2021
Ezgi Mola'nın giyim koleksiyonu "Ezomola" Boyner'de satılacak
Boyner, Ezgi Mola'nın uzun zamandır üzerinde çalıştığı "Ezomola" koleksiyonunu modaseverlerle buluşturuyor.
Boyner: Hopi'de üst düzey atama; CEO Yalın Özcan olduBoyner - 19.04.2021

Hopi'de üst düzey atama; CEO Yalın Özcan oldu

Boyner - 15.04.2021
Samsung Electronics Türkiye'de iki atama
2004 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olan Erkut Gündüz ise 2011-2012 yılları arasında Turquality kapsamında Koç Üniversitesi Executive MBA Yönetici programına katıldı. Kariyerine İhracat Müşteri Temsilcisi olarak başlayan Gündüz, 2008 yılında Yurtdışı Satış ve Pazarlama Müdürü olarak katıldığı Boyner Holding bünyesinde, sırasıyla Strateji ve İş Geliştirme Müdürü, İhracat Satış ve Pazarlama Müdürü ve E-ticaret ve Çoklu Kanal Müdürü olarak görev aldı.
Boyner - 09.04.2021
Boyner'den ilkbahar yaz sezonu için "SELMACILEK X BOYNER" koleksiyonu
Boyner, moda dünyasının başarılı tasarımcılarından Selma Çilek'in özel olarak hazırladığı "SELMACILEK X BOYNER" koleksiyonu ile yeni sezona hazır.
Boyner - 02.04.2021
Türkiye Hayat Emeklilik'ten "Ara Ödeme Kampanyası" fırsatı
Kampanya kapsamında yapılacak çekiliş sonucunda, 1 kişiye Iphone 12 Pro Max 128 GB, 3 kişiye Ipad Pro 11 inc 512 GB, 10 kişiye Apple Watch 6, 10 kişiye Airpods Pro, 25 kişiye 1.000 TL değerinde Boyner hediye çeki hediye edilecek.
Boyner: Melodi Çorumlu 'Plaza hayatını bırakıp, kendi işimi kurdum'Boyner - 02.04.2021

Melodi Çorumlu "Plaza hayatını bırakıp, kendi işimi kurdum"

Boyner: Simone Kaslowski, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yeniden seçildiBoyner - 30.03.2021

Simone Kaslowski, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yeniden seçildi

Boyner - 30.03.2021
Simone Kaslowski yeniden TÜSİAD Başkanı seçildi
TÜSİAD'ın Yönetim Kurulu asil üyeleri ve sorumlu oldukları yuvarlak masalar: Simone Kaslowski, Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Parlamento ve Kamu Kurumları ile İlişkiler Eş Başkanı Enerji ve Çevre Yuvarlak Masası Başkanı Mehmet Tara, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Sayman / Üyeler ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Balkır, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Sanayi Politikaları Yuvarlak Masası Başkanı Barış Oran, Üye / Ekonomi ve Finans Yuvarlak Masası Başkanı Batu Aksoy, Üye / Kalkınma Politikaları Yuvarlak Masası Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Üye / Yatırım Ortamı Yuvarlak Masası Başkanı İrem Oral Kayacık, Üye / Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masası Başkanı Nüket Küçükel Ezberci, Üye / Sosyal Politikalar Yuvarlak Masası Başkanı Önder Sezgi, Üye / Parlamento ve Kamu Kurumları ile İlişkiler Eş Başkanı Serkan Sevim, Üye / Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Başkanı B.Can Yücaoğlu, Üye / Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Başkanı Ebru Dicle, Üye / Genel Sekreter TÜSİAD Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Oya Narin İzel Levi Coşkun Emre Eczacıbaşı Cem Tüfekçi Elvan Ünlütürk Serpil Veral Meltem Akol Azmi Gümüşlüoğlu Öget Kantarcı Özgür Tanrıkulu Perihan İnci Cevdet Alemdar TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı (2021-2022) Tuncay Özilhan (Başkan) Ömer M. Koç (Başkan Yardımcısı) Arzuhan Doğan Yalçındağ (Başkan Yardımcısı) N. Ümit Boyner (Başkan Yardımcısı) Ömer Aras (Başkan Yardımcısı) Agah Uğur (Sekreter) Tayfun Bayazıt (Sekreter) TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski'nin özgeçmişi: İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Simone Kaslowski ABD'de Clark Worcester Üniversitesi'nden 1984 yılında mezun olduktan sonra, 1985 yılında aile şirketi olan Organik Kimya İstanbul'da satış bölümünde göreve başladı.
Boyner - 25.03.2021
Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde aile şirketlerinin geleceğe taşınması tartışıldı
Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde düzenlenen ve moderatörlüğünü Bank of America Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Banu Başar'ın yaptığı "Kurumsal Yönetimde Dönüşüm Zamanı" panelinde Aile Şirketi Danışmanı ve Resilience of A Hundred Years Family Business Kitabı'nın yazarı Dennis Jaffe, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Anadolu Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Hurşit Zorlu, Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin ve Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner yer aldı.
Boyner: Stars Of Region'ın kazanan girişimleri ödüllendirildiBoyner - 24.03.2021

