BOYNER HABERLERİ

Boyner - 30.03.2021

TÜSİAD'ın Yönetim Kurulu asil üyeleri ve sorumlu oldukları yuvarlak masalar: Simone Kaslowski, Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Parlamento ve Kamu Kurumları ile İlişkiler Eş Başkanı Enerji ve Çevre Yuvarlak Masası Başkanı Mehmet Tara, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Sayman / Üyeler ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Balkır, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Sanayi Politikaları Yuvarlak Masası Başkanı Barış Oran, Üye / Ekonomi ve Finans Yuvarlak Masası Başkanı Batu Aksoy, Üye / Kalkınma Politikaları Yuvarlak Masası Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Üye / Yatırım Ortamı Yuvarlak Masası Başkanı İrem Oral Kayacık, Üye / Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masası Başkanı Nüket Küçükel Ezberci, Üye / Sosyal Politikalar Yuvarlak Masası Başkanı Önder Sezgi, Üye / Parlamento ve Kamu Kurumları ile İlişkiler Eş Başkanı Serkan Sevim, Üye / Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Başkanı B.Can Yücaoğlu, Üye / Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Başkanı Ebru Dicle, Üye / Genel Sekreter TÜSİAD Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Oya Narin İzel Levi Coşkun Emre Eczacıbaşı Cem Tüfekçi Elvan Ünlütürk Serpil Veral Meltem Akol Azmi Gümüşlüoğlu Öget Kantarcı Özgür Tanrıkulu Perihan İnci Cevdet Alemdar TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı (2021-2022) Tuncay Özilhan (Başkan) Ömer M. Koç (Başkan Yardımcısı) Arzuhan Doğan Yalçındağ (Başkan Yardımcısı) N. Ümit Boyner (Başkan Yardımcısı) Ömer Aras (Başkan Yardımcısı) Agah Uğur (Sekreter) Tayfun Bayazıt (Sekreter) TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski'nin özgeçmişi: İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Simone Kaslowski ABD'de Clark Worcester Üniversitesi'nden 1984 yılında mezun olduktan sonra, 1985 yılında aile şirketi olan Organik Kimya İstanbul'da satış bölümünde göreve başladı.