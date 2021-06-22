BOYNER HABERLERİ

Boyner - 15.06.2021
Tuvana Büyükçınar'dan Boyner'e özel koleksiyon
Moda tasarımcısı Tuvana Büyükçınar, Boyner'e yeni sezonda Boyner için birbirinden tarz yaza uygun 30 parçadan oluşan Beach in the City konseptinde kapsül bir koleksiyon hazırladı.
Boyner - 14.06.2021
Rekabet Kurulu bazı devralma ve birleşme işlemlerine onay verdi
Doğan Ailesi ve Turkcommerce B.V'nin ortak kontrolünde olan D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Hanzade Vasfiye DOĞAN BOYNER'e devredilmesi işlemine onay verildi.
Boyner - 14.06.2021
Sihirli Annem Yosun kim? Sihirli Annem'de Yosun karakterini canlandıran Emine Ün kimdir, kaç yaşında? Emine Ün dizileri filmleri nelerdir?
Boyner - 09.06.2021
Boyner'den Babalar Günü için farklı hediye seçenekleri
Boyner, Babalar Günü için farklı hediye seçenekleri sunuyor.
Boyner - 31.05.2021
Farklı mutfak lezzetleri aynı sofrada buluşuyor
Boyner, farklı mutfak lezzetlerini bir arada sunduğu gurme kategorisini hayata geçirdiğini açıkladı.
Boyner - 28.05.2021
GÜNDEM ÖZETİNE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Camisi Açılış Programı'na katılacak.
Boyner - 24.05.2021
Boyner'den "Çılgın Kelebek" indirimi
Boyner'in "Çılgın Kelebek" kampanyası kapsamında, tüketiciler yüzde 50 net indirimle veya Hopi ile yüzde 50 "paracık" kazanarak, avantajlı yaz alışverişi yapma imkanı yakalıyor.
Boyner - 21.05.2021
Arzum'a iki yeni bağımsız yönetim kurulu üyesi
Yeni bağımsız yönetim kurulu üyesi Elif Ateş Özpak, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1992'de mezun olmasının ardından 1994'te başladığı Pekin & Pekin Hukuk Bürosu'na 2019'da ortak oldu. 2000 yılında Harvard Ünivesitesi Uluslararası Ticaret Programı'nı (PIL) tamamlayan Özpak, 2001-2005 yılları arasında Turkcell'in kurumsal hukuk müşavirliği görevini üstlendi. 2004-2008 yılları arasında Taboğlu, Ateş, Demirhan Hukuk Bürosu'nda hissedar ortak oldu. Halihazırda Kybele Consulting Limited UK'de yönetici ortak, Globalturk Capital'da ortak, Crescent Capital CETF'de (Temiz Enerji Fonu) kurucu ortak, BN Telekom 11880 ve bulurum.com'da kurucu ortak olarak görev yapıyor. Özpak, son 12 yıl içinde Unico Sigorta (eski Aviva Sigorta) bağımsız yönetim kurulu üyesi (2019), Boyner Grup bağımsız yönetim kurulu üyesi (2012-2017), Kuzeykaya Elektrik Üretim A.
Boyner - 26.04.2021
Nurçin Koçoğlu, CMO Digital Summit'e katıldı
Avrupa'nın farklı ülkelerinden 50'ye yakın pazarlama profesyonelinin katıldığı CMO Digital Summit'te Türkiye'den sadece Boyner Büyük Mağazacılık Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nurçin Koçoğlu yer aldı.
Boyner - 22.04.2021
Boyner, Dockers ve Ecording'den "doğa dostu" iş birliği
Boyner'in Dockers ve sosyal girişim ecording ile yaptığı iş birliği kapsamında, Boyner mağazaları ve "boyner.com.tr"den satın alınan her Dockers ürünü doğaya tohum olarak dönecek.
Boyner - 20.04.2021
Ezgi Mola'nın giyim koleksiyonu "Ezomola" Boyner'de satılacak
Boyner, Ezgi Mola'nın uzun zamandır üzerinde çalıştığı "Ezomola" koleksiyonunu modaseverlerle buluşturuyor.
Boyner - 15.04.2021
Samsung Electronics Türkiye'de iki atama
2004 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olan Erkut Gündüz ise 2011-2012 yılları arasında Turquality kapsamında Koç Üniversitesi Executive MBA Yönetici programına katıldı. Kariyerine İhracat Müşteri Temsilcisi olarak başlayan Gündüz, 2008 yılında Yurtdışı Satış ve Pazarlama Müdürü olarak katıldığı Boyner Holding bünyesinde, sırasıyla Strateji ve İş Geliştirme Müdürü, İhracat Satış ve Pazarlama Müdürü ve E-ticaret ve Çoklu Kanal Müdürü olarak görev aldı.
Boyner - 09.04.2021
Boyner'den ilkbahar yaz sezonu için "SELMACILEK X BOYNER" koleksiyonu
Boyner, moda dünyasının başarılı tasarımcılarından Selma Çilek'in özel olarak hazırladığı "SELMACILEK X BOYNER" koleksiyonu ile yeni sezona hazır.