Stars Of Region'ın kazanan girişimleri ödüllendirildi

Boyner: Dünyanın önde gelen değişim liderleri, imece summit'te buluştuBoyner - 18.03.2021

Dünyanın önde gelen değişim liderleri, imece summit'te buluştu

Boyner - 18.03.2021
"imece summit"te "salgın sonrası değişim" konusu ele alındı
"Değişimin hızıyla ilgili algım çok değişti" Boyner Grup Yönetim Kurumlu Üyesi Ümit Boyner de salgın öncesinde var olan düzeni iyileştirmeye, düzeltmeye ve sürdürülebilir geleceği inşa etmeye odaklandıklarını ancak salgınla birlikte durumun bireysel, toplumsal, sektörel ve global olarak hayatta kalma mücadelesine dönüştüğünü söyledi.
Boyner: Elçin Sangu yeni projeye kadar kendini eve kapattı!Boyner - 15.03.2021

Elçin Sangu yeni projeye kadar kendini eve kapattı!

Boyner - 12.03.2021
Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödül Töreni yapıldı
Ayrıca, TÜHİD ve KAGİDER-Türkiye Kadın Girişimciler Derneği iş birliğiyle bu yıl dördüncü kez verilen "TÜHİD-KAGİDER 1e1 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" Ödülü'nün sahibi de Boyner Grup'un "Boyner Grup 8 Mart Kampanyası" projesi oldu.
Boyner: Akın Öngör, Prof. Dr. Emre Alkin'in konuğu olacakBoyner - 11.03.2021

Akın Öngör, Prof. Dr. Emre Alkin'in konuğu olacak

Boyner: Güler Sabancı medyada da zirvede!Boyner - 08.03.2021

Güler Sabancı medyada da zirvede!

Boyner: Tarihte bugün ne oldu? 7 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 7 Mart'ta yaşananlar!Boyner - 07.03.2021

Tarihte bugün ne oldu? 7 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 7 Mart'ta yaşananlar!

Boyner: Ümit Boyner: Tek kanatlı kuşların uçması mümkün değilBoyner - 06.03.2021

Ümit Boyner: Tek kanatlı kuşların uçması mümkün değil

Boyner: Tarihte bugün ne oldu? 6 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 6 Mart'ta yaşananlar!Boyner - 06.03.2021

Tarihte bugün ne oldu? 6 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 6 Mart'ta yaşananlar!

Boyner - 05.03.2021
Son dakika haberi | Uludağ Ekonomi Zirvesi ilk kez hibrit olarak gerçekleştirilecek
Boyner Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, Bunge Gıda Türkiye Ülke Lideri Turgut Yeğenağa, BSH Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Sığın, Citibank Türkiye Genel Müdürü Emre Karter, Deloitte Danışmanlık Lideri Hakan Göl, Doğan Holding CEO'su Çağlar Göğüş, Doğan Holding Otomotiv Grubu Genel Müdürü Kağan Dağtekin, Doğanlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, Enerji Ticareti Derneği (ETD) Yönetim Kurulu Başkanı ve Doğan Enerji CEO'su Burak Kuyan, Esas Holding Başkan Yardımcısı Emine Sabancı Kamışlı, FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, Ford Otosan CEO'su Haydar Yenigün, Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, Girişimci Sina Afra, Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu, Hummingbird Ventures Yönetici Ortağı Fırat İleri'nin de zirveye katılım sağlaması bekleniyor.
12345678910
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker İlham Aliyev Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Burak Elmas Burak Yılmaz Merih Demiral Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Boyner Haberleri | Boyner Haber - Haberler - Boyner haberleri, son dakika boyner haber ve gelişmeleri burada. Habermetre, Babalar Günü medya yansımalarını raporladı.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 10:54:51. #1.15#

title