Boyner - 02.04.2021
Türkiye Hayat Emeklilik'ten "Ara Ödeme Kampanyası" fırsatı
Kampanya kapsamında yapılacak çekiliş sonucunda, 1 kişiye Iphone 12 Pro Max 128 GB, 3 kişiye Ipad Pro 11 inc 512 GB, 10 kişiye Apple Watch 6, 10 kişiye Airpods Pro, 25 kişiye 1.000 TL değerinde Boyner hediye çeki hediye edilecek.
Boyner - 30.03.2021
Simone Kaslowski yeniden TÜSİAD Başkanı seçildi
TÜSİAD'ın Yönetim Kurulu asil üyeleri ve sorumlu oldukları yuvarlak masalar: Simone Kaslowski, Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Parlamento ve Kamu Kurumları ile İlişkiler Eş Başkanı Enerji ve Çevre Yuvarlak Masası Başkanı Mehmet Tara, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Sayman / Üyeler ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Balkır, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Sanayi Politikaları Yuvarlak Masası Başkanı Barış Oran, Üye / Ekonomi ve Finans Yuvarlak Masası Başkanı Batu Aksoy, Üye / Kalkınma Politikaları Yuvarlak Masası Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Üye / Yatırım Ortamı Yuvarlak Masası Başkanı İrem Oral Kayacık, Üye / Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masası Başkanı Nüket Küçükel Ezberci, Üye / Sosyal Politikalar Yuvarlak Masası Başkanı Önder Sezgi, Üye / Parlamento ve Kamu Kurumları ile İlişkiler Eş Başkanı Serkan Sevim, Üye / Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Başkanı B.Can Yücaoğlu, Üye / Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Başkanı Ebru Dicle, Üye / Genel Sekreter TÜSİAD Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Oya Narin İzel Levi Coşkun Emre Eczacıbaşı Cem Tüfekçi Elvan Ünlütürk Serpil Veral Meltem Akol Azmi Gümüşlüoğlu Öget Kantarcı Özgür Tanrıkulu Perihan İnci Cevdet Alemdar TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı (2021-2022) Tuncay Özilhan (Başkan) Ömer M. Koç (Başkan Yardımcısı) Arzuhan Doğan Yalçındağ (Başkan Yardımcısı) N. Ümit Boyner (Başkan Yardımcısı) Ömer Aras (Başkan Yardımcısı) Agah Uğur (Sekreter) Tayfun Bayazıt (Sekreter) TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski'nin özgeçmişi: İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Simone Kaslowski ABD'de Clark Worcester Üniversitesi'nden 1984 yılında mezun olduktan sonra, 1985 yılında aile şirketi olan Organik Kimya İstanbul'da satış bölümünde göreve başladı.
Boyner - 25.03.2021
Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde aile şirketlerinin geleceğe taşınması tartışıldı
Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde düzenlenen ve moderatörlüğünü Bank of America Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Banu Başar'ın yaptığı "Kurumsal Yönetimde Dönüşüm Zamanı" panelinde Aile Şirketi Danışmanı ve Resilience of A Hundred Years Family Business Kitabı'nın yazarı Dennis Jaffe, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Anadolu Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Hurşit Zorlu, Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin ve Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner yer aldı.
Boyner - 18.03.2021
"imece summit"te "salgın sonrası değişim" konusu ele alındı
"Değişimin hızıyla ilgili algım çok değişti" Boyner Grup Yönetim Kurumlu Üyesi Ümit Boyner de salgın öncesinde var olan düzeni iyileştirmeye, düzeltmeye ve sürdürülebilir geleceği inşa etmeye odaklandıklarını ancak salgınla birlikte durumun bireysel, toplumsal, sektörel ve global olarak hayatta kalma mücadelesine dönüştüğünü söyledi.
Boyner - 12.03.2021
Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödül Töreni yapıldı
Ayrıca, TÜHİD ve KAGİDER-Türkiye Kadın Girişimciler Derneği iş birliğiyle bu yıl dördüncü kez verilen "TÜHİD-KAGİDER 1e1 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" Ödülü'nün sahibi de Boyner Grup'un "Boyner Grup 8 Mart Kampanyası" projesi oldu.
Boyner - 07.03.2021
Tarihte bugün ne oldu? 7 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 7 Mart'ta yaşananlar!
Boyner - 06.03.2021
Tarihte bugün ne oldu? 6 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 6 Mart'ta yaşananlar!
Boyner - 05.03.2021
Son dakika haberi | Uludağ Ekonomi Zirvesi ilk kez hibrit olarak gerçekleştirilecek
Boyner Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, Bunge Gıda Türkiye Ülke Lideri Turgut Yeğenağa, BSH Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Sığın, Citibank Türkiye Genel Müdürü Emre Karter, Deloitte Danışmanlık Lideri Hakan Göl, Doğan Holding CEO'su Çağlar Göğüş, Doğan Holding Otomotiv Grubu Genel Müdürü Kağan Dağtekin, Doğanlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, Enerji Ticareti Derneği (ETD) Yönetim Kurulu Başkanı ve Doğan Enerji CEO'su Burak Kuyan, Esas Holding Başkan Yardımcısı Emine Sabancı Kamışlı, FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, Ford Otosan CEO'su Haydar Yenigün, Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, Girişimci Sina Afra, Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu, Hummingbird Ventures Yönetici Ortağı Fırat İleri'nin de zirveye katılım sağlaması bekleniyor.